Ходим вокруг серийного универсала Lada Vesta SW Cross и заглядываем в багажник.

Лада Веста универсал Lada Vesta SW Cross

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Обещанного два года ждут. Запуская 25 сентября 2015 года серийное производство седана Lada Vesta, тогдашний глава АВТОВАЗа Бу Андерссон пообещал, что универсал встанет на конвейер ровно через год — 25 сентября 2016 года. Но прошло даже меньше года… и Андерссон ушел, а смелые обязательства пришлось пересмотреть.

Изначально предполагалось, что универсал будут выпускать в Тольятти — вопреки тому, что седан делают в Ижевске. Позже эту странную логистическую концепцию пересмотрели: универсалы тоже будут делать на заводе «Лада Ижевск» (бывший «Иж-Авто»). Кузовные штампы прибыли в Ижевск только зимой, поэтому сборочную линию готовили в сжатые сроки.

Серийное производство должно начаться в июле. Если не будет сбоев, в этом году суммарно сделают около девяти тысяч машин — примерно поровну обеих модификаций. В продажу они поступят осенью.

Из другого теста

Vesta SW — универсал, нетипичный для АВТОВАЗа. Начиная со знаменитой «двойки» ВАЗ‑2102, «цельнотянутой» с итальянского собрата Fiat 124 Familiare, все тольяттинские грузопассажирские машины были скорее «грузо», чем пассажирскими. ВАЗ‑2104 в эту концепцию не привнес ничего нового, ВАЗ‑2111 c его практически вертикальной задней дверью развил грузовое начало, а Ларгус возвел его в абсолют.

Лада Веста универсал Lada Vesta SW Cross

Рядом с этими работягами благоухающая свежестью Vesta SW — девушка с подиума. Когда Стив Маттин говорит, что нельзя назвать единственного автора дизайна, то явно скромничает. Еще в Швеции он набил руку на обтесывании грузопассажирских «чемоданов» Volvo и явил миру стремительный Volvo V60. Вам ведь тоже мерещится Volvo, когда вы смотрите на Весту-универсал? Это не укор Стиву. Скорее наоборот. Это означает, что наша машина скроена по современным европейским лекалам. Более того, Vesta SW изящнее Volvo — во всяком случае, на мой вкус. Оторванная от остального кузова линия крыши, развернутый против хода акулий плавник задней стойки, вытянутый силуэт — динамичный профиль!

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Кузов долго вылизывали с точки зрения аэродинамики, поэтому появился развитый задний спойлер, который густо нависает над дверью багажника. Он успокаивает воздушный поток, снижает завихрения и минимизирует загрязнение заднего окна.

Всё, что расположено ниже заднего номерного знака, у седана и универсала одинаковое. Те же бамперы, те же задние фонари, включая их внутренние секции.

Поэтому и габариты схожи. Длина универсала — 4410 мм (точь-в‑точь как у седана). Колесная база — 2635 мм. Ширина — 1764 мм (по кузову, без учета ширины зеркал). Высота по багажным рейлингам — 1512 мм.

Предельная унификация позволила сократить время разработки и снизить сто­имость проекта. В будущем это даст определенные преимущества. Если через какое-то время понадобится рестайлинг, на него будет потрачено меньше времени и средств, а значит покупатель останется в выигрыше. Можно предположить и то, что запасные части станут чуть доступнее — если не по цене, то именно по доступности: на складах не нужно будет держать отдельные детали для седана и для универсала.

Кто где?

На наших фотографиях, которые удалось сделать до официальной премьеры, - только Vesta SW Cross. Это один из первых автомобилей в товарном обличье. Базовый универсал внешне попроще, он начисто лишен черного декора и называется Vesta SW. Как несложно догадаться, аббревиатура SW — от английского station wagon, универсал.

Чем отличаются друг от друга SW и SW Cross? Если сравнивать металлические панели кузова — ничем! При этом визуально автомобили сильно разнятся.

SW Cross почти в точности повторяет концепт Lada Vesta Cross Concept, который два года назад показывали на московской выставке внедорожников. У него двухцветные бамперы, которые создают ощущение большей защищенности. Весь кузов опоясывают черные пластмассовые накладки. Сдвоенные патрубки выхлопной системы привносят спортивную нотку в облик машины.

Лада Веста универсал Lada Vesta SW Cross

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SW Cross длиннее обычного универсала лишь на 4 мм — из-за черных накладок на агрессивных с виду бамперах. Кроме того, он чуть выше (1532 мм). Наконец, на Кроссе стоят 17‑дюймовые колеса — на концепткаре были на дюйм больше, а на обычном универсале Vesta SW будут на дюйм меньше. Соответственно, у Кросса чуть шире колея. Более крупные колеса потребовали перенастройки подвески.

Все это не очень вяжется с довольно консервативными подходами, которые прежде исповедовал АВТОВАЗ. Тольяттинцы остались верны только старой доброй традиции делать автомобили для наших плохих дорог. О чем это я? О клиренсе!

У Весты SW клиренс составляет 178 мм. Этого уже достаточно для наших городов и весей. SW Cross еще круче: 203 мм под днищем! Понятно, что привод только передний. Но если поставить на SW Cross шины позубастее, будет уже неплохо. А если вкрячить самоблокирующийся дифференциал (уверен, найдутся умельцы), SW Cross поспорит с иными полноприводными кроссоверами. Надеюсь, система стабилизации будет полностью отключаемой — чтобы не мешала на бездорожье.

И еще об унификации. Помните прошлогодний седан-прототип Vesta Cross с таким же пластиковым обвесом? Поскольку седан и универсал максимально унифицированы, заводу не составит труда выпустить на рынок и седан Cross. Вопрос лишь в сроках.

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Что внутри?

Пинать ногой воздух под задним бампером нет смысла — на Весте нет электропривода багажника, это прерогатива машин классом повыше. Открываем ручками.

Фотографировать нутро первой машины нам не разрешили, поэтому включайте воображение.

Поскольку задний бампер заимствован у седана, погрузочная высота оказалась чуть больше, чем хотелось бы.

Объем багажника? Когда готовился этот материал, точных данных еще не было. У Весты-седана багажник вмещает 480 лит­ров. Можно предположить, что багажник универсала имеет примерно такие же размеры (под съемной шторкой).

Лада Веста универсал Lada Vesta SW Cross

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Может показаться, что развитый спойлер заужает дверной проем, но это не так: он является частью двери, поэтому поднимается вместе с ней — и взору предстает огромный зев багажника, не очень широкий, но высокий.

Почем?

А теперь о самом главном. Когда мы готовили эту статью к публикации, цены были еще в стадии формирования. Несколько месяцев назад Николя Мор обмолвился, что универсал будет чуть дороже 800 тысяч рублей.

Поскольку по технической начинке универсал SW не отличается от седана (на наших иллюстрациях — машина с мотором 1.8), рискну предположить, что он будет продаваться за 620–800 тысяч рублей, в зависимости от силового агрегата и уровня оснащения. Верхняя планка на SW Cross может подняться до 850 тысяч рублей.

Посмотрим, сбудется ли мой прогноз.

Фото: «За рулем.РФ» и АВТОВАЗ