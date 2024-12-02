Kia готовит бюджетный кроссовер, но он не так уж прост
Kia недавно анонсировала Kia Syros, новый кроссовер начального уровня, первоначально предназначенный для индийского рынка, но, как ожидается, после он будет доступен в большем количестве стран.
Kia Syros в ближайшее время готовится к дебюту в Индии, одном из основных целевых рынков автопроизводителя, и будет выпускаться здесь же. Ожидается, что после производства в Индии автомобиль будут экспортировать в другие развивающиеся страны, что демонстрирует стремление Kia укреплять свое присутствие на развивающихся рынках и одновременно по всему миру.
Хотя его компактный дизайн напоминает микровэн, Kia все же позиционирует Syros как кроссовер. В экстерьере вертикальные фары, эффектный передний бампер, складные дверные ручки и L-образные задние фонари.
Он чем-то напоминает кроссовер Hyundai Casper, но имеет свою особую эстетику.
Хотя детали дизайна экстерьера и интерьера Syros остаются в секрете, предполагается, что он будет сочетать доступность с премиальными функциями. Ожидается, что топовые комплектации Syros будут включать: кожаные сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, двойной экран для информационно-развлекательной системы и приборов, беспроводную зарядку, автоматический климат-контроль, круиз-контроль, панорамный люк.
При запуске Syros, скорее всего, будет оснащен бензиновым двигателем, но в компании Kia намекнули и на появление в перспективе и электрического варианта.
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Источник: KCB