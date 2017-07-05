С апреля застрахованным по ОСАГО в случае аварии вместо денег предлагают ремонт машины. Это означает, что теперь и к выбору страховщика нужно подходить иначе, чем прежде, обращая особое внимание на список станций техобслуживания, с которыми сотрудничает страховая компания. Основные критерии выбора сформулировал Сергей Смирнов.

Надежность

Материалы по теме Изменения в ОСАГО — выплат не будет

Прошли те времена, когда мы покупали полис ОСАГО где придется — по принципу «лишь бы какой, только бы не оштрафовали». Нынче надежность страховой компании — один из приоритетов. Если она разорится, придется обращаться в Российский союз автостраховщиков (РСА) за компенсацией, а это время и нервы.

Поэтому рекомендую покупать страховку в крупных компаниях с высоким уровнем надежности. Можно воспользоваться рейтингом экспертного агентства «Эксперт РА», на сайте которого есть информация обо всех страховых компаниях. Каждой компании присваивается индекс, по которому можно судить о ее надежности. К примеру, «А++» означает исключительно высокий уровень надежности, «А+» — очень высокий уровень, «А» — высокий уровень.

Кроме этого, нелишне будет ознакомиться с «народным» рейтингом — например, на портале inguru.ru. Почитайте отзывы людей о том, как выплачивается возмещение и как часто страховая отказывает в выплате, доводя дело до судебного разбирательства.

Материалы по теме Рейтинг надежности: в какой страховой компании покупать ОСАГО и каско?

Доступность

Составив расширенный список крупных компаний, переходим к их отсеиванию по принципу доступности.

Если в аварии участвовало больше двух автомобилей, есть пострадавшие или получило повреждения другое имущество (к примеру, столб освещения или светофор), за компенсацией придется обращаться в страховую виновника. Тут уж вопрос о выборе страховой компании не возникает.

Если же в аварии участвовали два автомобиля и не был причинен вред здоровью, вы обращаетесь именно в свою страховую компанию. Это так называемое безальтернативное прямое возмещение убытков.

Таких аварий большинство, поэтому выбранная вами страховая должна быть под боком, чтобы не ездить за тридевять земель для оформления всех документов.

Помимо доступности офиса страховой компании нужно проверить наличие в ближайшей округе станций технического обслуживания, где вам в случае чего придется ремонтировать свой автомобиль.

Материалы по теме Как получить ОСАГО «натурой»? Инструкция для автовладельцев

Наличие СТО

Еще при заключении договора ОСАГО вы вправе выбрать конкретный автосервис, куда вас в случае аварии направит страховая компания. Ознакомиться со списком СТО можно на сайте СК: закон обязывает страховщиков публиковать на своих сайтах списки СТО, с которыми они сотрудничают.

Минимальные требования, установленные для станций техобслуживания:

удаленность от места аварии или проживания автовладельца не более чем на 50 км;

максимальный срок ремонта с момента поступления машины на станцию — 30 дней;

при ремонте должны использоваться только новые запчасти;

ремонт происходит без доплат за износ;

гарантия на работы по железу составляет полгода, на лакокрасочное покрытие — год;

новые автомобили (до двух лет) необходимо ремонтировать на дилерских станциях.

Подходит ли вам что-то из предложенных вариантов? Если да, то не помешает «пробить» автосервис: можно почитать отзывы в интернете, а можно позвонить, изобразив реального клиента, и поинтересоваться, как быстро вам смогут починить машину. В идеале, конечно, стоит съездить и познакомиться с предлага­емой фирмой на месте.

Лучше не пожалеть времени и выбрать подходящий автосервис заранее, чем потом кусать локти и расстраиваться из-за некачественного ремонта.

Материалы по теме Как сэкономить, восстанавливая автомобиль после аварии?

Предварительный анализ

Для наглядности приведу конкретный пример. Исходя из рейтинга надежности, я составил свой топ‑7 страховых компаний (см. табл.). Из отобранных мной кандидатов лишь пять разместили на сайте список СТО. Причем в этой пятерке почти у всех есть функция сортировки по региону и по марке автомобиля. Это удобно. Иначе выбрать подходящий автосервис из десяти тысяч станций, например у Ингосстраха, нереально. А так я буквально за час подобрал несколько автосервисов, которые, по крайней мере внешне, выглядят прилично. Если бы стояла задача выбрать конкретную СТО, я заехал бы на три-четыре и определился окончательно. Благо почти все заинтересовавшие меня находятся недалеко.

А вот у двух, казалось бы, топовых компаний информации о СТО на сайтах попросту нет. По телефону мне говорили, что автосервисы есть, и на любой вкус, а с их перечнем, дескать, можно ознакомиться в офисе. Ну что же, нет оснований не доверять, вот только в офис я вряд ли поехал бы. Как и не стал бы заключать там договор. Я, как и большинство автовладельцев, предпочитаю изучить все предложения, сделать выбор и купить электронный полис, не выходя из дома.

Надежность страховых компаний и наличие СТО на сайте

Страховая компания Рейтинг надежности Народный рейтинг доверия*; максимум 5 Наличие списка СТО на сайте ВСК А++ 2,23 да; больше 7000 СТО по стране, есть дилерские Ингосстрах А++ 2,25 да; больше 10 000 СТО, есть дилерские МАКС А++ 2,12 да; 250 станций в реги­онах, есть дилерские РЕСО-Гарантия А++ 2,34 да; чуть больше 2500 станций, есть дилерские Альфа-Страхование А++ 2,44 да; около 300 станций, есть дилерские Росгосстрах А++ 1,43 нет; предлагают приехать для ознакомления в офис СОГАЗ А++ 2,20 нет; предлагают ознакомиться с перечнем СТО в офисе

*По данным сайта inguru.ru