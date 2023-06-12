Раскрыта опасность автопилотов

Данными поделилась национальная администрация дорожной безопасности США.

В США раскрыли данные по количеству аварий с участием электромобилей Tesla, которые двигались с включенным автопилотом, и погибших в этих инцидентах.

С 2019 года случилось 736 дорожно-транспортных происшествий, которые в сумме унесли 17 жизней. Такие данные приводит национальная администрация дорожной безопасности США.

В июне прошлого года власти США уже обнародовали статистику, и тогда погибших было трое. Эксперты предполагают, что одной из предпосылок сильного роста числа инцидентов и жертв могли стать новые автомобили Tesla.

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Источник: Washington Post