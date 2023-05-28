Создатели E-Neva сделают машину дешевле миллиона
Старт производства намечен уже на следующий год.
АО «Обуховский завод» сделает маленький электромобиль с прицелом на каршеринг. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что сфера применения этим не заканчивается. В частности, новый автомобиль прочат как замену Матизу, который очень любят использовать в доставке.
Будущая машина попадет в класс L7 (не более 400 кг). Максимальная скорость составит 90 км/ч, пробег на одной зарядке – 180 км.
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Презентацию планируется провести в ближайшее время, а начать выпуск – в 2024 году. Годовой объем выпуска – 2000 штук в первое время. А цена должна уложиться в миллион рублей.
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Источник: Российская газета
Фото: «Алмаз-Антей»
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