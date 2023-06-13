Раскрыта стоимость ремонта Tesla
Подобные автомобили – это не так уж выгодно.
Как известно, электромобили (в частности, Tesla) в эксплуатации выгоднее традиционных машин с ДВС, так как требуется меньше затрат на топливо и техобслуживание.
Но восстановление после аварий, даже небольших, может влететь в копеечку. Так, одному владельцу пришлось заплатить за ремонты 8 701 + 23 614 доллара (719 000 + 1 952 000 рублей). И он даже снял об этом видео.
Почему так дорого? Считается, что есть несколько факторов. Это и уровень самой машины, и ограниченное послепродажное обслуживание, и наличие дорогостоящей электроники (например, датчиков) в местах, куда обычно прилетают удары.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Carsweek
Фото: Tesla
Видео: Ryan Shaw/youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0