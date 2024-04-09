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265-сильный мотор, динамичный дизайн, искусственный интеллект — это 4-е поколение модели

Skoda начала серийное производство рестайлинговой Octavia с 265-сильным мотором

Чешский автопроизводитель Skoda начал серийную сборку рестайлинговой модели Octavia на головном предприятии компании Skoda Auto в городе Млада-Болеслав. Такая информация появилась на официальном сайте бренда.

Это уже четвертое поколение Skoda Octavia, у обновленной модели изменен дизайн решетки радиатора, новые светодиодные фары matrix beam второго поколения, а также искусственный интеллект в виде интегрированной в голосовой ассистент Laura функции ChatGPT.

Skoda Octavia
Skoda Octavia
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Планируется собирать автомобиль в Млада-Болеславе до второго полугодия 2024 года, а затем производство Octavia перенесут на завод в Квасинах. А на главном заводе будут выпускать электрические авто, включая Enyaq, Enyaq Coupe и Elroq.

Версии обновленной Skoda Octavia выпускаются с восемью двигателями: шесть бензиновых и два дизельных. В их число входят пара «мягких» гибридов, а также 265-сильный мотор 2.0 TSI, им оснащается динамичная «заряженная» модификация RS.

Octavia появилась в линейке Skoda в 1996 году, и с тех пор модель неоднократно обновлялась, суммарный объем производства модели составляет более 7,5 млн экземпляров.

В России Skoda Octavia тоже пользовалась популярностью, до 2022 года модель выпускали на совместном предприятии «Группы ГАЗ» и Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. Но два года назад немецкий концерн прекратил работу в нашей стране.

Источник: skoda-storyboard.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 6708
09.04.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2