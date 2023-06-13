Раскрыта стоимость ремонта Tesla

Подобные автомобили – это не так уж выгодно.

Как известно, электромобили (в частности, Tesla) в эксплуатации выгоднее традиционных машин с ДВС, так как требуется меньше затрат на топливо и техобслуживание.

Но восстановление после аварий, даже небольших, может влететь в копеечку. Так, одному владельцу пришлось заплатить за ремонты 8 701 + 23 614 доллара (719 000 + 1 952 000 рублей). И он даже снял об этом видео.

Почему так дорого? Считается, что есть несколько факторов. Это и уровень самой машины, и ограниченное послепродажное обслуживание, и наличие дорогостоящей электроники (например, датчиков) в местах, куда обычно прилетают удары.

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Источник: Carsweek

Фото: Tesla

Видео: Ryan Shaw/youtube