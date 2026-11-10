На продажу выставили восьмилетний Chery Tiggo 3 без пробега: известна цена

В РФ выставили на продажу Chery Tiggo 3 2018 года в состоянии «капсула времени»

На продажу выставили восьмилетний Chery Tiggo 3, который за это время так и не получил реального пробега. Под капотом стоит бензиновый мотор объемом 1,6 литра мощностью 126 л.с., работающий в паре с вариатором. Тяга идет на переднюю ось. Версия заявлена как топовая Luxury Plus: в салоне сочетаются разные материалы отделки, установлена мультимедиа с сенсорным дисплеем, предусмотрены литые диски и мультируль в кожаной обивке.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

По словам хозяина, машину покупали для пожилых родственников, но садиться за руль они не стали. Восемь лет кроссовер провел в отапливаемом гараже. Лакокрасочное покрытие осталось заводским, а некоторые детали до сих пор закрыты защитной пленкой.

Сведения базы ГИБДД указывают, что владелец за все время был один, а в истории эксплуатации нет отметок о ДТП.

Впрочем, заводская плёнка не отменяет старения резины — об этом «За рулем» уже предупреждал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!