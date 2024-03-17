Добротный европейский надежный седан чуть дороже 2 миллионов – выбор эксперта

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Skoda Octavia на вторичном рынке

Благодаря параллельному импорту, российский автомобильный рынок открыл для себя множество новых интересных автомобилей, о существовании которых раньше многие даже не догадывались.

А благодаря Китаю мы можем увидеть на рынке добротные проверенные модели в свежем исполнении, притом, что на их родине новые сомнительные поколения сменили их на рынке.

Одним из ярких представителей моделей, снятых с производства на родине, но остающихся в строю в Поднебесной, является Skoda Octavia. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев поделился особенностями этого автомобиля, а также дал советы по выбору данного автомобиля на вторичном рынке.

Skoda Octavia

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— В Европе поколение А7 давно не продают (в 2019 году появилось А8). А в Китае его продолжают выпускать на СП SAIC-Volkswagen. Лифтбек для китайского рынка носит название Octavia Pro.

От евро-Октавии отличается не только слегка видоизмененным кузовом, но и удлиненной на 44 мм колесной базой – ради простора в салоне. Все прочее – то же самое или очень похожее. Включая наддувный мотор 1.4 TSI (150 л.с.) и семиступенчатый робот DSG.

К 2017 году эти агрегаты поэтапно излечили от большинства врожденных недугов, и 100-120 тысяч км безотказной работы они должны обеспечить (при хорошем обслуживании). Как пойдет дальше – отдельный вопрос. И изучать его, скорее всего, будут вторые-третьи владельцы.

Продавать у нас планируют исключительно топовую версию с колесами R18 – далеко не самый практичный вариант. Но – или такой, или ищите другую модель.

Интерьер Skoda Octavia

К каким еще моделям из «серого» импорта стоит присмотреться, вы узнаете, пройдя по ссылке.