Chery привезет в Россию бюджетные электрокары: когда стартуют продажи

В 2024 году Chery начнет продажи в России двух новых бюджетных электрокаров

Китайская компания Chery планирует в следующем году вывести на российских рынок две новых модели: суперкомпактный электромобиль eQ1 (Little Ant в Китае) и электрокроссовер eQ7.

Chery eQ1 появилась в Китае в 2016 году. Но в августе производитель объявил о готовящемся рестайлинге: модель получит переработанные внешность и интерьер, но сохранит габариты – 3200х1670х1550 мм при колесной базе 2150 мм.

Chery eQ1

Chery eQ1 Chery eQ1

В Китае Chery eQ1 комплектуется моторами на 41 или 75 л.с. На внутреннем рынке компактные электрокары продаются за 65-94 тыс. юаней (863 тыс. – 1,25 млн рублей по текущему курсу). Таким образом, у этого автомобиля есть все шансы стать самым доступным электрокаром марки на российском рынке.

Chery eQ7

Chery eQ7 Chery eQ7

Кроссовер eQ7 на домашнем рынке стал своего рода заменой электровнедорожнику eQ5. Он имеет габариты 4675х1910х1660 мм при колесной базе 2830 мм. Оснащается единственным силовым агрегатом - электромотором на 211 л. с. в сочетании с 67-киловаттной батареей, которая обеспечивает запас хода до 512 километров. Внедорожник продается в нескольких вариантах оснащения по цене от 130 до 170 тыс. юаней (1,72-2,25 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: РГ

Фото: Autohome.com.cn