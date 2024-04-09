Дилер китайских авто продавал машины, находящиеся в залоге

При покупке премиальных авто из Китая лучше проверть их через залоговый реестр

Дилер премиальных китайских автомобилей Neo Cars торговал машинами, находящимися в залоге. Эту информацию предоставила китайская экспортная компания Biulu, которой как раз и задолжал дилер. «Нео Карс» занимается продажей и обслуживанием премиальных электромобилей и гибридов марок Li, Voyah, Zeekr, BYD, Yangwang, Hongqi, Polestar, VW.

По словам Biulu, автомобили, проданные или продаваемые компанией ООО «Нео Карс Москва», могут быть заложены и находиться в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты. Клиенты, купившие такие автомобили, могут столкнуться с требованием погашения задолженности. На момент 01.01.2024 ООО «Нео Карс Москва» имеет задолженность за фактически поставленные автомобили.

Biulu порекомендовал клиентам «Нео Карс» проверить на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, находится ли их машина в залоге, и готовит обращение в правоохранительные органы и исковое заявление.

По словам представителей «Нео Карс Москва», проблема кроется в изменениях таможенного законодательства с 1 апреля, задержках платежей через банки-корреспонденты с декабря 2023 года и задержках поставок автомобилей с китайской стороны. Кроме того, компании пришлось дополнительно потратиться на экстренную доставку автомобилей в Россию до 1 апреля из-за новых правил таможенного оформления. Это привело к серьезным убыткам и оттоку оборотного капитала, а также к тому, что более сотни автомобилей оказались заложенными.

Юристы советуют покупателям таких автомобилей перед заключением сделки проверять, не является ли автомобиль объектом залога. В случае, если машины была продана покупателю, который не проверил эту информацию, суд может не признать его добросовестным приобретателем. Человек рискует потерять автомобиль, так как виноват сам, не проявив должной осмотрительности.

Покупатель вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной, расторжении договора купли-продажи и возврате денег. Вероятно, в этом случае суд примет его сторону, но процесс может затянуться.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Известия»