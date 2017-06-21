Тест автомагнитолы Pioneer AVH-X8800BT: смартфон на проводе

Спустя пару лет после выхода своего первенца с поддержкой CarPlay и Android Auto (а куда деваться, без смартфона наша жизнь уже немыслима) компания Pioneer расширяет линейку мультимедиасистем, связываемых с мобильниками по проводу и расшаривающими их функционал на борту машин. Вот и очередная магнитола Pioneer AVH-X8800BT рвется в бой.

Признаюсь сразу: стоит этот Пионер немало. На момент публикации в Сети за него просят от 32 тысяч рублей (рекомендованный ценник лучше вообще не изучать). Лично у меня тут же возник резонный вопрос: за что? Давайте по порядку.

Установка

Сочная и достаточно контрастная передача цветов дисплея позволяет считывать информацию без проблем при любом освещении.

Материалы по теме Автомобили с самой крутой штатной музыкой

Перед нами двухдиновое устройство с цветным сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов и вполне стандартным разрешением (800х480). Инсталлировать его практически в любой автомобиль не составит особого труда: на ближайшем радиорынке покупается рамка-переходник, преобразователь разъема для жгута проводов, идущих к родной магнитоле (это если не хочется заморачиваться с переделкой), полчаса неспешных работ — и готово! Для меня отдельным пунктом шло подключение камеры заднего вида и управлением магнитолой кнопками на руле — решаемо и это, правда, за дополнительные средства (придется приобрести еще пару адаптеров). Для этих целей служат специальные разъемы на тыльной стороне устройства. Тут поначалу можно сойти с ума от изобилия, но все четко подписано, не потеряешься. Причем для камер входов аж два — при желании устанавливается и фронтальная.

Можно переживать по поводу того, что регулировка уровня громкости осуществляется при помощи клавиш-качелей (я лично люблю вращающиеся кругляши), зато автомагнитола Pioneer AVH-X8800BT точно впишется в любой интерьер. Особенно с учетом того, что экран у нас моторизованный, а угол его расположения регулируемый. Кстати, уходя, панель вообще можно прихватить с собой — она съемная. Подсветка клавиш и дисплея выбирается любая (настраивается из всего RGB-спектра), а на домашний экран выводится заставка на ваш вкус: хотите забрендируйте ее под марку вашего авто, а нет — используйте изображение своей любимой.

Впрочем, китайцы многое из этого сделают на коленке за куда меньшие деньги, да еще и обучат свою магнитолу кофе варить. Чего в КНР не сделают ни за какие коврижки, так это не заставят «голову» сносно звучать. И тут самое время перейти к следующему пункту.

Звук

13-полосный графический эквалайзер дает возможность поиграть со звуком, если предустановленные настройки вдруг не пришлись вам по вкусу.

Это один из самых важных параметров, когда мы говорим о бортовом мультимедиа. Что ж, у Пионера здесь давняя история, поэтому подвоха я лично не ожидал, особенно в свете раннего теста модели попроще — Pioneer FH-X730BT. В AVH-X8800BT реализована процессорная обработка аудио, 13-полосный эквалайзер, несколько предусиленных каналов для подключения аудиосистемы (вы же не думали воспользоваться штатными динамиками?), включая два для сабвуфера. Причем эквалайзер — лишь начало длинного списка преобразований. Настроить нашего подопытного можно — и нужно! — в широком диапазоне. Скажем, поиграть с кроссовером (отсечкой частот), подстроить звучание исходя из положения слушателя, подкрутить уровень громкости каждого канала и время задержки звука. Не устраивают пресеты, подобранные спецами из Pioneer? Не вопрос, можете задать свои!

Выбор источников воспроизведения впечатляет. К примеру, во время отдыха с одной из двух возможных для одновременного подключения флешек можно запустить видео.

Материалы по теме Балалайка на андроиде: нештатные мультимедиасистемы против штатных

Этот аппарат однозначно для аудиофилов. Проблема лишь в том, что, во-первых, с ним вам придется осуществить целый комплекс мероприятий (покупка усилителя, сабвуфера и новых колонок, вложения в дополнительную шумоизоляцию автомобиля), а во-вторых, различные направления музыки требуют точной подстройки звука. Лично я не всегда готов копаться в настройках, хотя и люблю это.

Воспроизводится музыка при этом с чего угодно: проводным подключением iPod, с флешки (есть два USB-порта), с SD-карты (слот спрятан за панелью), посредством bluetooth и, в конце концов, с CD-диска (кто-то ими еще пользуется, особенно когда есть возможность прослушивать несжатый flac?). Причем, чтобы при переключениях между источниками не шокировать себя различным уровнем громкости, его можно задать для каждого индивидуально. С музыкой на некоторых носителях можно поэкспериментировать посредством функции Mixtrax — виртуального диджея, миксующего треки. Получается весьма недурно!

Apple CarPlay — это не только некоторые функции вашего смартфона на экране головного устройства, но и возможность голосового управления через прилагаемый в комплекте микрофон посредством Siri. «Эй, Сири, как тут проехать в институт Склифосовского?».

Мультимедиа

С другой стороны, широким выбором носителей информации могут нынче похвастать многие, поэтому пора вынимать козыри из рукавов. Подключением смартфонов к магнитоле сейчас озадачены почти все автопроизводители. За такую возможность (она, как правило, доступна лишь в топовых исполнениях машин, пусть даже массовых) придется хорошенько приплатить. А вот из производителей car audio такое предлагают лишь единицы. И Pioneer здесь в числе пионеров — такой вот каламбур. Сама технология Car Play и Android Auto нам хорошо знакома (ее мы наблюдали в модели SPH-DA120). Подключаете телефон посредством кабеля к магнитоле и получаете возможность управлять его функциями прямо на дисплее аудиосистемы. Список приложений, увы, ограничен. Больше всего бесит необходимость использовать родные эппловские «Карты». Да, у меня iPhone и мне меньше повезло, в отличие от владельцев Android-смартфонов — у них-то альтернатива в виде карт Google. Но как насчет Яндекс.Навигатора? Что ж, проблема решаема. В режиме AppRadio Mode, подключившись к головному устройству с помощью специального адаптера, получаете отзеркаленное изображение экрана мобильника. Супер! Одна беда — управлять всем придется уже с телефона.

Слот для DVD-дисков лично для меня — в основном для мобильного караоке. Во время пикника такая возможность дорогого стоит.

Итого, в случае с Pioneer AVH-X8800BT мы имеем дело с навороченным устройством, которое при некотором рвении можно встроить в любой автомобильный интерьер. Функционал на сегодняшний день практически максимальный, если не считать отсутствия ТВ-тюнера и встроенной навигации (которая чаще всего хуже сторонних решений). Но самое главное, пожалуй, то, что с ним — хотя с с некоторыми оговорками — бортовая мультимедиасистема становится продолжением вашего смартфона.

Плюсы: съемная панель, поддержка flac, поддержка CarPlay и Android Auto, голосовое управление, возможность передавать изображение смартфона на дисплей магнитолы (AppRadio Mode). Вы уже все пальцы загнули?

Минусы: Pioneer AVH-X8800BT — это лишь начало долгого пути. Сразу после установки понимаешь, что в твоем авто тебя очень многое не устраивало. Шумоизоляция и штатные динамики — это лишь некоторые из звеньев одной цепи. В общем, покупка Pioneer AVH-X8800BT — в большинстве случаев лишь начало трат. Иначе к чему вообще все это?

Характеристики Pioneer AVH-X8800BT Типоразмер 2DIN DVD-проигрыватель + Дисплей 7-дюймовый, сенсорный, 800х480 Воспроизведение с USB/iPod +/+ Эквалайзер 13-полосный Мощность встроенного усилителя, Вт 4х50 Поддержка CarPlay/Android Auto +/+ Цена в интернет-магазинах на момент публикации, руб. от 32 000





Фото: Артур Саруханов и Pioneer