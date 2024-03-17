Добротный европейский надежный седан чуть дороже 2 миллионов – выбор эксперта

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Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Skoda Octavia на вторичном рынке

Благодаря параллельному импорту, российский автомобильный рынок открыл для себя множество новых интересных автомобилей, о существовании которых раньше многие даже не догадывались.

А благодаря Китаю мы можем увидеть на рынке добротные проверенные модели в свежем исполнении, притом, что на их родине новые сомнительные поколения сменили их на рынке.

Одним из ярких представителей моделей, снятых с производства на родине, но остающихся в строю в Поднебесной, является Skoda Octavia. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев поделился особенностями этого автомобиля, а также дал советы по выбору данного автомобиля на вторичном рынке.

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Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

В Европе поколение А7 давно не продают (в 2019 году появилось А8). А в Китае его продолжают выпускать на СП SAIC-Volkswagen. Лифтбек для китайского рынка носит название Octavia Pro.

От евро-Октавии отличается не только слегка видоизмененным кузовом, но и удлиненной на 44 мм колесной базой – ради простора в салоне. Все прочее – то же самое или очень похожее. Включая наддувный мотор 1.4 TSI (150 л.с.) и семиступенчатый робот DSG.

К 2017 году эти агрегаты поэтапно излечили от большинства врожденных недугов, и 100-120 тысяч км безотказной работы они должны обеспечить (при хорошем обслуживании). Как пойдет дальше – отдельный вопрос. И изучать его, скорее всего, будут вторые-третьи владельцы.

Продавать у нас планируют исключительно топовую версию с колесами R18 – далеко не самый практичный вариант. Но – или такой, или ищите другую модель.

Интерьер Skoda Octavia

К каким еще моделям из «серого» импорта стоит присмотреться, вы узнаете, пройдя по ссылке.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
17.03.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2