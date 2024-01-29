#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти 5 надежных автомобилей можно купить в России за 500 тысяч рублей — называем марки
29 января
Эти 5 надежных автомобилей можно купить в России за 500 тысяч рублей — называем марки
Эксперт нашел в России 5 авто с высокой...
Среди иномарок на территории бывшего завода VW не нашли авто калужской сборки
29 января
Среди иномарок на территории бывшего завода VW не нашли авто калужской сборки
На площадке бывшего завода Volkswagen нашли...
В Европарламенте рассмотрят новые меры регулирования габаритов SUV
29 января
В Европарламенте рассмотрят новые меры регулирования габаритов SUV
В Европе намерены запретить населению покупать...

Сколько греть мотор по утрам? Подскажет дорога!

Эксперт «За рулем» рассказал, как точно определить время прогрева машины в мороз

Как правильно определить, сколько нужно прогревать мотор автомобиля после морозной ночной стоянки? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, принимая решение. Один из важных нюансов – это режим движения сразу после выезда со двора. Ведь можно довольно четко понять, какую нагрузку получит двигатель в первые минуты поездки...

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Мнение специалиста

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин

— Определите, какая дорога. Одно дело, если после выезда из двора вы медленно едете по тихим улицам или сразу попадаете в пробку, в которой мотор прогреется так, что даже электровентилятор радиатора успевает включиться. И совсем другая ситуация, если сразу выезжаете на скоростную магистраль. Здесь надо быстро набрать скорость и ехать быстро. А значит, двигатель надо прогревать дольше.

Чем чреват недогрев мотора зимой, а также какие моменты еще нужно учесть, чтобы двигатель обрел достаточно тепла, постояв на морозе, читайте в новом материале «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
29.01.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0