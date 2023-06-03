Автовладельца заставили платить за ДТП, в котором он не участвовал

Требовали взыскать 3 миллиона.

В 2018 году в Ульяновской области столкнулись грузовик DAF и легковушка Renault Logan. Погибший водитель Логана был признан виновным.

В той же машине погиб пассажир, сын которого в августе 2022 года подал иск о возмещении морального вреда против… владельца грузовика, которого даже не было на месте аварии (за рулем был наемный водитель).

Иск был подан на сумму 3 миллиона рублей, суд постановил взыскать 300 тысяч. В апелляционной инстанции решение подтвердилось и вступило в законную силу.

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Источник: 74.ru

Фото: Depositphotos