Лада Веста из парка ЗР: испытываем все доступные опции

Наш седан в комплектации Luxe оснащен, по меркам класса, весьма щедро. И скептики наверняка уверены, что все это богатство нещадно глючит. Спешу их разочаровать.

Неоднократно приходилось слышать и читать мнение, что, мол, всяческие навороты нужны только дорогим машинам, а бюджетнику положено быть без изысков. С одной стороны, логичное объяснение такому подходу найти нетрудно: чем проще конструкция, тем выше надежность. А этот параметр для недорогих автомобилей стоит едва ли не на первом месте. Но давайте не будем забывать о том, что мы живем в XXI веке, и критерии, с которыми подходили к Жигулям и Самарам три десятка лет назад, мягко говоря, устарели. Кроме того, наш рынок уже давно не закрытый, а конкуренты в предложении всевозможных опций не стесняются. Так что, по моему мнению, курс АВТОВАЗа на насыщение своих моделей дополнительным оборудованием правильный. В конце концов, далеко не все выбирают машину только за готовность служить годами без поломок. Нынешние покупатели смотрят и на дизайн, и на комплектацию, и на уровень комфорта.

Lada Vesta из парка ЗР

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Редакционной Весте я уже пенял на слабый обогрев ветрового стекла и не всегда срабатывающую автоблокировку дверей. Эти слабости всплыли в первые недели эксплуатации. Теперь же, по истечении полутора лет совместной жизни, я готов в целом похвалить машину и ее создателей за качество применяемых комплектующих и их настройку.

Начну с климатической системы. В ней аж восемь скоростей вентилятора и 15 градаций температуры. Такого богатства прежде отечественные модели не предлагали! У каждого человека свое понятие комфортного микроклимата, и Веста, пожалуй, удовлетворит любого. Играть с настройками приходится только в начале поездки, а в дальней дороге трогать крутилки нужды нет. И это лучший комплимент с учетом того, что в нашей машине установлен обычный ручной кондиционер (сейчас топовая версия уже щеголяет однозонным климат-контролем). На охлаждение система работает очень эффективно, причем субъективно включение компрессора не отражается на динамике автомобиля.

Весту восстановили после небольшого зимнего ДТП, покрасив бампер и крышку багажника. Жестянщики удивились используемой на Ладе эмали: «Как на Лексусе!» С подбором цвета проблем не возникло.

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В интернете встречаются жалобы владельцев на запотевающие стекла, но мои впечатления прямо противоположные. И в сильный дождь редакционная Веста удивляет тем, что не требует нажимать клавишу кондиционера и подсушивать воздух: все окна остаются прозрачными — даже с послужившим достаточно долго салонным фильтром.

Коллеги-мужчины любят попенять на то, что все Лады до сих пор довольствуются одноступенчатым обогревом сидений. Дескать, нельзя настроить комфортную температуру. Однако я проблемы в этом не вижу. Ездить с постоянно включенной «грелкой» вредно для мужского здоровья. Поэтому нет нужды играть со степенью нагрева: включил после запуска двигателя, насладился эффектом первые минут десять, самые неприятные зимой, и выключил. Веста хорошо прогревает и пятую точку, и зону поясницы. По слухам, на универсале появится обогрев и задних сидений — неслыханное сибаритство для Лады, которое пока есть далеко не у всех конкурентов.

Штатный парктроник работает четче, чем комплекты Parkmaster, Sho-Me и других фирм, которые в изобилии встречаются в продаже. Крайние датчики чуть повернуты наружу, что расширяет зону контроля и добавляет уверенности при маневрах. Индикация только звуковая, но большего и не надо.

Ждать чего-то сверхъестественного от аудиосистемы машины за 10 000 долларов глупо. Посему вопрос качества звука обойдем стороной. На мой немеломанский вкус, он в Весте не лучше и не хуже, чем у одноклассников-иномарок. В остальном же головное устройство во флагманской Ладе достойное. Дисплей корректно отображает русские теги с внешнего носителя, громкая связь работает качественно, соединение по Bluetooth надежно. Для сравнения: мультимедиа в Nissan Almera «дружила» со смартфонами очень выборочно, а беспроводная синхронизация периодически сбоила.

АВТОВАЗ давно отказался от CD-проигрывателя в штатных головных устройствах. Вместо него предлагается использовать более удобные носители. Для них предусмотрены разъемы SD и USB.

Отдельное спасибо за крупные клавиши управления. Ныне почти у всех штатные аудиосистемы двухдиновые, но почему-то далеко не всегда это означает удачную эргономику. Нередко создатели ставят во главу угла красоту большого дисплея, абсолютно бесполезного в отсутствие навигации или камеры заднего вида. У Весты же приоритеты правильные: в нужную кнопку легко попасть не глядя, а двух строк на экране более чем достаточно для отображения нужных данных.

Кто-то, возможно, пожалеет об отсутствии CD-проигрывателя, но будем объективны: этот формат уходит в прошлое. Удобнее использовать SD-карты и USB-флешки. Записывать и перезаписывать музыку на них куда проще, места они не занимают вовсе, а данных вмещают столько, что не за каждый «дальняк» все прослушаешь.

Новые повторители поворотников пока остаются герметичными. Хочется верить, что проблема изготовителем действительно решена, и одной заменой дело и ограничится.

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Люксовой Весте положены датчики дождя и света. Это «фишки» не первой необходимости. Кроме того, по опыту езды на многих машинах могу сказать: их наличие радует только в том случае, если они умеют корректно работать. «Взбесившиеся» щетки на сухом стекле или мигающие в такт теням на дороге фары попросту опасны. На Ладе все это хозяйство реализовано на отлично . Датчик дождя снабжен регулировкой чувствительности с четырьмя положениями и на удивление адекватен даже при изношенных щетках, когда на стекле остается тонкий слой воды.

К датчику света одна претензия: неплохо бы запараллелить его с выключателем стеклоочистителей. Дождь и снегопад ухудшают видимость по определению. Значит, работающие дворники должны стать сигналом к включению ближнего света. Сейчас в непогоду приходится зажигать фары вручную. Впрочем, есть выход из положения. На Весте световые приборы после выключения зажигания гаснут полностью. Можно выставить переключатель на левом подрулевом рычажке в положение ближнего света и больше его не трогать: аккумулятор не сядет и о ручном управлении фарами можно забыть.

Подсветка околодверного пространства — редкая опция в недорогих машинах. Весте за нее отдельное спасибо. Несколько раз она помогла мне сохранить ноги в сухости.

На нашей Весте навигации нет, но в редакции несколько месяцев прожила машина в максимальной комплектации. Система мне понравилась хорошим знанием адресов и населенных пунктов, обилием настроек. Минус — подтормаживающее управление. Впрочем, эту беду побороли даже не все машины из числа куда более дорогих, так что для бюджетника В-класса это простительно.

Наконец, круиз-контроль. Многие полагают, что в России эта штука бесполезна. Не буду спорить: включать ее действительно особо негде. Но в Весте к ней прилагается ограничитель скорости, который при нашем обилии камер видеофиксации нарушений поможет сэкономить на случайных штрафах. Выставляете желаемое значение скорости, и не боитесь превысить допустимый лимит.