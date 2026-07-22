Lada Azimut — первое сравнение с Haval Jolion

На АВТОВАЗе сравнили свою модель Lada Azimut с китайским кроссовером Haval Jolion

Стали известны первые оценки управляемости и динамики перспективного отечественного кроссовера Lada Azimut.

Как сообщил тольяттинский блогер KhaDm, своими впечатлениями от вождения Азимута поделился один из сотрудников АВТОВАЗа, принимавший участие в разработке новой модели. На посвященном 60-летию предприятия дне открытых дверей он в частной беседе отметил, что по сравнению с китайским кроссовером Haval Jolion «Азимут рулится заметно лучше и на дороге ощущается радикально приятнее и устойчивее, хоть и немного проигрывает в динамике от 0 до 100».

Также источник указывает на представленный на презентации состав комплектаций – по его словам, будет три уровня оснащения, и в среднем будет присутствовать полный зимний пакет, включающие все обогревы, в том числе и инновационный обогрев передних боковых стекол. Напомним, серийное производство должно стартовать в сентябре, а к дилерам первые Азимуты попадут ближе к концу года.

Ранее «За рулем» рассказал, что производство светотехники для Азимута уже началось.