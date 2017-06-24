Лада Веста из парка ЗР: испытываем все доступные опции

Неоднократно приходилось слышать и читать мнение, что, мол, всяческие навороты нужны только дорогим машинам, а бюджетнику положено быть без изысков. С одной стороны, логичное объяснение такому подходу найти нетрудно: чем проще конструкция, тем выше надежность. А этот параметр для недорогих автомобилей стоит едва ли не на первом месте. Но давайте не будем забывать о том, что мы живем в XXI веке, и критерии, с которыми подходили к Жигулям и Самарам три десятка лет назад, мягко говоря, устарели. Кроме того, наш рынок уже давно не закрытый, а конкуренты в предложении всевозможных опций не стесняются. Так что, по моему мнению, курс АВТОВАЗа на насыщение своих моделей дополнительным оборудованием правильный. В конце концов, далеко не все выбирают машину только за готовность служить годами без поломок. Нынешние покупатели смотрят и на дизайн, и на комплектацию, и на уровень комфорта.
Начну с климатической системы. В ней аж восемь скоростей вентилятора и 15 градаций температуры. Такого богатства прежде отечественные модели не предлагали! У каждого человека свое понятие комфортного микроклимата, и Веста, пожалуй, удовлетворит любого. Играть с настройками приходится только в начале поездки, а в дальней дороге трогать крутилки нужды нет. И это лучший комплимент с учетом того, что в нашей машине установлен обычный ручной кондиционер (сейчас топовая версия уже щеголяет однозонным климат-контролем). На охлаждение система работает очень эффективно, причем субъективно включение компрессора не отражается на динамике автомобиля.
Коллеги-мужчины любят попенять на то, что все Лады до сих пор довольствуются одноступенчатым обогревом сидений. Дескать, нельзя настроить комфортную температуру. Однако я проблемы в этом не вижу. Ездить с постоянно включенной «грелкой» вредно для мужского здоровья. Поэтому нет нужды играть со степенью нагрева: включил после запуска двигателя, насладился эффектом первые минут десять, самые неприятные зимой, и выключил. Веста хорошо прогревает и пятую точку, и зону поясницы. По слухам, на универсале появится обогрев и задних сидений — неслыханное сибаритство для Лады, которое пока есть далеко не у всех конкурентов.
Ждать чего-то сверхъестественного от аудиосистемы машины за 10 000 долларов глупо. Посему вопрос качества звука обойдем стороной. На мой немеломанский вкус, он в Весте не лучше и не хуже, чем у одноклассников-иномарок. В остальном же головное устройство во флагманской Ладе достойное. Дисплей корректно отображает русские теги с внешнего носителя, громкая связь работает качественно, соединение по Bluetooth надежно. Для сравнения: мультимедиа в Nissan Almera «дружила» со смартфонами очень выборочно, а беспроводная синхронизация периодически сбоила.
Отдельное спасибо за крупные клавиши управления. Ныне почти у всех штатные аудиосистемы двухдиновые, но почему-то далеко не всегда это означает удачную эргономику. Нередко создатели ставят во главу угла красоту большого дисплея, абсолютно бесполезного в отсутствие навигации или камеры заднего вида. У Весты же приоритеты правильные: в нужную кнопку легко попасть не глядя, а двух строк на экране более чем достаточно для отображения нужных данных.
Кто-то, возможно, пожалеет об отсутствии CD-проигрывателя, но будем объективны: этот формат уходит в прошлое. Удобнее использовать SD-карты и USB-флешки. Записывать и перезаписывать музыку на них куда проще, места они не занимают вовсе, а данных вмещают столько, что не за каждый «дальняк» все прослушаешь.
К датчику света одна претензия: неплохо бы запараллелить его с выключателем стеклоочистителей. Дождь и снегопад ухудшают видимость по определению. Значит, работающие дворники должны стать сигналом к включению ближнего света. Сейчас в непогоду приходится зажигать фары вручную. Впрочем, есть выход из положения. На Весте световые приборы после выключения зажигания гаснут полностью. Можно выставить переключатель на левом подрулевом рычажке в положение ближнего света и больше его не трогать: аккумулятор не сядет и о ручном управлении фарами можно забыть.
На нашей Весте навигации нет, но в редакции несколько месяцев прожила машина в максимальной комплектации. Система мне понравилась хорошим знанием адресов и населенных пунктов, обилием настроек. Минус — подтормаживающее управление. Впрочем, эту беду побороли даже не все машины из числа куда более дорогих, так что для бюджетника В-класса это простительно.
Наконец, круиз-контроль. Многие полагают, что в России эта штука бесполезна. Не буду спорить: включать ее действительно особо негде. Но в Весте к ней прилагается ограничитель скорости, который при нашем обилии камер видеофиксации нарушений поможет сэкономить на случайных штрафах. Выставляете желаемое значение скорости, и не боитесь превысить допустимый лимит.