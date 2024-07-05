В Севастополе легковушка влетела в автобус с пассажирами: подробности аварии

В Севастополе автомобиль въехал в пассажирский автобус, один человек погиб

В Севастополе легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в автобус БАЗ с пассажирами. Водитель не справился с управлением. Уточняется, что ДТП произошло в 06:14 в районе дома № 51 по улице Карантинная.

В результате лобового столкновения водитель автобуса скончался на месте. Три пассажира общественного транспорта пострадали, как и водитель иномарки.

Результаты медосвидетельствования говорят, что водитель иномарки был трезв.

На месте происшествия работает оперативная группа полиции. Прокуратура Севастополя держит на контроле установление обстоятельств аварии.

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Управление МВД России по г. Севастополю