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Этот внедорожник произвел фурор на рынке — запаса его хода хватает до 855 км

С начала продаж в Китае внедорожник Luxeed R7 купили более 80 тыс. человек

Внедорожник Luxeed R7 совместного производства Huawei и Chery получил более 80 тысяч заказов спустя полгода после старта продаж в Китае. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на данные компании Huawei HIMA.

Luxeed R7
Luxeed R7

Luxeed R7 предлагается в вариантах BEV и EREV, а конкурентами модели называют Tesla Model Y. В Китае под заказом подразумевается внесенный невозвратный депозит, при этом отмечается, что некоторые автопроизводители предоставляют несколько дней на раздумья на случай, если заказчик передумает. Тогда ему возвращают внесенный аванс.

Интерьер Luxeed R7
Интерьер Luxeed R7

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Luxeed R7 является второй моделью бренда Luxeed, ее дебют состоялся в ноябре 2024 года, это первый внедорожник-купе под брендом HIMA.

Изначально модель предлагалась только в виде традиционного электромобиля на аккумуляторных батареях (BEV) по стартовой цене 259 800 юаней (порядка 3 млн рублей по актуальному курсу).

И уже в декабре того же года линейка Luxeed R7 пополнилась вариантами электромобилей с увеличенным запасом хода (EREV). Габариты Luxeed R7 EREV и BEV составляют 4956/1981/1634 мм в высоту, а размер колесной базы – 2950 мм. Максимальный запас хода составляет 855 км по циклу WLTP.

Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Luxeed
Количество просмотров 25
12.03.2025 
Фото:Luxeed
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