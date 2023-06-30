Тесла наказала Испанию за «болтовню»

В ярости от утечек Маск передумал строить гигафабрику по производству аккумуляторов в Валенсии.

Оказывается, что излишняя болтовня может испортить деловые отношения. Всего через несколько недель после того, как стало известно, что Валенсия близка к подписанию сделки с Tesla, чтобы стать площадкой для строительства последней гигафабрики компании, сделка была аннулирована.

В настоящее время Tesla ищет место для своего следующего завода.

Испания стала привлекательным местом для автопроизводителей, но переговоры между Валенсией и Теслой полностью провалились. Причиной инцидента стала утечка информации, которая предупредила СМИ о возможности сделки, что «очень разозлило» Теслу.

Сумма сделки могла составить до 4,5 млрд евро (4,9 млрд долларов США по текущему обменному курсу) и привела бы к созданию в Валенсии рабочих мест, связанных с одним из крупнейших в мире производителей электромобилей.

Несмотря на прекращение сделки с Валенсией, Tesla все еще ищет дом для своего следующего завода. Согласно сообщениям, сосед Испании, Франция, является одним из главных претендентов после встречи генерального директора компании Илона Маска с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Tesla планирует объявить о местонахождении своего следующего завода в конце этого года.

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Источник: Carswcoops

Фото: Unsplash