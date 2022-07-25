Названы причины для конфискации автомобилей

Вступили в силу поправки в УК РФ и КоАП, ужесточающие ответственность водителя за опасные нарушения правил дорожного движения.

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С сегодняшнего дня суд может конфисковать автомобиль у тех, кого привлекли по статье 264.1 УК (повторное управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования). А также по статье 264.2 УК (выезд на встречную полосу либо превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч будучи лишенным прав).

Есть условие — конфисковать автомобиль могут только у собственника. То есть если водитель управлял машиной по доверенности, собственника транспортного средства не лишат. При этом не факт, что если за рулем нарушитель-собственник, его автомобиль обязательно конфискуют. Просто у суда теперь появилась такая возможность, но какое наказание применить, просто уголовное или уголовное с конфискацией, — на усмотрение Фемиды.

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Уголовная ответственность за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч у водителей, уже лишенных прав, появилась только в январе, напоминает «Российская газета».

Здесь вы найдете важные изменения для автомобилистов, вступившие в силу с 1 июля.

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Фото: ТАСС/Ведомости