В Севастополе легковушка влетела в автобус с пассажирами: подробности аварии

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В Севастополе легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в автобус БАЗ с пассажирами. Водитель не справился с управлением. Уточняется, что ДТП произошло в 06:14 в районе дома № 51 по улице Карантинная.

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Результаты медосвидетельствования говорят, что водитель иномарки был трезв.

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Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Управление МВД России по г. Севастополю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
05.07.2024
Фото:МВД Медиа
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