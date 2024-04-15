Доступный конкурент Octavia на платформе Duster: раскрыты подробности о новинке

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Компания Dacia планирует выпустить модель C-Neo. Последний инсайд касался сроков выхода этой интересной новинки, но пока не нашёл официальных подтверждений. Издание Аutomobile Magazine выяснило новые детали о будущей новинке.

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Так, C-Neo будет не просто моделью, а семейством, в которое войдут седан и универсал. Несмотря на падение продаж таких машин в Европе, интерес к ним сохраняется. На стороне Dacia есть важный плюс — их философия, согласно которой клиентам предлагаются машины лишь с теми функциями, которые действительно необходимы, что позволяет назначить доступную цену.

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По данным издания, машины семейства C-Neo получат дизайн в стиле кроссоверов: накладки, дорожный просвет чуть больше, чем у обычных легковушек, практичные материалы отделки салона и, что совершенно не исключено, версии с 4×4. Технический их выпуск вполне возможен: C-Neo базируется на платформе нового Duster (CMF-B).

С новым C-Neo компания попробует занять место ушедших Renault Megane Estate, Ford Focus SW, а также перекрыть предложение Peugeot 308 SW и Skoda Octavia Combi путем ценовой политики: стоимость румынской новинки однозначно будет меньше 30 тысяч евро.

Известно, что Dacia C-Neo появится на рынке в 2026 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: ­­Automobile Magazine

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 1
15.04.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18