Роль прекрасного пола в развитии автомобиля тема хорошо изученная. И, как правило, по случаю 8 марта или в другие подходящие дни исследователи заявляют, что роль эта достаточно велика. Почему же мы тогда не слышим о женщинах, разработавших подвеску, трансмиссию, мотор или весь автомобиль в целом? Да потому, что таких примеров нет.

Бытует легенда, а точнее шутка о том, что ГАЗ-66 сконструировала женщина. Основана она на многих спорных решениях, примененных в конструкции «шишиги» — мужчина, мол, просто не смог бы создать ничего подобного. Увы, смог. Доподлинно известно, что ГАЗ-66 разработала группа мужчин под общим руководством А.Д. Просвирнина.

Мерседес и Бенц

Мерседес Еллинек Мерседес Еллинек иногда выезжала в свет на Мерседесах, но ее вклад в создание каких-либо машин — нулевой.

Тысячи и миллионы женщин, так или иначе, работали и работают в сфере автопрома, в том числе в конструкторских отделах на невысоких должностях. Но обычно освещение темы «женщин в автомобилестроении» начинают с упоминания Цецилии-Берты Бенц и Адрианы Мануэлы Рамоны Еллинек по прозвищу Мерседес. Типичный заголовок такого материала: «10 женщин, изменивших автомобильный мир» или что-то наподобие этого. Дескать, без них автомобиля вообще могло бы не быть!

Даника Патрик В числе «10 женщин, изменивших автомобиль» непременно упоминают гонщиц — Мишель Мутон, Юту Кляйншмидт, Сару Фишер. Но круче всех — Даника Патрик. Она никогда не выступала за заводские команды, билась с мужчинами на одинаковых машинах и многих превзошла. Правда, не сами гонщики строят эти машины.

Ерунда. Фрау Цецилия-Берта, с позволения сказать, просто инвестор, а пика известности достигла, когда вдруг поехала с детьми на уже построенном автомобиле навестить бабушку, останавливаясь около аптек, чтобы купить лигроин. Несомненно, задолго до того она вложила свой капитал в предприятие будущего мужа. Но что для нее было важнее: постройка самобеглых тележек или обеспеченная жизнь — большой вопрос. А дочь совладельца заводов «Даймлера» Эмиля Еллинека увлекалась в основном музыкой и обустройством личной жизни. Сдается, этого недостаточно, чтобы констатировать заметный вклад в развитие автомобилестроения.

Мэри Барра Мэри Барра в самом начале карьеры в GM написала книгу «Men and Women of the Corporation», где отмечала, что руководство почти всех компаний продвигает по карьерной лестнице мужчин и при этом игнорирует талантливых женщин.

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Заканчиваются материалы о роли женщин , как правило, на Мэри Барра, избранной в 2013 году на пост главы концерна General Motors. Если проследить ее карьеру, г-жа Барра занималась, главным образом, управлением, хотя по начальной специальности инженер-электромеханик. Но все пошло не так: производственное планирование, корпоративные коммуникации, автоматизация производства, кадровая реорганизация, глобальное развитие продукта, закупки и поставки. Все что угодно, кроме конструирования. Были ли вообще женщины, разработавшие хоть что-нибудь, нашедшее применение в автомобиле?

Придумано женщинами

Были! Это хорошая новость. Плохая — их крайне мало, и все они были довольно давно. Известна даже женщина, разработавшая бесклапанный роторный двигатель для автомобиля — Маргарет Найт в 1904 году. Затем добивалась, чтобы ее мотор нашел применение, и такую машину даже построили, но чуть ли не в единственном экземпляре для выставки. Ротор Маргарет, о котором вообще не много известно, востребованным не стал. И потому его полезность для развития автомобилизма затруднительно оценить.

Роторный двигатель Маргарет Найт Роторному двигателю Маргарет Найт не довелось стать серийным. Но факт остается фактом — женщины вполне в состоянии созидать машины любой сложности.

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Найт в итоге заслуженно именуют «Эдисон в юбке» — на ее счету около сотни изобретений и множество патентов. Правда, вершиной творчества Маргарет считают не автомобильный мотор, а машину для изготовления бумажных пакетов с прямоугольным дном, в которые так удобно складывать покупки.

Вклад всех остальных изобретательниц умещается в несколько строк. Маргарет Уилкокс запатентовала обогреватель салона (1893), Мэри Андерсон — первый в мире стеклоочиститель с ручным приводом (1903). На счету женщин также автоматический стеклоочиститель (Шарлотта Бриджвуд, 1917) и акустический фильтр, будущий глушитель (Долорес Джонс, 1917). Актрисе Флоренс Лоуренс приписывают изобретение сигнальных флажков-поворотников. Вот, пожалуй, и всё, если не считать Надю Арно и Джулиану Блази, которые разработали интерьер и экстерьер второго поколения BMW Z4 (2009). Само собой, под присмотром и с одобрения Криса Бэнгла. Обратите внимание на интервал между 1917 и 2009 годами.

Джулиана Блази Джулиана Блази работала дизайнером в BMW много лет. Но всегда над ней стоял кто-то из мужчин, направляя и осуществляя общий контроль.

Далее начинается притягивание за уши. В частности, пытаются оценить влияние женщин на появление и развитие норм безопасности при эксплуатации автомобилей, вспоминая первое в мире ДТП с летальным исходом (Англия, 1896) и трагичную кончину Айседоры Дункан, чей длинный шарф намотался на ось автомобиля (1927). Выдающийся советский химик Анна Межлумова после войны создала технологию производства высокооктанового бензина, необходимого для развития автопрома, но все-таки это химия, а не сам автопром.

Участие «иконы женского стиля» Виктории Бэкхем в создании Range Rover Evoque даже не будем рассматривать. Очевидно, что это не более чем маркетинговый ход, хотя шеф-дизайнер Джерри Макговерн утверждал обратное.

Виктория Бэкхем и Range Rover Evoque Заслуги Виктории Бэкхем в создании Range Rover Evoque, скорее всего, заключаются в том, что она общепризнанная красавица.

Феномен автомобилестроения

В разных областях инженерии, электроники и машиностроения примеры гениальных женщин-творцов есть. В основе современных технологий GPS, Wi-Fi и Bluetooth лежат патенты американки Хеди Ламарр. Маргарет Хэмилтон разработала программное обеспечение для проекта «Аполлон». Наталья Малышева тридцать с лишним лет конструировала ракетные двигатели в НИИ-88. Елизавета Шахатуни была незаменима в КБ «Антонов», где возглавляла отдел расчета прочности самолетов — от Ан-2 до «Антея».

Как ни крути, в автопроме наблюдается определенный шовинизм, будто женщин осознанно вытеснили из сферы проектирования автомобилей и затем не подпускали. Нет женщин-главных конструкторов, главных инженеров или главных дизайнеров. Максимум, что вы найдете, это директора по персоналу или логистике или что-нибудь вокруг да около, без прямого влияния на разработку автомобилей и каких-то важных агрегатов. Даже если очень сильно напрячься, все равно не выйдет составить список наподобие «Генри Форд, Николаус Отто, Рудольф Дизель, Анри Ситроен, Роберт Бош, Фердинанд Порше, Андрей Липгарт». Почему женщины-инженеры так скромно проявили себя в автопроме?

Клэр Уильямс Какова роль женщин в Формуле-1 — передовой линии конструирования автомобилей? Были женщины-гонщицы, много женщин среди персонала, Клэр Уильямс (на фото с отцом) фактически руководит командой. На сегодняшний день 8% инженеров в команде Williams — женщины. Но все они — не главные инженеры.

Говорят, впрочем, что нет женщин еще и среди известных конструкторов оружия. Но тут хотя бы можно предположить, что женщины с их материнским инстинктом и тонкой душевной организацией подсознательно избегают деятельности, связанной с созданием каких-либо систем «массового уничтожения». Это малонаучно, но ничего другого не приходит в голову. Что касается автомобиля, то лично у меня версий нет. Может быть, есть у вас?