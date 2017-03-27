Бортовые компьютеры для бюджетных авто: сравниваем шесть моделей

Зачем устанавливать дополнительный компьютер в современный автомобиль? Оказывается, многие в нем нуждаются — даже сегодня.

Материалы по теме
Приборная панель Шевроле Круз 13 самых тревожных пиктограмм на приборной панели
В «жигулевскую» эпоху любой цифровой прибор казался нам компьютером — даже примитивный тахометр с двумя циферками. А сколько компьютеров сегодня установлено в машине средней руки? Дело уже идет к сотне… ­Причем возможности современного смартфона заметно превосходят потенциал компьютера марсохода Curiosity, которому всего-то пять лет от роду.

А что не умеют делать штатные бортовые компьютеры? Загибайте пальцы. Они никогда не назовут вам коды ошибок систем управления двигателем, автоматической коробкой, дверями или стеклами. Они редко показывают температуру двигателя, среднюю скорость, время в пути или динамику разгона до сотни, а также не любят запоминать возникающие ошибки. Кроме того, многим водителям нужны аварийные сигнализаторы, контролирующие температуру, обороты двигателя, скорость.

У владельцев машин, переведенных на газ, свои запросы — взять хотя бы расход топлива двух видов. Кому-то нужно автоматическое включение фар по сигналу датчика скорости или подключение парктроников с настраиваемой чувствительностью. В отдельных случаях может пригодиться принудительное включение вентилятора системы охлаждения. Кому-то хочется точнее настроить датчик уровня топлива в баке. Забывчивым помогут различные напоминалки — предупреждающие о невыключенных габаритных огнях, о гололеде на дороге или необходимости пройти очередное ТО. Многие любят простые игрушки-говорилки («Здравствуй, хозяин!»). Экстремалам может понадобиться индикатор пробуксовки колес. А еще есть такая функция, как таксометр…

Мы решили протестировать бортовые компьютеры, пригодные для бюджетных автомобилей. Возможности у отобранных для исследования приборов разные, но тем интереснее.

Multitronics C-900, маршрутный компьютер
Multitronics C-900, маршрутный компьютер

Примерная цена 9800 руб.
Универсальный бортовой компьютер, который мы установили на торпедо. Такое устройство, ввиду солидных размеров, больше подходит для крупных автомобилей. Кнопки тоже крупные, такими удобно пользоваться. И цветной дисплей немаленький. Помимо всех стандартных возможностей, включая подсоединение парктроника, девайс позволяет контролировать температуру и считывать коды ошибок автоматической коробки передач или вариатора на многих автомобилях. Может работать с машинами, переведенными на газ, обеспечивая точные показатели расхода альтернативного топлива.

Multitronics UX-7, универсальный бортовой компьютер
Multitronics UX-7, универсальный бортовой компьютер

Примерная цена 1580 руб.

Компактное устройство, скорее даже мини­атюрное. Такое хорошо расположится в гнезде для кнопки на панели приборов автомобилей Самара 2, Гранта, Калина, Приора или Chevrolet Niva. Снабжает практически той же информацией, что и более крупные устройства, но представление параметров (на скромном трехразрядном дисплее) значительно менее удобно. Звукового синтезатора нет. Программирование затруднено: кнопок-то всего две!

Можно устанавливать и на иномарки, если найдете подходящее место. Считаем, что особенно пригодится автомобилям, не имеющим штатной индикации какого-либо важного параметра, например температуры охлаждающей жидкости или оборотов двигателя.

Multitronics C-590, диагностический маршрутный компьютер
Multitronics C-590, диагностический маршрутный компьютер

Примерная цена 5670 руб.
Необычного вида устройство идеально вписывается во все автомобили с круглыми дефлекторами системы вентиляции. В том числе в редакционную Гранту, на которой мы его и проверяли. Есть другие модели, спроектированные под установку в панель автомобилей Chevrolet Niva, ГАЗель Бизнес, УАЗ Патриот, ВАЗ-2110. Функционал и количество протоколов, поддерживаемых борткомпьютером, — максимальные для конкретного автомобиля. Аппараты семейства С имеют голосовое сопровождение, а семейства СL — нет. Индицирует температуру масла в автоматических коробках передач некоторых моделей. Прошивка обновляется при соединении бортового компьютера со стационарным через USB-кабель.

Multitronics МРС-800, диагностический автономный маршрутный компьютер
Multitronics МРС-800, диагностический автономный маршрутный компьютер

Примерная цена 5050 руб.
Необычного вида устройство не имеет дисплея — для испытаний пришлось задействовать смартфон. Прибор разместили под панелью, поскольку снаружи ему делать нечего. И это хорошо — не мозолит глаза. Информация выводится на экран сопряженного по протоколу Bluetooth смартфона или планшета на Android-платформе. Программу скачали с сайта производителя. Обновление прошивки — через смартфон или ноутбук. Понравилось, что прибор сохраняет данные всех поездок вне зависимости от того, на связи он с мобильным устройством или нет. Можно пересылать журнал ошибок на СТО — тоже через смартфон, хотя это мы не проверяли. Минус очевиден: необходим дополнительный гаджет (смартфон).

Prestige V55-CAN Plus, автомобильный компьютер
Prestige V55-CAN Plus, автомобильный компьютер

Примерная цена 5510 руб.
Устанавливается на переднюю панель или крепится на ветровое стекло. Дисплей монохромный. Такой подойдет в первую очередь на ВАЗ и УАЗ, но в принципе способен соединяться по кабелю OBD-II и с некоторыми иномарками, выпущенными после 2001 года. Поддерживает оригинальные диагностические протоколы некоторых моделей. Уточнить совместимость поможет сайт www.microline.ru

Штат UniComp 600 M, бортовой компьютер
Штат UniComp 600 M, бортовой компьютер

Примерная цена 3900 руб.
Место производства этого прибора с графическим монохромным дисплеем — Тольятти, и очевидно, что он максимально адаптирован к автомобилям ВАЗ. Мы установили его на переднюю панель, хотя можно крепить и к ветровому стеклу. В инструкции сказано, что девайс совместим с блоками управления не только автомобилей ВАЗ, но и ГАЗ, а также иномарок, но только по стандартному протоколу OBD-II. Прошивка устанавливается с SD-карты. Прибор может отдельно подсчитывать параметры движения автомобиля на бензине и на газе.


Материалы по теме
sobaka_1 Автоаксессуары из прошлого
Наши приборы имеют много общего. В частности, они показывают:

  • параметры поездки: время в пути, пробег, текущую и среднюю скорость, мгновенный и средний расход топлива, остаток топлива в баке, температуру окружающего воздуха, стоимость поездки;
  • текущие параметры работы двигателя: давление во впускном трубопроводе, давление топлива в магистрали, длительность впрыска, давление воздуха на выходе из компрессора, массовый расход воздуха, напряжение датчиков кислорода, частоту вращения коленвала, положение дроссельной заслонки, положение педали газа, мгновенный расход топлива, расчетную нагрузку на двигатель, температуру охлаждающей жидкости;
  • параметры ошибок: ошибки ЭБУ, сброс и запись ошибок;
  • параметры парковки (некоторые устройства превращают свой экран в дисплей полноценного парктроника).

А еще у большинства приборов преду­смотрено голосовое предупреждение о выходе контролируемых параметров из заданного диапазона.

Нам показалось, что самый интересный вариант в представленной компании компьютеров — Multitronics МРC‑800. Главным образом потому, что такой прибор, обладающий достойными «мозгами», не уродует интерьер машины, поскольку прячется где-то внутри, возлагая «представительские» функции на смартфон владельца. Для многих это может оказаться решающим фактором при выборе устройства.

НАШИ СОВЕТЫ

Если решили приобрести маршрутный компьютер, советуем прикинуть возможности его размещения и подключения. Вариант, который мы ради шутки запечатлели на заглавном кадре, не такой уж нереальный. Очень часто различные дополнительные приборы вместо пользы приносят вред: загораживают обзор, отваливаются из-за хлипкого крепления, а порой и вовсе лишают возможности пользоваться штатным оборудованием машины. Например, решив приобрести симпатичный круглый прибор, размещаемый вместо дефлектора, не забывайте, что одновременно вы лишаетесь этого дефлектора! Другой пример: у многих автомобилей (например, у семейства Logan) разъем OBD, к которому подключают такие компьютеры, расположен в середине перчаточного ящика. Решение не лучшее: неудобно протаскивать к этому разъему жгут проводов.

Впрочем, если вы относите себя к рукастым, обязательно найдете удобное решение. Не уверены — обратитесь к установщикам: они быстро растолкуют, что к чему и как это будет выглядеть.

Отдельный совет тем, чье зрение оставляет желать лучшего. Убедитесь, что при управлении машиной показания малогабаритного дисплея будут для вас читабельными. Иначе придется ориентироваться только на голосовые подсказки компьютера, что сразу меняет ориентиры при его выборе.

Счастливого пути — и привет компьютерам!

Бортовые компьютеры для бюджетных авто: сравниваем шесть моделей
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (20)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

А что не умеют делать штатные бортовые компьютеры? Загибайте пальцы. Они никогда не назовут вам коды ошибок систем управления двигателем, автоматической коробкой, дверями или стеклами.
______
А чего — и правда есть машины с «электрическим газом», в которых не зашита изготовителем функция считывания кодов ошибок с панели?!

Ответить#
0
sapmar45

Не  согласен. Коды ошибок системы управления двигателем выдают все устройства. А некоторые «видят» автоматы и вариаторы. А также некоторые другие электронные блоки электросистемы автомобиля. Заинтересовались? (Для этого и написана статья!) Ищите информацию в Сети. И, вполне возможно, к вашей машине есть электронный «дружок».
А у газовых машин никакой диагностики нет. На нашей редакционной Альмере точно.

Ответить#
-1

Из практики жизни в БК нужен только считыватель кодов ошибок и иногда вольтметр.
В редких случаях интересен средний расход бензина, так, для общих знаний затрат.

Ответить#
0
Шурик

Вольтметр, температура двигателя у всех машин давно не в цифрах. А у некоторых температуры просто нет! Прикольно, когда остановился у дома, а БК говорит. Тащился от работы столько-то, бензина зато потратил .... тучу.

Ответить#
-1

Самый простой это elm 327  с синим зубом Цена 280 руб. с али экспресса.- куча ПО от простого и бесплатного до сложного и платного... Цепляется к любому смартфону , а смартфоны сейчас практически есть у всех... Диагностика, сброс ошибок, приборы и.т.д.
«Бортовые компьютеры» в статье — на сильного любителя, либо кому некуда деньги девать :)...

Ответить#
+3
Рыжий Леонид

А если хочется знать температуру двигателя каждый день? Каждый раз вставлять и удалять «синий зуб»? И разъем расшатаешь, и телефон навигатором служит не сможет

Ответить#
-1
Ревин Алексей

А если метеорит прилетит? В шахтерской каске с фонариком ходить? :))) «Синий зуб» (Bluetooth  — вид беспроводной связи для обмена данными между устройствами) — можно поставить и не удалять :), если страшно оставлять в разъеме, можно просто код доступа с 12345 поменять какой нить другой и все :) На сколько часто у вас превышение по температуре ? если такое будет загорится страшная лампа — перегрев. Если что то с двигателем — то загорится страшная лампа «выкинь двигатель», проблемы с абс — соответственно и.т.д.
Все перечисленные «Бортовые компьютеры — это баловство :)))
Все равно нормальная диагностика — это подключение к ноутбуку со спец программным обеспечением :) и не через „синий зуб“ а усб кабель... и elm кой тут уже не отделаться :)

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Это немножко для фанатов приборчики. Есть люди, которым реально что-то эдакое нужно —- от секунд до градусов.

Ответить#
-1
Колодочкин Михаил

Cтоит в моей старушке такой приборчик «для фанатов» с кучей всяких почти ненужных функций — наигрался и бросил.
Смотрю на вольтметр перед запуском движка, и пару раз помог БК для считывания кодов ошибок датчиков. Просто пошел в магазин, купил новые и сам заменил без каких-либо обращений на сервис. Вот такая диагностика реально удобна, нужна и экономит деньги/время.

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Да конечно, полностью согласен :)

Ответить#
0
Рыжий Леонид

Конкретно по температуре- со сторонним БК я буду знать, что с двигателем происходит «не то», задолго до загорания лампы перегрева, когда впору уже давно «сушить вёсла»... так же и напряжением и т.д. возможно и игрушка для настоящего мастера (чувствующего какая лампа на авто не светит пятой точкой)... а для простого водителя, которому не всё равно как работает авто и какие параметры этой работы- совсем не лишний аксессуар

Ответить#
0
Раскопов Евгений

:))) Когда у меня 15-ка была (2005–2010 гг), тоже купил и установил БК... Поигрался с ним месяц, 5 лет он в качестве часов катался, а еще зимой смотрел когда «+» на двигателе будет :)))

Ответить#
0

Несколько раз помогал сторонний БК сохранить и время, и деньги... сразу высвечивает что и конкретно неисправно... отпадает нужда ехать на диагностику, особенно если гараж с необходимым оборудованием не совсем рядом... поэтому уже более 10 лет, на все авто ставлю такие игрушки. И пусть она не понадобится- но намного спокойнее в дальней дороге

Ответить#
+1
Раскопов Евгений

Верно. Для людей с желанием чтобы все было гарантировано хорошо — приборчик полезный. А кто то и без запаски на лысой резине прохватывает.....

Ответить#
-1

Коллеги! Кому-нибудь подобный маршрутник представляется ценным изделием?

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Стоит Штат на Калине2. Удобна функция включения вентилятора радиатора ОЖ при заданной температуре. Летом выставил на 96 градусов Цельсия и при достижении этой температуры включается вентилятор. Плюс есть коды ошибок.

Ответить#
+4
Гришин Роман

действительно, хорошая функция. не знал, что такая есть. коды ошибок тоже хорошо, хотя это можно решить дешевле раза в три, а то и больше. а все остальное названное либо уже есть в заводском компьютере либо не очень и надо.

Ответить#
+2
Колодочкин Михаил

На мой взгляд самая ценная функция- часы (поскольку недавно купил ВАЗ-21099 на убой). В остальных машинах они есть с завода. Все другие функции в пути мне не интересны, а в гараже есть сканер для диагностики.

Ответить#
-2
Горбачев Евгений

Ну, ради часов целый комп покупать —- как-то обидно, по-моему

Ответить#
+1
Колодочкин Михаил

на эбу январь 7,2  с помощью такого устройства можно включение вентилятора радиатора настроить на более раннее. что летом не оспоримый плюс. коды ошибок. знаешь какой датчик вышел из строя. пропуски зажигания точно подскажет в каком цилиндре. ошибки датчика кислорода .есть выход из строя. а есть отклонения в показаниях от нормы. значит кат нейтрал. поврежден. если в другую сторону. значит подсос воздуха через прокладку или трещина самого корпуса кат. нейтр. шаговый двиг. функция. смотрим 122 заводится с первых секунд. 90 с утра гоняешь стартер . чето не так с дроссельным узлом или с рхх. а с двигателем и насосом все в порядке. предполагаемый расход на остатке топлива полезен на трассе чтобы знать сколько до заправки км осталось. вольтметр. температура ож в морозы смотришь от — 25 ,,,,, — 15,,,, 0, + 10. норма масло не густое двигатель прогрелся.

Ответить#
+1