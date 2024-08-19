Прямые смешанные перевозки — вот как это будет работать

Храпач: Прямое смешанное сообщение обеспечит рост транспортной отрасли

Сейчас для перевозки по маршруту, в котором задействовано несколько видов транспорта, требуются различные документы и действуют различные правила. По закону о прямых смешанных перевозках, принятому Государственной Думой, для перевозки пассажиров и грузов понадобится всего один документ, оформленный на бумажном носителе или в электронном виде. Для перевозок пассажиров планируется ввести единый билет, для грузов – единую накладную. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В Гражданском кодексе РФ предусмотрено так называемые прямое смешанное сообщение – перевозка грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу, оформляемому на весь путь следования. Ему свойственно участие в перевозке двух и более видов транспорта.

Такой вид сообщения может включать в себя железнодорожные вокзалы и станции, открытые для выполнения операций по перевозкам пассажиров и грузов, аэропорты, морские и речные порты, автовокзалы и автостанции. Однако статья 788 Гражданского кодекса РФ соотносит организацию такой смешанной перевозки с регулированием отдельным федеральным законом, который до сих пор не принят, хотя проект его был анонсирован еще в 2008 году.

Сергей Храпач, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член общественного совета Ространснадзора:

– Принятый закон должен урегулировать взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта и, самое главное вопросы ответственности в случаях сбоя по различным причинам для потребителей (пассажиров) и поставщиков услуги (перевозчиков).

Современные цифровые технологии уже более 10 лет позволяют коммутировать различные виды транспорта для перевозки пассажиров и багажа. По его мнению, это, во-первых, упрощает перемещение из одной точки в другую, используя единый перевозочный документ, во-вторых, оптимизирует логистику различных видов транспорта, участвующих в такой перевозке, и в-третьих, удешевляет конечную стоимость для пассажиров и снижает издержки для перевозчиков.

В целом, такая услуга очень востребована на рынке как пассажирских, так и грузовых перевозок, имеются необходимые цифровые платформы, технические и технологические ресурсы для ее организации, осталось только формализовать весь юридический процесс для запуска прямого смешанного сообщения, что безусловно скажется на темпах экономического роста транспортной отрасли России, считает Храпач.

В основном, закон регламентирует наполнение соглашения, которое заключается между участниками перевозочного процесса, пояснила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. При этом стороны соглашения определяют маршрут смешанной перевозки, согласовывают время пересадки пассажира и передачи груза и багажа с одного вида транспорта на другой, исходя из необходимости оптимизации процесса перевозки и сокращения ее сроков. К тому же в маршруте должны быть учтены все временные отрезки, необходимые для прохождения необходимых процедур пассажиров.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Иван Крыловский рассказал, что по сравнению с изначальной редакцией в принятом Государственной Думой в 3-м чтении Законе был расширен перечень грузов, которые могут быть перевезены в прямом смешанном сообщении, а именно добавлена ручная кладь и грузобагаж (груз, перевозимый в пассажирском, почтово-багажном или грузопассажирском поезде). Перечень участников перевозочного процесса стал неограниченным, кроме того, туда были добавлены операторы морских линий и экспедиторы.

Были конкретизированы некоторые требования к содержанию соглашения, а также, отмечено, что положения закона распространяются в том числе на порожние грузовые вагоны, что приобретает в настоящее время все большую актуальность в виду возникновения диспропорции экспорта и импорта, например, в восточном направлении. Для корректного обмена электронным единым транспортным документом потребуется разработка порядка и самого формата данного документа, которые будут утверждены Правительством РФ, отметил Иван Крыловский.

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Законопроект о мультимодальных перевозках был внесен в Госдуму в мае 2021 года, эксперты направления «Народный фронт. Аналитика» наблюдают за его судьбой. Наши опросы туристов показывают, что сегодня пока мало кто пользовался такой формой перевозки, но те, кто пользовались, были удовлетворены.

Из опрошенных 23% пользовались такой услугой, 75% из них сообщили об удобстве. Среди основных причин удобства: возможность оплатить сразу всю поездку, единый билет на весь маршрут и удобная стыковка между рейсами.

В целом мы поддерживаем развитие мультимодальных перевозок, но важно обратить внимание на необходимость конкретизации ответственности участников соглашения перед клиентами, в том числе, например, условия и правила возмещения ущерба.