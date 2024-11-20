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Полный привод и увеличенный запас хода — на рынок вышел 345-сильный автомобиль

В России стартовали продажи обновленной Tesla Model Y с запасом хода до 533 км

На рынке России появился электромобиль Tesla Model Y, после обновления у него увеличился запас хода, а также улучшены другие характеристики. Электрокар завозят в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
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Дилер продает версию Long Range 2024 года за 7,2 млн рублей, за эти деньги покупатель получит полный привод, двигатель мощностью 345 л.с. Запаса хода Tesla Model Y после обновления хватит на 533 километров. Для разгона до первой «сотни» электромобилю понадобится пять секунд.

Tesla Model Y оснащена всеми современными системами безопасности, включая подушки, антипробуксовочную систему, ABS, ESP, а также датчики света, дождя и давления в шинах. Кроме того, есть электрообогрев лобового стекла, разные режимы вождения.

Tesla Model Y
Tesla Model Y

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В салоне установлена мультимедийная система с большим жидкокристаллическим экраном, есть поддержка USB и AUX, камера заднего вида, система доступа без ключа и круиз-контроль. Также модель получила панорамную крышу, кузов выполнен в королевском синем цвете, а интерьер салона – белый с тканевой отделкой.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 11
20.11.2024 
Фото:Tesla
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