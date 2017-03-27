Бортовые компьютеры для бюджетных авто: сравниваем шесть моделей

Зачем устанавливать дополнительный компьютер в современный автомобиль? Оказывается, многие в нем нуждаются — даже сегодня.

Материалы по теме 13 самых тревожных пиктограмм на приборной панели

«жигулевскую» эпоху любой цифровой прибор казался нам компьютером — даже примитивный тахометр с двумя циферками. А сколько компьютеров сегодня установлено в машине средней руки? Дело уже идет к сотне… ­Причем возможности современного смартфона заметно превосходят потенциал компьютера марсохода Curiosity, которому всего-то пять лет от роду.

А что не умеют делать штатные бортовые компьютеры? Загибайте пальцы. Они никогда не назовут вам коды ошибок систем управления двигателем, автоматической коробкой, дверями или стеклами. Они редко показывают температуру двигателя, среднюю скорость, время в пути или динамику разгона до сотни, а также не любят запоминать возникающие ошибки. Кроме того, многим водителям нужны аварийные сигнализаторы, контролирующие температуру, обороты двигателя, скорость.

У владельцев машин, переведенных на газ, свои запросы — взять хотя бы расход топлива двух видов. Кому-то нужно автоматическое включение фар по сигналу датчика скорости или подключение парктроников с настраиваемой чувствительностью. В отдельных случаях может пригодиться принудительное включение вентилятора системы охлаждения. Кому-то хочется точнее настроить датчик уровня топлива в баке. Забывчивым помогут различные напоминалки — предупреждающие о невыключенных габаритных огнях, о гололеде на дороге или необходимости пройти очередное ТО. Многие любят простые игрушки-говорилки («Здравствуй, хозяин!»). Экстремалам может понадобиться индикатор пробуксовки колес. А еще есть такая функция, как таксометр…

Мы решили протестировать бортовые компьютеры, пригодные для бюджетных автомобилей. Возможности у отобранных для исследования приборов разные, но тем интереснее.

Multitronics C-900, маршрутный компьютер

Примерная цена 9800 руб.

Универсальный бортовой компьютер, который мы установили на торпедо. Такое устройство, ввиду солидных размеров, больше подходит для крупных автомобилей. Кнопки тоже крупные, такими удобно пользоваться. И цветной дисплей немаленький. Помимо всех стандартных возможностей, включая подсоединение парктроника, девайс позволяет контролировать температуру и считывать коды ошибок автоматической коробки передач или вариатора на многих автомобилях. Может работать с машинами, переведенными на газ, обеспечивая точные показатели расхода альтернативного топлива. Multitronics UX-7, универсальный бортовой компьютер

Примерная цена 1580 руб.

Компактное устройство, скорее даже мини­атюрное. Такое хорошо расположится в гнезде для кнопки на панели приборов автомобилей Самара 2, Гранта, Калина, Приора или Chevrolet Niva. Снабжает практически той же информацией, что и более крупные устройства, но представление параметров (на скромном трехразрядном дисплее) значительно менее удобно. Звукового синтезатора нет. Программирование затруднено: кнопок-то всего две! Можно устанавливать и на иномарки, если найдете подходящее место. Считаем, что особенно пригодится автомобилям, не имеющим штатной индикации какого-либо важного параметра, например температуры охлаждающей жидкости или оборотов двигателя. Multitronics C-590, диагностический маршрутный компьютер

Примерная цена 5670 руб.

Необычного вида устройство идеально вписывается во все автомобили с круглыми дефлекторами системы вентиляции. В том числе в редакционную Гранту, на которой мы его и проверяли. Есть другие модели, спроектированные под установку в панель автомобилей Chevrolet Niva, ГАЗель Бизнес, УАЗ Патриот, ВАЗ-2110. Функционал и количество протоколов, поддерживаемых борткомпьютером, — максимальные для конкретного автомобиля. Аппараты семейства С имеют голосовое сопровождение, а семейства СL — нет. Индицирует температуру масла в автоматических коробках передач некоторых моделей. Прошивка обновляется при соединении бортового компьютера со стационарным через USB-кабель. Multitronics МРС-800, диагностический автономный маршрутный компьютер

Примерная цена 5050 руб.

Необычного вида устройство не имеет дисплея — для испытаний пришлось задействовать смартфон. Прибор разместили под панелью, поскольку снаружи ему делать нечего. И это хорошо — не мозолит глаза. Информация выводится на экран сопряженного по протоколу Bluetooth смартфона или планшета на Android-платформе. Программу скачали с сайта производителя. Обновление прошивки — через смартфон или ноутбук. Понравилось, что прибор сохраняет данные всех поездок вне зависимости от того, на связи он с мобильным устройством или нет. Можно пересылать журнал ошибок на СТО — тоже через смартфон, хотя это мы не проверяли. Минус очевиден: необходим дополнительный гаджет (смартфон). Prestige V55-CAN Plus, автомобильный компьютер

Примерная цена 5510 руб.

Устанавливается на переднюю панель или крепится на ветровое стекло. Дисплей монохромный. Такой подойдет в первую очередь на ВАЗ и УАЗ, но в принципе способен соединяться по кабелю OBD-II и с некоторыми иномарками, выпущенными после 2001 года. Поддерживает оригинальные диагностические протоколы некоторых моделей. Уточнить совместимость поможет сайт www.microline.ru Штат UniComp 600 M, бортовой компьютер

Примерная цена 3900 руб.

Место производства этого прибора с графическим монохромным дисплеем — Тольятти, и очевидно, что он максимально адаптирован к автомобилям ВАЗ. Мы установили его на переднюю панель, хотя можно крепить и к ветровому стеклу. В инструкции сказано, что девайс совместим с блоками управления не только автомобилей ВАЗ, но и ГАЗ, а также иномарок, но только по стандартному протоколу OBD-II. Прошивка устанавливается с SD-карты. Прибор может отдельно подсчитывать параметры движения автомобиля на бензине и на газе.





Материалы по теме Автоаксессуары из прошлого

параметры поездки: время в пути, пробег, текущую и среднюю скорость, мгновенный и средний расход топлива, остаток топлива в баке, температуру окружающего воздуха, стоимость поездки;

текущие параметры работы двигателя: давление во впускном трубопроводе, давление топлива в магистрали, длительность впрыска, давление воздуха на выходе из компрессора, массовый расход воздуха, напряжение датчиков кислорода, частоту вращения коленвала, положение дроссельной заслонки, положение педали газа, мгновенный расход топлива, расчетную нагрузку на двигатель, температуру охлаждающей жидкости;

параметры ошибок: ошибки ЭБУ, сброс и запись ошибок;

параметры парковки (некоторые устройства превращают свой экран в дисплей полноценного парктроника).

А еще у большинства приборов преду­смотрено голосовое предупреждение о выходе контролируемых параметров из заданного диапазона.

Нам показалось, что самый интересный вариант в представленной компании компьютеров — Multitronics МРC‑800. Главным образом потому, что такой прибор, обладающий достойными «мозгами», не уродует интерьер машины, поскольку прячется где-то внутри, возлагая «представительские» функции на смартфон владельца. Для многих это может оказаться решающим фактором при выборе устройства.