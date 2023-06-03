Автовладельца заставили платить за ДТП, в котором он не участвовал
В 2018 году в Ульяновской области столкнулись грузовик DAF и легковушка Renault Logan. Погибший водитель Логана был признан виновным.
В той же машине погиб пассажир, сын которого в августе 2022 года подал иск о возмещении морального вреда против… владельца грузовика, которого даже не было на месте аварии (за рулем был наемный водитель).
Иск был подан на сумму 3 миллиона рублей, суд постановил взыскать 300 тысяч. В апелляционной инстанции решение подтвердилось и вступило в законную силу.
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Источник: 74.ru
Фото: Depositphotos
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Отзывы о Renault Logan (16)
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...