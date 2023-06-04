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Ученые раскрыли, почему мы попадаем в аварии

Причина банальна – утомление, а вот почему мы утомляемся, вопрос интересный.

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Российские ученые на основании исследований из разных стран нашли причину 40% крупных ДТП, и это утомление. Оно считается даже более опасным, чем опьянение.

К нему приводит отвлечение на гаджеты (регистратор, навигация, смартфон и т.д.). Можно было бы подумать, что помогут автопилоты, но не совсем. Сейчас они не превышают 3 уровень по SAE, и водитель все равно должен контролировать ситуацию. Более того, когда он привыкает к помощникам, у него повышается сонливость и снижается скорость реакции.

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Но как решить проблему? Уменьшить количество дисплеев, исключить маленькие, перекладывать часть функций по управлению музыкой и навигацией на пассажиров. Также помогут встроенные системы контроля водителя (сонливости и т.д.).

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Источник: Российская газета

Фото: depositphotos

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