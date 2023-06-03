#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава АВТОВАЗа рассказал, когда ждать кроссовер на базе ВестыГлава АВТОВАЗа рассказал, когда ждать кроссовер на базе Весты
На создание такой модели инженерам отвели очень...
АВТОВАЗ рассказал, какие машины лучше всего покупали в маеАВТОВАЗ рассказал, какие машины лучше всего покупали в мае
Всего в прошлом месяце своих покупателей нашли...
Когда можно будет официально купить «красивый» номерКогда можно будет официально купить «красивый» номер
Ответило Минэкономразвития.

Автовладельца заставили платить за ДТП, в котором он не участвовал

Требовали взыскать 3 миллиона.

За РулемМотоциклистам разрешат ездить без шлемов

В 2018 году в Ульяновской области столкнулись грузовик DAF и легковушка Renault Logan. Погибший водитель Логана был признан виновным.

В той же машине погиб пассажир, сын которого в августе 2022 года подал иск о возмещении морального вреда против… владельца грузовика, которого даже не было на месте аварии (за рулем был наемный водитель).

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Иск был подан на сумму 3 миллиона рублей, суд постановил взыскать 300 тысяч. В апелляционной инстанции решение подтвердилось и вступило в законную силу.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: 74.ru

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Renault Logan (16)

За РулемБезымянный
Renault Logan  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

Написать отзыв