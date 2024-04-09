265-сильный мотор, динамичный дизайн, искусственный интеллект — это 4-е поколение модели

Skoda начала серийное производство рестайлинговой Octavia с 265-сильным мотором

Чешский автопроизводитель Skoda начал серийную сборку рестайлинговой модели Octavia на головном предприятии компании Skoda Auto в городе Млада-Болеслав. Такая информация появилась на официальном сайте бренда.

Это уже четвертое поколение Skoda Octavia, у обновленной модели изменен дизайн решетки радиатора, новые светодиодные фары matrix beam второго поколения, а также искусственный интеллект в виде интегрированной в голосовой ассистент Laura функции ChatGPT.

Skoda Octavia

Планируется собирать автомобиль в Млада-Болеславе до второго полугодия 2024 года, а затем производство Octavia перенесут на завод в Квасинах. А на главном заводе будут выпускать электрические авто, включая Enyaq, Enyaq Coupe и Elroq.

Версии обновленной Skoda Octavia выпускаются с восемью двигателями: шесть бензиновых и два дизельных. В их число входят пара «мягких» гибридов, а также 265-сильный мотор 2.0 TSI, им оснащается динамичная «заряженная» модификация RS.

Octavia появилась в линейке Skoda в 1996 году, и с тех пор модель неоднократно обновлялась, суммарный объем производства модели составляет более 7,5 млн экземпляров.

В России Skoda Octavia тоже пользовалась популярностью, до 2022 года модель выпускали на совместном предприятии «Группы ГАЗ» и Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. Но два года назад немецкий концерн прекратил работу в нашей стране.

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Источник: skoda-storyboard.com