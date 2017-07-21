Четыре причины агрессивного вождения. Узнай себя за рулем

1. Защищаю свою территорию
Интересно, что некоторые автовладельцы воспринимают машину как продолжение себя, а занимаемое ею на дороге пространство — как свою территорию, которую надо контролировать и защищать. И поэтому, когда таких водителей подрезают, это воспринимается ими как личное оскорбление и предсказуемо вызывает агрессию, полагают канадские и американские психологи.
И здесь уже встает вопрос о границах. Где заканчивается личное пространство одного человека и начинается территория другого? Некоторые люди вынуждены искать ответ всю жизнь. Поэтому они постоянно пытаются почувствовать эту грань — и агрессивное вождение, среди прочих приемов, приходит на помощь. Чтобы быстро получить обратную связь, достаточно резко перестроиться, включив поворотник секундой раньше, и услышать ответный сигнал возмущенного водителя, оставленного позади.
2. Борюсь со страхом
Ежедневно участниками движения оказываются новые водители, и большинство из них волнуется, некоторые вовсе пребывают на грани паники. Но так или иначе вождение автомобиля более-менее благополучно осваивают многие.
Этот нелегкий путь к аккуратному безопасному перемещению на машине кому-то кажется слишком долгим, изнуряющим, а то и скучным. Некоторые люди, сталкиваясь с любыми пугающими ситуациями, предпочитают бросаться с места в карьер. Это относится и к водителям. Иногда новоиспеченные обладатели прав решают, что побороть страх лучше всего вышибая клин клином. В таком случае агрессивная езда — чистой воды бравада, но бравада опасная.
Как установили американские исследователи, подобное поведение за рулем чаще демонстрируют молодые люди, которые используют автомобиль как средство самовыражения. Они могут проявлять крайнюю самоуверенность и недооценивать риски, связанные с безрассудным вождением. К слову, попытка таким образом преодолеть страх перед дорогой может дать прямо противоположный результат. Страх с каждой поездкой будет только усиливаться, и в какой-то момент с мыслью об управлении автомобилем придется расстаться.
3. Мне нужны острые ощущения
Коварство подобных удовольствий в том, что они вызывают привыкание. У человека возникает «зависимость от собственных ощущений, химических реакций, происходящих в организме, когда вce его системы напряжены, находятся в состоянии стpecca, a адреналин в крови превышает все мыслимые пределы», отмечает психотерапевт, кандидат медицинских наук Иван Кириллoв.
Данная зависимость, как и любая другая, формируется со временем. Поначалу агрессивное вождение приносит удовлетворение, вызывая радость, граничащую с эйфорией. Однако постепенно эти чувства притупляются, и в погоне за нужной дозой острых ощущений водитель вынужден вести себя все более безрассудно, не обращая внимания на возрастающий риск для жизни и последствия. В таком случае лучше выплескиватьэмоции на закрытой и безопасной гоночной трассе. Заодно и зрителей позабавите.
4. Хочу выплеснуть негатив
Человек, сдерживающий агрессию, может невольно направить ее на самого себя, предостерегает клинический психолог Любовь Кроткова. И автовладельцы становятся жертвой такого механизма, принимаясь выплескивать негатив за рулем. По данным израильских ученых, водители, регулярно сталкивающиеся с неприятными ситуациями на работе, чаще, чем коллеги, чьи трудовые будни более спокойны, ведут себя за рулем агрессивно или безответственно.
Возможность просто выругаться в адрес других водителей (пусть они этого и не услышат) уже приносит большое облегчение. А агрессивное вождение помогает поддержать самооценку, почувствовать себя хозяином положения. Ведь, по мнению психолога Леона Джеймса, «автомобиль мгновенно реагирует на наши приказы, и это рождает удовольствие, связанное с ощущением власти».
Агрессивное вождение, как это ни странно прозвучит, в итоге выполняет важную функцию для водителя — оно решает определенную проблему, иногда не одну. Поэтому просто взять и перестать безрассудно вести себя на дороге не получится. А если и получится, тут же найдется другой (не факт, что менее опасный) способ разбираться с неприятностями. Можно, конечно, и дальше ездить, воображая себя участником автогонки. Но в определенный момент счета за ремонт машины, угроза лишения прав и, не дай бог, травмы разной степени тяжести перевесят, и отмахнуться от мыслей о том, что что-то идет не так, не получится. Тогда придется разобраться в себе и найти способ решать проблемы более безопасно. А когда накроет желание полихачить — лучше спуститься в метро.
Автор: Андрей Васильев