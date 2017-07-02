Лада и Ситроен покинули Чемпионат мира WTCC

Чемпионат мира WTCC покинули Citroen и Lada. На то были разные причины, но факт остается фактом. Вместе с ними ушли несколько пилотов, в том числе действующий чемпион Хосе Мария Лопес и культовый Иван Мюллер, а также живая легенда Габриэле Тарквини. Три чемпиона разных лет. Лопес, как ни странно, перебрался в серию Формулы-Е. Спрашивается, а кто остался-то в чемпионате? И сможет ли турнир развиваться дальше?
Обломки империи
Остались немногие: заводская команда Honda, полузаводская Polestar Cyan Racing, защищающая интересы Volvo. Из экс-чемпионов уцелел только Роб Хафф. Чемпионские C‑Elysee выкуплены частными командами. Сохранились и две Весты заводской подготовки, но теперь они, как и «елисеи», лишены заводского обслуживания и программы постоянной модернизации. И по-прежнему в строю совсем старые Крузы — со времен, когда чемпионом был Chevrolet.
Безумная мысль, да. Но если смотреть на весь мировой автоспорт в целом, «серийные чемпионы», выигрывающие по нескольку лет подряд, порождают ощутимое падение зрительского интереса. Через это прошли и Формула‑1, и раллийный чемпионат мира, и собственно WTCC.
Добро и зло, как и положено, шагают рука об руку. С одной стороны, участие заводов — это престижно, это рост внимания и доходов. С другой — в споре между двумя-тремя заводами почти гарантирован бесконечный триумф одной и той же марки. Скучно!
Перемена слагаемых
В раллийном чемпионате мира потери почти незаметны: ушел Volkswagen, но пришла Toyota. Причем пилоты немецкой команды плавно растеклись по другим коллективам, коих было и осталось четыре. К тому же наряду с главным классом машин WRC на этапах стартуют зачеты WRC2, WRC3 и Junior WRC. Да плюс звезды национальных серий тех стран, где проходит мировой этап, - экипажей набирается порядочно, около полусотни.
После четырех лет тотального доминирования Фольксвагена свершилось чудо! В первых четырех этапах этого сезона — четыре разных победителя, из разных команд. Причем одна из них, M‑Sport, даже не заводская, хотя традиционно работает с машинами Ford.
Даже не припомню, было ли когда-нибудь в мировом ралли что-нибудь подобное. Получается, и здесь сначала Citroen (девять титулов подряд), а потом Volkswagen убивали всю интригу? Выходит, что так. Обычно к середине лета кто-то из Себастьенов — Лёб или Ожье — уходил в такой отрыв по набранным очкам, что вопрос о чемпионстве отпадал.
Ныне грядет сенсация: пилот частной команды Ожье, выступающий на Фиесте, пока что лидирует. Его будут сильно прессовать — в первую очередь Тьерри Нёвилль (Hyundai i20 Coupe). Да и вообще силы в этом году более-менее равны — может «выстрелить» и кто-то из Ситроена, и из новичка чемпионата — Тойоты.
Японский автогигант готовил свой дебют, еще не зная о внезапном уходе Фольксвагена. А потому требовал коррекции технического регламента (спутать карты соперникам всегда полезно) и темнил с предполагаемым составом участников. Томми Мякинен где-то там, за кадром, натаскивал молодые экипажи — считалось, что за Тойоту непременно должен выступать хотя бы один японец. Но в итоге вышло полностью финское трио — ветеран WRC Яри-Матти Латвала и чемпионы европейского континента Юхо Хяннинен и Эсапекка Лаппи.
Никаких заводов!
Везде, где выступают полноценные заводские команды, организаторы чемпионатов бесконечно находятся под их давлением. Чем больше заводов, тем чаще возникают спорные моменты и претензии — к соперникам, к регламенту, иногда и к организаторам. Это нормальный процесс для любого профессионального спорта: все пытаются что-то выгадать, получить наилучшие стартовые условия.
В WTCC правила перекраивали неоднократно — и так и сяк, в угоду запросам то одного производителя, то другого. Мучительно уравнивали возможности турбодизелей и бензиновых атмосферников — заводы не могли сговориться на чем-то одном. В конечном счете ушли и Seat, и Chevrolet, и Citroen, и каждый раз возникали пробоины на стартовой решетке.
Заводам слишком важна репутация марки, проигрывать они категорически не хотят. А если постоянно выигрывать — нивелируется рекламный эффект, ради которого всё и затеяно.
И тут на сцене появляется World RX, чемпионат мира по ралли-кроссу. Его американские промоутеры говорят: у нас не будет заводских команд! Кто не знает, в главных американских чемпионатах NASCAR и IndyCar это обычный порядок вещей. Марки могут присутствовать как эмблемы на капотах или поставщики моторов, но команды — только частные. Отлично! Теперь смотрим, что получилось.
Первые два титула уверенно берет Петтер Сольберг на Ситроене DS3 — множество элементов конструкции заимствовано у раллийной версии. У Сольберга как бы частная команда, но «посильную помощь» со стороны Ситроена — инженерную и финансовую — он не скрывает. Сольберг — экс-чемпион мира по ралли, гонщик экстра-класса, так что его победы вполне логичны.
Но в прошлом году в мировой ралли-кросс приходит Маттиас Экстрём, который всю обозримую карьеру работал заводским пилотом Audi, выиграв в ее составе несколько титулов DTM. Под Экстрёма создают новую частную команду, но стартует он не на Форде или Сеате, а на Audi S1 c надписью Audi Sport на борту. И с первой попытки берет титул.
Сольберг же после того неудачного для него сезона отказывается от DS3 в пользу Polo GTI. А к названию его команды PSRX (первые две буквы — инициалы гонщика) добавляются слова Volkswagen Sweden. У вас есть сомнения, на какой фронт брошены лучшие инженерные умы Фольксвагена, освободившиеся после роспуска раллийной команды? Кого вы хотите обмануть, ребята?!
Сегодня в главном зачете World RX — Supercar — представлены пять марок. По меньшей мере три из них поддержаны заводами. Это не особо выпячивают, но и не таят. Вроде бы намерен прийти бренд Kia. Наш добрый друг Себастьен Лёб тоже здесь: командирован из родного отделения Citroen в дружественный Peugeot. А вот марки Mini и Seat, не добившись успехов, класс суперкаров покинули. Пока и без них чемпионат выглядит насыщенным и процветающим. Но что дальше? «Гонка вооружений» между заводами идет полным ходом, а чем это обычно завершается, мы видим на примере WTCC.
Фото: фирмы-производители