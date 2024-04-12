Проверено — работает: названы лучшие способы сэкономить на путешествиях

Турэксперт Созинова перечислила 3 верных способа сэкономить на путешествиях

Основательница турагентства Skazka Travel Concierge Анастасия Созинова перечислила способы, позволяющие ощутимо сэкономить на отдыхе. Так, она рекомендует бронировать гостиницы заранее. Почти все отели по популярным направлениям имеют системы скидок за «раннее бронирование», так можно сэкономить до 40%.

По словам специалиста, Турцию на лето выгоднее всего бронировать в декабре-январе, как и Мальдивы. Также отели нередко выпускают спецпредложения в виде бесплатного повышения плана питания и трансфера или дополнительные апгрейды категорий номеров.

Также чтобы сэкономить в отпуске, необходимо подумать над выбором сезона. В каникулярные даты цены на отдых всегда выше. Дешевле всего летать на отдых в межсезонье. Самые низкие цены наблюдаются с середины декабря до Нового года и в период после январских праздников.

Также эксперт посоветовала доверять свой отдых профессионалам, поскольку при самостоятельном бронировании можно много чего не предусмотреть – например, налоги, дополнительные платежи и трансфер. Турагентства также помогают в оформлении необходимых документов – виз, билетов и т.д. При этом цены в турагентствах в 80% случаев ниже, чем на онлайн-сервисах и напрямую в отелях, на 5-30%.

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Источник: Lenta.Ru