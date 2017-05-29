Зарядил? Завари! Пускачи с функцией сварки

Все три прибора оказались не шибко интеллектуальными зарядными устройствами. У каждого предусмотрен лишь один режим зарядки — постоянным и довольно высоким напряжением 14,7–14,9 В, которое быстро взбадривает аккумулятор. Но при отсутствии регулировки зарядного тока процесс зарядки нужно постоянно контролировать, чтобы не «вскипятить» электролит. Пусковые токи около 200 А обеспечивают пуск любого двигателя разумного объема — если батарея не абсолютно мертвая. В инструкциях ко всем приборам это условие и оговорено.
Внимание! В дождь и сырую погоду нельзя заниматься сварочными работами, а также использовать пускозарядные функции любого из устройств. И держите электроды в сухости!
В комплект двух аппаратов входит сварочная маска, но качество этого изделия может отбить всякое желание осваивать процесс сварки. Маску приходится держать рукой, она плохо защищает лицо. Лучше приобрести маску, которая держится на голове.
У всех устройств достаточно мощные встроенные вентиляторы, начинающие работать сразу после включения, поэтому длительный режим работы не страшен.
Испытания мы проводили сваркой катаного четырехмиллиметрового профиля, его же пробовали резать электродом. Характеристики зарядки проверяли на сильно разряженной, но живой батарее, а пусковые режимы имитировали нагрузкой на мощный резистор.
|
|
СВИЗ-200АП Калибр, КНР
Сварочный инвертор с пускозарядной функцией
Мощность 4,9 кВт
Диаметр электродов 1,6–3,2 мм
Сварочный ток 10–200 А
Ток пуска 300 А
Напряжение зарядки 12/24/36 В
Зарядный ток при 12/24/36 В 175/87/44 А
Диапазон рабочих температур +10...+40 ºС
Габариты 365×270×290 мм
Масса брутто/нетто 7,4/6,9 кг
Примерная цена 6500 руб.
Предусмотрены цифровые индикаторы напряжения и силы тока, ступенчатый переключатель напряжения и режима работы, бесступенчатый регулятор сварочного или пускового тока, а также светодиодные индикаторы режимов работы и перегрузки. Устройство имеет три гнезда для подключения кабелей — сварочного, зарядного и массового. Пускозарядные кабели имеют сечение 10 мм², а сварочные — 16 мм².
При заряде аккумуляторной батареи устройство поддерживает напряжение 14,9 В. Регулировка тока не предусмотрена. Амперметр, к сожалению, не показывает зарядный ток, поэтому необходимо контролировать закипание электролита через открытые пробки батареи. Необслуживаемые аккумуляторы можно заряжать только непродолжительное время, чтобы избежать выкипания. В режиме пуска ручной регулятор позволяет изменять значение тока. При этом цифровой амперметр показывает отдаваемый ток.
Устройство свободно сваривает и режет 3-миллиметровым электродом профиль с полкой толщиной 4 мм. Агрегат потянул, вопреки инструкции, и 4-миллиметровый электрод, но это допустимо, только если срочно надо «прихватить», а «тройки» под рукой нет.
Неплохо сваривает и обеспечивает пускозарядные функции — заслуженное второе место.
|
AirLine AJS-W-03, КНР
Пускозарядное устройство/сварочный аппарат
Мощность 7,7 кВт
Диаметр электродов 1,6–4,0 мм
Сварочный ток 30–180 А
Ток пуска не указан
Напряжение зарядки 12/24 В
Зарядный ток при 12/24 В 250/200 А
Диапазон рабочих температур —30...+40 ºС
Габариты 150×250×400 мм
Масса 7,0 кг
Примерная цена 5800 руб.
Чемпион по внешнему виду. Однако технические параметры сделали красавчика аутсайдером в испытанной троице.
Цифровой индикатор только один — отображает ток, выдаваемый в режиме сварки. Трехпозиционный переключатель позволяет выбрать режим сварки либо одно из двух рабочих напряжений.
Светодиодные индикаторы показывают включение прибора в сеть, а также режим перегрузки. Два гнезда для кабелей имеют гораздо более солидную, чем у оппонентов, конструкцию. Сечение проводов — 25 мм².
При заряде аккумулятора и в пусковом режиме индикации тока нет. В режиме заряда аккумуляторной батареи прибор поддерживает постоянное напряжение 14,7 В. Поэтому все предупреждения, касающиеся сбережения аккумулятора и относящиеся к двум другим устройствам, справедливы и для этого. Отлично варит 3-миллиметровым электродом профиль с полкой толщиной 4 мм. В ходе резки стали такой толщины аппарат понравился меньше. Четырехмиллиметровый электрод обеспечивает устойчивую дугу, но чувствуется, что шов проварен недостаточно.
|
Forward 224 IGBT, КНР
Аппарат сварочный инверторный с пускозарядной функцией
Мощность 6,9 кВт
Диаметр электродов 1,6–4,0 мм
Сварочный ток 10–200 А
Ток пуска не указан
Напряжение зарядки 12/24/36 В
Зарядный ток 200 А
Диапазон рабочих температур 0...+40 ºС
Габариты 320×130×205 мм
Масса нетто 6,0 кг
Примерная цена 6800 руб.
Есть цифровое табло для индикации напряжения и тока, а также ступенчатый переключатель напряжения и режимов работы. Регулятор сварочного или пускового тока — бесступенчатый. Имеются светодиодные индикаторы режимов работы и перегрузки. Устройство оснащено двумя гнездами для подключения кабелей. Пускозарядные кабели имеют сечение 10 мм², а сварочные — 25 мм².
При заряде аккумуляторной батареи устройство поддерживает напряжение 14,7 В. Регулировка силы тока не предусмотрена. Амперметр не показывает зарядный ток — необходим контроль закипания электролита через открытые пробки батареи. Необслуживаемые аккумуляторы можно заряжать только непродолжительное время во избежание выкипания. В режиме пуска ручной регулятор позволяет изменять значение силы тока. При этом цифровой амперметр показывает ток, достигающий 200 А.
Устройство обеспечивает добротную сварку электродом диаметром 4 мм и уж совсем без проблем варит и режет 3-миллиметровым электродом наш тестовый профиль с полкой толщиной 4 мм. Сварочный ток можно регулировать.
Отличные характеристики в области сварочных дисциплин выводят устройство на первое место в нашем рейтинге.