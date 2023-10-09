Chery представила Tiggo с вариатором за 920 тысяч

В продажу поступил новый кроссовер Chery Tiggo 3x

Chery Tiggo 3x получил новую версию с 1,5-литровым двигателем и вариатором по цене от 66 900 юаней, или примерно 920 тысяч рублей. Это самая доступная версия с автоматической трансмиссией.

Всего на рынке Китая представлено 7 версий Chery Tiggo 3x по цене от 55 900 до 84 900 юаней (770 тысяч – 1,17 млн рублей).

Новая версия Tiggo 3x не имеет задних парктроников, люка с электроприводом, обогрева зеркал и светодиодной оптики.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4200, 1760 и 1570 мм, а колесная база достигает 2555 мм. То есть кроссовер чуть меньше (короче на 7 см), чем знакомый российским автомобилистам Hyundai Creta.

Интерьер Tiggo 3x представлен только в черном цвете. Внутри установлены тачскрин мультимедийной системы и аналоговая панель приборов с экраном между циферблатами.

Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 116 л.с., который, как уже говорилось, работает в паре с вариатором.

Будет ли Tiggo 3x поставляться в Россию – неизвестно. Пока же самый доступный по цене кроссовер Chery у нас – это Tiggo 4 Pro, который стоит от 1 979 900 рублей.

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Фото: Autohome.com.cn