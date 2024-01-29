Сколько греть мотор по утрам? Подскажет дорога!

Эксперт «За рулем» рассказал, как точно определить время прогрева машины в мороз

Как правильно определить, сколько нужно прогревать мотор автомобиля после морозной ночной стоянки? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, принимая решение. Один из важных нюансов – это режим движения сразу после выезда со двора. Ведь можно довольно четко понять, какую нагрузку получит двигатель в первые минуты поездки...

Мнение специалиста

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин

— Определите, какая дорога. Одно дело, если после выезда из двора вы медленно едете по тихим улицам или сразу попадаете в пробку, в которой мотор прогреется так, что даже электровентилятор радиатора успевает включиться. И совсем другая ситуация, если сразу выезжаете на скоростную магистраль. Здесь надо быстро набрать скорость и ехать быстро. А значит, двигатель надо прогревать дольше.

Чем чреват недогрев мотора зимой, а также какие моменты еще нужно учесть, чтобы двигатель обрел достаточно тепла, постояв на морозе, читайте в новом материале «За рулем»!