Лада Веста универсал — первое знакомство

Ходим вокруг серийного универсала Lada Vesta SW Cross и заглядываем в багажник.

Lada Vesta
Lada Vesta

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Лада Веста универсал

Лада Веста универсалLada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

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Обещанного два года ждут. Запуская 25 сентября 2015 года серийное производство седана Lada Vesta, тогдашний глава АВТОВАЗа Бу Андерссон пообещал, что универсал встанет на конвейер ровно через год — 25 сентября 2016 года. Но прошло даже меньше года… и Андерссон ушел, а смелые обязательства пришлось пересмотреть.

Изначально предполагалось, что универсал будут выпускать в Тольятти — вопреки тому, что седан делают в Ижевске. Позже эту странную логистическую концепцию пересмотрели: универсалы тоже будут делать на заводе «Лада Ижевск» (бывший «Иж-Авто»). Кузовные штампы прибыли в Ижевск только зимой, поэтому сборочную линию готовили в сжатые сроки.

Серийное производство должно начаться в июле. Если не будет сбоев, в этом году суммарно сделают около девяти тысяч машин — примерно поровну обеих модификаций. В продажу они поступят осенью.

Из другого теста

Vesta SW — универсал, нетипичный для АВТОВАЗа. Начиная со знаменитой «двойки» ВАЗ‑2102, «цельнотянутой» с итальянского собрата Fiat 124 Familiare, все тольяттинские грузопассажирские машины были скорее «грузо», чем пассажирскими. ВАЗ‑2104 в эту концепцию не привнес ничего нового, ВАЗ‑2111 c его практически вертикальной задней дверью развил грузовое начало, а Ларгус возвел его в абсолют.

Лада Веста универсал

Лада Веста универсалLada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Рядом с этими работягами благоухающая свежестью Vesta SW — девушка с подиума. Когда Стив Маттин говорит, что нельзя назвать единственного автора дизайна, то явно скромничает. Еще в Швеции он набил руку на обтесывании грузопассажирских «чемоданов» Volvo и явил миру стремительный Volvo V60. Вам ведь тоже мерещится Volvo, когда вы смотрите на Весту-универсал? Это не укор Стиву. Скорее наоборот. Это означает, что наша машина скроена по современным европейским лекалам. Более того, Vesta SW изящнее Volvo — во всяком случае, на мой вкус. Оторванная от остального кузова линия крыши, развернутый против хода акулий плавник задней стойки, вытянутый силуэт — динамичный профиль!

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Кузов долго вылизывали с точки зрения аэродинамики, поэтому появился развитый задний спойлер, который густо нависает над дверью багажника. Он успокаивает воздушный поток, снижает завихрения и минимизирует загрязнение заднего окна.

Всё, что расположено ниже заднего номерного знака, у седана и универсала одинаковое. Те же бамперы, те же задние фонари, включая их внутренние секции.

Поэтому и габариты схожи. Длина универсала — 4410 мм (точь-в‑точь как у седана). Колесная база — 2635 мм. Ширина — 1764 мм (по кузову, без учета ширины зеркал). Высота по багажным рейлингам — 1512 мм.

Предельная унификация позволила сократить время разработки и снизить сто­имость проекта. В будущем это даст определенные преимущества. Если через какое-то время понадобится рестайлинг, на него будет потрачено меньше времени и средств, а значит покупатель останется в выигрыше. Можно предположить и то, что запасные части станут чуть доступнее — если не по цене, то именно по доступности: на складах не нужно будет держать отдельные детали для седана и для универсала.

Кто где?

На наших фотографиях, которые удалось сделать до официальной премьеры, - только Vesta SW Cross. Это один из первых автомобилей в товарном обличье. Базовый универсал внешне попроще, он начисто лишен черного декора и называется Vesta SW. Как несложно догадаться, аббревиатура SW — от английского station wagon, универсал.

Чем отличаются друг от друга SW и SW Cross? Если сравнивать металлические панели кузова — ничем! При этом визуально автомобили сильно разнятся.

SW Cross почти в точности повторяет концепт Lada Vesta Cross Concept, который два года назад показывали на московской выставке внедорожников. У него двухцветные бамперы, которые создают ощущение большей защищенности. Весь кузов опоясывают черные пластмассовые накладки. Сдвоенные патрубки выхлопной системы привносят спортивную нотку в облик машины.

Лада Веста универсал

Лада Веста универсалLada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

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SW Cross длиннее обычного универсала лишь на 4 мм — из-за черных накладок на агрессивных с виду бамперах. Кроме того, он чуть выше (1532 мм). Наконец, на Кроссе стоят 17‑дюймовые колеса — на концепткаре были на дюйм больше, а на обычном универсале Vesta SW будут на дюйм меньше. Соответственно, у Кросса чуть шире колея. Более крупные колеса потребовали перенастройки подвески.

Все это не очень вяжется с довольно консервативными подходами, которые прежде исповедовал АВТОВАЗ. Тольяттинцы остались верны только старой доброй традиции делать автомобили для наших плохих дорог. О чем это я? О клиренсе!

У Весты SW клиренс составляет 178 мм. Этого уже достаточно для наших городов и весей. SW Cross еще круче: 203 мм под днищем! Понятно, что привод только передний. Но если поставить на SW Cross шины позубастее, будет уже неплохо. А если вкрячить самоблокирующийся дифференциал (уверен, найдутся умельцы), SW Cross поспорит с иными полноприводными кроссоверами. Надеюсь, система стабилизации будет полностью отключаемой — чтобы не мешала на бездорожье.

И еще об унификации. Помните прошлогодний седан-прототип Vesta Cross с таким же пластиковым обвесом? Поскольку седан и универсал максимально унифицированы, заводу не составит труда выпустить на рынок и седан Cross. Вопрос лишь в сроках.

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Что внутри?

Пинать ногой воздух под задним бампером нет смысла — на Весте нет электропривода багажника, это прерогатива машин классом повыше. Открываем ручками.

Фотографировать нутро первой машины нам не разрешили, поэтому включайте воображение.

Поскольку задний бампер заимствован у седана, погрузочная высота оказалась чуть больше, чем хотелось бы.

Объем багажника? Когда готовился этот материал, точных данных еще не было. У Весты-седана багажник вмещает 480 лит­ров. Можно предположить, что багажник универсала имеет примерно такие же размеры (под съемной шторкой).

Лада Веста универсал

Лада Веста универсалLada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

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Кросс-версию универсала Lada Vesta засняли в камуфляже
Может показаться, что развитый спойлер заужает дверной проем, но это не так: он является частью двери, поэтому поднимается вместе с ней — и взору предстает огромный зев багажника, не очень широкий, но высокий.

Почем?

А теперь о самом главном. Когда мы готовили эту статью к публикации, цены были еще в стадии формирования. Несколько месяцев назад Николя Мор обмолвился, что универсал будет чуть дороже 800 тысяч рублей.

Поскольку по технической начинке универсал SW не отличается от седана (на наших иллюстрациях — машина с мотором 1.8), рискну предположить, что он будет продаваться за 620–800 тысяч рублей, в зависимости от силового агрегата и уровня оснащения. Верхняя планка на SW Cross может подняться до 850 тысяч рублей.

Посмотрим, сбудется ли мой прогноз.

Лада Веста универсал — первое знакомство
Фото: «За рулем.РФ» и АВТОВАЗ
Лада Веста универсал — первое знакомство
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Отзывы о LADA Vesta (4)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

хорошо держит дорогу даже в серпантине.противозаносная система прекрасно справляется.большая внутри и комфортная.хорошо оснащенная.послетгранты кажется очень резвой.

Недостатки:

после покупки месяца через три начал греметь передок и бухает что то сзади.несколько раз ездил к дилерам а они плевать хотели на мои жалобы.говорят что подвеска жесткая....уроды.только недавно признали что вконец испортились стойки стабилизатора.сказали что заменили бы но в складе их нет пока.теп...

Комментарий:

может сейчас по лучше начали собирать я не знаю но я больше к автовазу не ногой.

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Комментарии (33)

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Умиляюсь с аудитории:
Все такие благостные:
«Ура! Веста Универсал!»
А как спросишь:
«Себе покупать собираетесь?„-
Сразу кусты шуршат.
В этом вся суть ВАЗофилов: впаривать другим то, чем сами никогда не собирались пользоваться.

Я уже год задаю вопрос: кому, кроме Сергея Баронина, нужен ВАЗоуниверсал от 800?
ВАЗофилы шипят, но ответить не могут:)
И даже Баронин уже засматривается на Хавейл.

Кроссовер из Весты-универсала так себе, автомобиль — тоже.
Все косяки седана тщательно скопировпны болт в болт.
Кому это надо, кроме ВАЗомаркетологов — снова неясно.

АКПП нет и не предвидится.
Печально.

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+2

Выглядит симпатично. Хочется всё-таки клиренс поменьше. 140–150 мне бы больше подошёл. Увы, видимо, заводского занижения не увидим. :(

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-3
Родовниченко Сергей

Сделать поменьше клиренс — не проблема. Только зачем?

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0
Кадаков Максим

Вопрос по всему проекту «Веста-универсал» — «Только зачем?»

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-1
Кадаков Максим

Я в городе езжу. С асфальта не съезжаю почти никогда. Зачем мне клиренс, как у кроссовера (да и если бы нужен был, я бы кроссовер и купил)? А так и центр тяжести пониже, и подвеска пожестче, и садиться удобнее :-)

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-2
Кадаков Максим

Во проблема у людей, а... клиренс поменьше))

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0
Кадаков Максим

Кстате да, почему бы ВАЗу ен выпустить какой нибуть «спорт-кит» с «европейскими» пружинами делающими клиренс 140–160мм. Далеко не всем нравится так задранная машина.

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-2

а про АКПП что у нас? завод рассказал? Робота не надо только!

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+1
О. Евгений

Вроде как вариатор собирались ставить. Это радует гораздо больше архаичной гидромеханики

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-2
Родовниченко Сергей

Это CVT JF015E лучше «архаичной» гидромеханики ? А чем лучше-то ?
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0
Шурик

Гикнется раньше. Сервисменам лучше.

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+1
О. Евгений

Базовый мотор — 1.6, с механикой или роботом. Кроме того, будет 1.8 с теми же коробками. Над вариатором работают, но когда это случится — вопрос. Европейские рынки, куда универсал безусловно пойдет на экспорт, потребуют вариатор — вот на это вся и надежда. Понятно, что вариатор будет из арсенала Альянса, а это означает одно — Jatco

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0

— универсалы тоже будут делать на заводе «Лада Ижевск» (бывший «Иж-Авто»)(С)
Позволю себе внести поправку: ООО «Лада Ижевский Автомобильный Завод» , т.е. ЛИАЗ !
ссылкассылка
ссылкассылка
Были и есть автомбили ВАЗ, выпускаемые на Волжском Автомобильном Заводе в Тольятти, а с недавнего времени появились легковые автомобили ЛИАЗ, выпускаемые на вышеупомянутом заводе в Ижевске.....

Так что, ЛИАЗ Веста — вполне законное название этого, в общем-то симпатичного, НЕдоуниверсала в кузове хэтчбэк.

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-5
Шурик

Это что-то меняет? Или так, побуквоедить захотелось? :)

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-1

За рулем как всегда притормаживает, актуальная официальная фотосессия, там есть и просто универсал:
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-4
Scaletta Vito

В галерее снимков тоже есть серебристый универсал, может конечно позже добавили.

ИМХО, без обвеса универсал выглядит как беременный седан, а вот cross версия вполне секс :)

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0
Demitrius

«На наших фотографиях, которые удалось сделать до официальной премьеры, - только Vesta SW Cross.»
Да, видимо только что добавили и даже текст в статье не поменяли.

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-1
Scaletta Vito

Именно: на наших фотографиях. Попробуйте найти у кого-то еще наши фотографии.

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-1
Кадаков Максим

Ваши фотографии непосредственно в тексте статьи, а в галерее кроме ваших ещё и НЕ ваши фотографии. Неплохо было-бы отделить их друг от друга и дать ремарку в тексте на это.....
ссылкассылка

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0
Шурик

Пусть другие дают ремарки на наши тексты, если это кому-то нужно. «Наши фотографии» будут и в журнале через несколько дней

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-1

И все равно народ брать будет...

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0
KLICH

Конечно. Вот на своей до конца гарантии докатаю и буду снова рассматривать Весту в качестве возможной покупки. Может и универсал. 850 за топовую —- недорого, если учитывать, что солярка в топе за мулик переваливает.

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-1
KLICH

ну немного-то канеш будет, но 800 тыщ это уже за гранью

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-1

Собака лает, а караван идёт, да каплан?

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+1
Баронин Сергей

баклан в шоке )))

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+2
Александр67

баклан ещё полгода назад чревовещал что это фейк, что ждать лет пять...

Ответить#
-2
СерЖ

СерЖ, у вас как обычно все через «Ж»:)
Ну дождались, дальше-то что?
ВАЗик от 800 вы лично купите?
Можно сделать гвоздь разиером с фонарный столб, только зачем?:)

Ответить#
0
Александр67

Себе купите?
Или вы как и все ВАЗофилы — из кустов погавкать и все?

Ответить#
0
Баронин Сергей

Сергей, караван, это больше одного верблюда, как правило:)
А я тут пока одного и вижу. И тот какой-то кривой)
ВАЗик от 800? То есть, реально будет 850.
Да не смешите мои тапки:)
От 850 можно уже нормальный кроссовер б/у смотреть.

Выпуск-то га универсале так же будет ржаветь, как и на седане, подвеска скрипеть, радиатор печки — течь. «Робо„т жрать сцепления, а движок — масло. ВАЗик в любом кузове ВАЗик. А что новый, так он и новый до качества пятилетнего корейца/японца не дотягивает.
Не зря ж вы активно китайцами стали интересоваться:)
Пропал задор?
Не надо ВАЗика?

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-13
Каплан Илья

А аналоги из новых будут?

Предложите альтернативу: новый, длиной около 4,4м, клиренс от 180мм, красивый.

Только в кусты не убегайте, как обычно, будьте мужиком :)

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-1
Demitrius

Ларгус?
Или он уже не айс?:)
Еще и 7 мест.
Съели?

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+2
Каплан Илья

Ну, полай ещё. Позабавь народ.

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+1
Баронин Сергей

Ну что, одну Весту Кросс точно продадут. Вам)))
Если вы к тому моменту на Хавейл не перестроитесь:)
Кому, кроме вас нужен ВАЗик от 800 — вопрос риторический:)

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+1