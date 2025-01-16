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В штаб-квартире компании-разработчика сервиса по проверке авто проходят обыски

Разработчиков сервиса по проверке авто подозревают в сливе в Сеть данных россиян

Правоохранительные органы нагрянули в штаб-квартиру разработчиков сервиса проверки автомобилей «Автокод Профи» в Екатеринбурге. Причиной интереса правоохранителей стало несанкционированное разглашение персональных данных. Об этом пишут в российских Telegram-каналах.

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«По данным, следственные действия в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова начались сегодня утром. У сотрудников изъяли телефоны, их попросили оставаться на своих местах и не препятствовать работе следователей и представителей спецслужб. Вход и выход закрыли», – говорится в сообщении паблика.

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Компания SpectrumData является разработчиком приложений «Автокод Профи», «Автобаза», Spectrum Бюро, CheckPerson и других и специализируется на составлении баз данных граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Источник: t.me/mash

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 335
16.01.2025 
Фото:Depositphotos
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