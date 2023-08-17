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Из-за ошибки стал известен еще один бренд,...

«Автотор» случайно раскрыл еще одну китайскую модель, которую скоро начнут собирать в РФ

Из-за ошибки стал известен еще один бренд, получивший прописку на «Автоторе» – это Yuejin

В недавнюю новость про запуск сборки автомобилей JAC на заводе «Автотор» вкралась ошибка: пресс-служба производителя признала, что случайно добавила в пресс-релиз о событии фотографию машины, которая к нему не относится.

«Данная фотография не имеет отношения к продукции JMC, производимой на Автотор», – говорится в уточняющем письме.

Тем не менее, показанный на фото грузовик можно идентифицировать: как указывает источник, это Yuejin Naveco NJ. Делается логичное предположение, что раз это фото попало в пресс-релиз «Автотора», то это тоже одна из моделей, которую вот-вот начнут там производить.

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Таким образом, мы имеем третий грузовой бренд, получивший прописку в Калининграде – в дополнение к официально заявленному JMC и предполагаемому (не без веских оснований) Foton.

Напомним, что на заводе сейчас производятся легковые машины китайских брендов BAIC и Kaiyi, планируется сборка Dongfeng, а также машин собственного бренда Amber Auto.

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Источник: Автотор, Автопоток.

Фото: Автотор

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