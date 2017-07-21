Четыре причины агрессивного вождения. Узнай себя за рулем

Подрезают (будем честны) иногда все... Превышают скорость — все... Проскакивают на оранжевый многие... Не соблюдают требования знаков — тоже... При этом все знают, что агрессивное вождение опасно, но мы продолжаем «геройствовать». Что толкает нас на подобные «подвиги»? Есть четыре наиболее распространенные причины. Проверьте, нет ли среди них той, что провоцирует на безрассудство и вас.

1. Защищаю свою территорию

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Ученые доказали, что одни из самых агрессивных водителей — мужчины с предельно выраженными маскулинными чертами. А чаще всего рискуют на дороге импульсивные, склонные к вспышкам гнева люди. При этом их поведение нередко провоцирует несчастные случаи.

Интересно, что некоторые автовладельцы воспринимают машину как продолжение себя, а занимаемое ею на дороге пространство — как свою территорию, которую надо контролировать и защищать. И поэтому, когда таких водителей подрезают, это воспринимается ими как личное оскорбление и предсказуемо вызывает агрессию, полагают канадские и американские психологи.

И здесь уже встает вопрос о границах. Где заканчивается личное пространство одного человека и начинается территория другого? Некоторые люди вынуждены искать ответ всю жизнь. Поэтому они постоянно пытаются почувствовать эту грань — и агрессивное вождение, среди прочих приемов, приходит на помощь. Чтобы быстро получить обратную связь, достаточно резко перестроиться, включив поворотник секундой раньше, и услышать ответный сигнал возмущенного водителя, оставленного позади.

2. Борюсь со страхом

Ежедневно участниками движения оказываются новые водители, и большинство из них волнуется, некоторые вовсе пребывают на грани паники. Но так или иначе вождение автомобиля более-менее благополучно осваивают многие.

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Постепенно нужные навыки автоматизируются, ключевые маршруты запоминаются, и новички начинают внимательнее следить за ситуацией на дороге, а значит быстрее и лучше реагировать на то, что происходит вокруг. Это особенно важно, ведь мелкие аварии лишают водителя уверенности в себе и актуализируют страхи, возвращая его чуть ли не в исходную точку.

Этот нелегкий путь к аккуратному безопасному перемещению на машине кому-то кажется слишком долгим, изнуряющим, а то и скучным. Некоторые люди, сталкиваясь с любыми пугающими ситуациями, предпочитают бросаться с места в карьер. Это относится и к водителям. Иногда новоиспеченные обладатели прав решают, что побороть страх лучше всего вышибая клин клином. В таком случае агрессивная езда — чистой воды бравада, но бравада опасная.

Как установили американские исследователи, подобное поведение за рулем чаще демонстрируют молодые люди, которые используют автомобиль как средство самовыражения. Они могут проявлять крайнюю самоуверенность и недооценивать риски, связанные с безрассудным вождением. К слову, попытка таким образом преодолеть страх перед дорогой может дать прямо противоположный результат. Страх с каждой поездкой будет только усиливаться, и в какой-то момент с мыслью об управлении автомобилем придется расстаться.

3. Мне нужны острые ощущения

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Экстремальные виды спорта очень популярны. Кто-то прыгает в воду со скал или планирует по воздуху, облачившись в костюм с крыльями. А кто-то предпочитает не ходить далеко и получает свою дозу острых ощущений за рулем. Быстрые перестроения, резкие старты на светофорах, лихие, с визгом покрышек, повороты — полноценный экстрим с его главной составляющей — угрозой для жизни.

Коварство подобных удовольствий в том, что они вызывают привыкание. У человека возникает «зависимость от собственных ощущений, химических реакций, происходящих в организме, когда вce его системы напряжены, находятся в состоянии стpecca, a адреналин в крови превышает все мыслимые пределы», отмечает психотерапевт, кандидат медицинских наук Иван Кириллoв.

Данная зависимость, как и любая другая, формируется со временем. Поначалу агрессивное вождение приносит удовлетворение, вызывая радость, граничащую с эйфорией. Однако постепенно эти чувства притупляются, и в погоне за нужной дозой острых ощущений водитель вынужден вести себя все более безрассудно, не обращая внимания на возрастающий риск для жизни и последствия. В таком случае лучше выплескиватьэмоции на закрытой и безопасной гоночной трассе. Заодно и зрителей позабавите.

4. Хочу выплеснуть негатив

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Ссоры в семье, сражения у кабинетов врачей, неурядицы на работе могут стать тяжелым испытанием для тех, кому принципы не позволяют ответить криками и грубостью. Конечно, хорошие манеры дорогого стоят, однако всем очень воспитанным людям следует помнить: раздражение и гнев — не те эмоции, которые, возникнув, исчезают. И если нет возможности вернуть агрессию обидчику, пострадает тот (или то), кто первым попадется под руку.

Человек, сдерживающий агрессию, может невольно направить ее на самого себя, предостерегает клинический психолог Любовь Кроткова. И автовладельцы становятся жертвой такого механизма, принимаясь выплескивать негатив за рулем. По данным израильских ученых, водители, регулярно сталкивающиеся с неприятными ситуациями на работе, чаще, чем коллеги, чьи трудовые будни более спокойны, ведут себя за рулем агрессивно или безответственно.

Возможность просто выругаться в адрес других водителей (пусть они этого и не услышат) уже приносит большое облегчение. А агрессивное вождение помогает поддержать самооценку, почувствовать себя хозяином положения. Ведь, по мнению психолога Леона Джеймса, «автомобиль мгновенно реагирует на наши приказы, и это рождает удовольствие, связанное с ощущением власти».

Агрессивное вождение, как это ни странно прозвучит, в итоге выполняет важную функцию для водителя — оно решает определенную проблему, иногда не одну. Поэтому просто взять и перестать безрассудно вести себя на дороге не получится. А если и получится, тут же найдется другой (не факт, что менее опасный) способ разбираться с неприятностями. Можно, конечно, и дальше ездить, воображая себя участником автогонки. Но в определенный момент счета за ремонт машины, угроза лишения прав и, не дай бог, травмы разной степени тяжести перевесят, и отмахнуться от мыслей о том, что что-то идет не так, не получится. Тогда придется разобраться в себе и найти способ решать проблемы более безопасно. А когда накроет желание полихачить — лучше спуститься в метро.

Автор: Андрей Васильев