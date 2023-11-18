В России придумали, как разгрузить курортные трассы

Минтрансу предложили разгрузить курортные трассы за счет льготных коридоров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил в летнее время года выделять на платных участках дорог южного направления льготные коридоры. Это позволит разгрузить дороги к курортам Кавказа, Краснодарского края и Крыма, на которых в сезон отпусков образуются многокилометровые пробки.

В письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева он указал, что льготные коридоры должны предусматривать для автомобилей из определенных федеральных округов скидку в 50% для проезда по платным участкам трассы М-4.

«Например, автомобили из Центрального ФО имеют льготные условия в первую неделю июля и августа, Северо-Западного ФО – во вторую неделю июля и августа и т. д.», – объяснил Орлов.

По его мнению, граждане из разных федеральных округов, учитывая эти льготы, могли бы планировать свое путешествие, а проблема пробок была бы решена.

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Источник: RT