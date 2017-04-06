Как получить ОСАГО «натурой»? Инструкция для автовладельцев

28 апреля 2017 года начнут действовать новые правила получения страхового возмещения пострадавшими в авариях. Речь, конечно, об ОСАГО.

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Натуральные выплаты предназначены пока лишь для обладателей новых полисов ОСАГО, приобретенных после 28 апреля. По полисам, купленным ранее, порядок прежний. Но если вы все же хотите получить направление на ремонт, можно выяснить в своей страховой компании о наличии такой возможности. Дело в том, что и до вступления в силу поправок такая возможность была. Правда, тут все зависит от желания страховой компании. Сумеете договориться — машину отремонтируют, не сумеете — получите деньги.

Если частных владельцев легковых автомобилей в автосервисы будут направлять не предлагая альтернативы, то для юридических лиц сделали поблажку. У многих фирм, которые владеют автомобилями и занимаются, к примеру, перевозками, есть договоренности со «своими» автосервисами. Но если компания-автовладелец все же пожелает получить направление на ремонт в автосервис страховой компании, то с этим проблем не будет.

Автосервис Натуральное возмещение будет обязательным для тех, кто купил полис ОСАГО после 28 апреля 2017 года. Машину обязаны отремонтировать быстро, качественно и без доплат.

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Давайте рассмотрим подробно, как будет происходить выплата в «натуре».

Что делать после ДТП?

После аварии пострадавший обращается в свою страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения и предъявляет для осмотра автомобиль. Как и раньше, страховая компания осматривает поврежденную машину, при необходимости проводится экспертиза. После этого вам выдают направление на СТО.

Можно ли выбрать СТО самому?

Конкретный автосервис вы выбираете сами. Сделать это можно, да и нужно, заранее. Каждая страховая компания обязана опубликовать список таких СТО на своем сайте. Посмотрите, выберите наиболее удобный.

ДТП Перед тем как получить направление на ремонт, разбитый автомобиль, как и раньше, нужно предоставить на осмотр в страховую компанию.

Какую СТО выбрать?

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На сегодняшний день для СТО в законе установлены лишь общие требования. По словам Марии Щукиной, заместителя начальника Управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-Гарантия», финальной версии Правил ОСАГО пока нет. Обсуждаемый вариант изменений Правил фактически дублирует то, что прописано в законе.

Важно: СТО должна находиться на расстоянии не более 50 километров от места ДТП или места жительства потерпевшего. На деле это не всегда возможно. Если страховая компания организовала и (или) оплатила транспортировку автомобиля до места проведения ремонта и обратно, то выбор СТО здесь за страховой компанией. Речь идет о тех случаях, когда разбитый автомобиль не может двигаться своим ходом.

Если автомобиль гарантийный?

При ремонте должны сохраняться гарантийные обязательства производителя транспортного средства. Новые автомобили (до двух лет) будут ремонтироваться у дилеров. Это положение, к слову, вызвало множество вопросов. Почему именно 2 года? Ведь у многих производителей гарантийный срок намного больше?

Здесь, скорее всего, законодатель исходил из средней продолжительности гарантии. Так, по словам Татьяны Федосеевой, директору по урегулированию убытков в автостраховании СК «Согласие», одни производители дают ограниченную гарантию один год, другие — на пять лет. Но основная же масса гарантийного срока — это два года.

Ремонт автомобиля Вся ответственность за качество ремонта лежит на страховой компании. Выбор конкретной СТО — за автовладельцем. Правда, выбирать придется из тех, с кем страховая компания заключила договор.

Действительно, если взять тех же «немцев» (БМВ, Мерседес), то у этих производителей именно двухгодичная гарантия. А длинные гарантии, как правило, сопряжены с разными доплатами или определенными условиями и распространяются лишь на некоторые узлы и агрегаты.

Быстро ли отремонтируют?

С направлением вы приезжаете в автосервис, сдаете автомобиль в ремонт. Дальше все как и при обычном обращении в автосервис. Однако срок ремонта не будет превышать 30 рабочих дней с момента предоставления автомобиля на СТО. Это вовсе не означает, что ремонт будет длиться именно столько. Это максимально допустимое время на устранение сложных повреждений.

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Какие запчасти будут использовать при ремонте?

Важно отметить, что в законе прописана обязательность использования новых запчастей. Никакие б/у и восстановленные детали на автомобили ставить не должны. Конечно, новые не значит оригинальные. Но не стоит думать, что сервисмены ради экономии начнут использовать дешевые китайские запчасти.

Бояться этого не нужно, уверена Татьяна Федосеева. Во-первых, при ремонте должны использоваться только сертифицированные запчасти, а значит качественные и безопасные. К слову, в том же Китае сейчас производится большое количество и оригинальных запчастей. Взять, к примеру, производителя автостекол компанию Fuyao. Продукция этой фирмы официально используется Audi, Volkswagen, Honda, Toyota, Land Rover и другими автопроизводителями, поясняет Федосеева. Во-вторых, мы и сами, ремонтируя машины, не всегда готовы покупать дорогие оригинальные запчасти. Тем более когда аналоги стоят заметно меньше, а по качеству нисколько не уступают оригиналам.

Закон об ОСАГО В законе прописана обязанность устанавливать только новые запчасти. Никаких б/у или восстановленных!

Мария Щукина отмечает, что если бы неоригинальные запчасти были низкого качества, то на них попросту не было бы спроса. «Неоригинальная деталь может быть лучше оригинальной, полностью идентичной и равной по качеству. Аналоги выпускаются всемирно известными заводами непосредственно для рынка автозапчастей, и они всегда гораздо дешевле оригиналов», — подытоживает Щукина.

Кто оплачивает ремонт?

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После окончания ремонта автовладелец должен проверить качество работ. Хотя бы визуально. Если все устраивает, то автовладелец подписывает акт приемки и забирает машину. Платить за ремонт будет страховая компания. Но только при отсутствии претензий со стороны автовладельца. Это, к слову, одна из причин, которая не позволит сервисменам халтурить. Ведь если ремонт будет сделан плохо, денег СТО не получит.

Что делать, если ремонт некачественный?

При некачественном ремонте все вопросы придется решать не с сервисом, а со страховой компанией. Заметили огрехи в ремонте при получении машины? Акт не подписываете, а фиксируете все «косяки» и обращаетесь к страховой компании с требованием устранить дефекты. Если же недостаток проявился через какое-то время, нужно его зафиксировать и опять же направить претензию в страховую компанию. Если в страховой компании согласятся с претензиями, недостатки исправят, возможно, в другом автосервисе. Если не согласятся — придется идти в суд.

Пока сложно сказать, как будет работать новая система. Надеюсь, что страховые компании будут выбирать качественные автосервисы, а те, в свою очередь, будут ремонтировать машины быстро и в строгом соответствии с требованиями и регламентами автопроизводителей.

Фото: Роман Пименов, Анатолий Струнин, DPA/ТАСС