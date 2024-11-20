Полный привод и увеличенный запас хода — на рынок вышел 345-сильный автомобиль
На рынке России появился электромобиль Tesla Model Y, после обновления у него увеличился запас хода, а также улучшены другие характеристики. Электрокар завозят в нашу страну по схеме параллельного импорта.
Дилер продает версию Long Range 2024 года за 7,2 млн рублей, за эти деньги покупатель получит полный привод, двигатель мощностью 345 л.с. Запаса хода Tesla Model Y после обновления хватит на 533 километров. Для разгона до первой «сотни» электромобилю понадобится пять секунд.
Tesla Model Y оснащена всеми современными системами безопасности, включая подушки, антипробуксовочную систему, ABS, ESP, а также датчики света, дождя и давления в шинах. Кроме того, есть электрообогрев лобового стекла, разные режимы вождения.
В салоне установлена мультимедийная система с большим жидкокристаллическим экраном, есть поддержка USB и AUX, камера заднего вида, система доступа без ключа и круиз-контроль. Также модель получила панорамную крышу, кузов выполнен в королевском синем цвете, а интерьер салона – белый с тканевой отделкой.
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Источник: speedme.ru