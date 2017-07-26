Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Капитальный ремонт двигателя — это серьезно. Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца? Все зависит от того, в какую сумму обойдется ремонт.

Пора — не пора, я иду со двора

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Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

  • — повышенный расход масла;
  • — затрудненный пуск;
  • — из выхлопной трубы валит дым;
  • — при движении мотор откровенно плохо тянет;
  • — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
  • — падает давление масла;
  • — пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы. Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать. Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Еще не сняв двигатель, а только подняв головку блока цилиндров, все спешат оценить состояние рабочей поверхности цилиндров.
Еще не сняв двигатель, а только подняв головку блока цилиндров, все спешат оценить состояние рабочей поверхности цилиндров.

Способы капитального ремонта

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Капиталят либо «голову» (головку блока цилиндров), либо блок цилиндров (БЦ), либо и то, и другое. Иногда приходится заниматься и коленвалом. При этом капиталка может быть полной или частичной.

Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.

При частичной капиталке обычно меняют:

  • кольца;
  • сальники;
  • вкладыши;
  • прокладки.

При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:

  • поршни;
  • масляный насос;
  • втулки клапанов;
  • сами клапаны.

Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

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Другим примером является капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero, где трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как в предыдущем случае, но все запчасти импортные, поэтому ремонт может обойтись в 50–80 тыс. руб. Цена бывшего в употреблении двигателя не превышает 45 тыс. руб. Ремонт более сложных многоцилиндровых V-образных двигателей обходится значительно дороже, до 20–30 тыс. руб. за цилиндр, а цены контрактных двигателей при этом могут иметь разброс от 40 до 200 тысяч рублей.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Вот что полезно знать каждому автовладельцу.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Блок цилиндров

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.
Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.
Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Все готово к «таинству» загильзовки двигателя.
Все готово к «таинству» загильзовки двигателя.

Коленчатый вал

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.
Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.
Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.
Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.
Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Специалисты должны разобрать и отдефектовать масляный насос самым внимательным образом.
Специалисты должны разобрать и отдефектовать масляный насос самым внимательным образом.

Контрактный мотор

А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.

Как ездить после капитального ремонта?

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Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

  • обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
  • езда без резких ускорений и торможений двигателем
  • избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки
Фото: из архива авторов

Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки
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Комментарии (39)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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0

Пи си ,
Для желающих возразить- можно и перегильзовать, можно и сварить оборванный шатун, можно и ленточку приварить на убитую шею , можно и банально заклеить трещину в блоке правильной эпоксидкой , но вернуть значительный моторесурс уже врят ли получится.

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0

С каждым годом тема настоящих «капиталок» все дальше уходит в историю, Тут причин несколько:
1. Экономическая — цена работ для действительно качественного и правильного восстановления двигателя уже соизмерима с ценой нового мотора и давно превышает стоимость Б/У агрегата.
2. Конструктивные особенности некоторых современных моторов не предполагают ремонтов даже теоритически. Это и алюминиевые цилиндры , отсутствие запчастей ремонтных размеров и регулировочных шайб клапанов, одноразовые резьбы в блоках , отсутсвие запаса по толщине в блоках , седлах клапанов И так далее .
Настоящие капиталки это удел антикварных авто , а также редких дорогих и очень дорогих авто , а мастерских которые это могут действительно профессионально выполнить , крайне мало и бюджетными они не бывают.
Как вариант восстановления мотора с действительно хорошим остаточным ресурсом —замена на так называемый заводской Шорт-блок, это блок цилиндров в сборе к коленвалом , шатунами и поршнями.
Если говорить о  ремонтах для восстановления работоспособности мотора они вполне имеют место , но к настоящим капиталкам это не имеет никакого отношения, как и к остаточному ресурсу после этих ремонтов.
Если Вам " мастер" в гаражном кооперативе предлагает " откапиталить" мотор вашего авто , смело можете развернуться и уйти .скорее всего данный мастер не очень представляет как проверить шатуны на кривизну и для диагностирования КВ одних призм и микрометра кране не  достаточно.
А к вопросу надо/ не надо хонинговать конкретный цилиндр с вытекающими последствиями замены поршней ,есть простейший народный тест : при визуальном наличии следов заводского хона на большей части поверхности зеркала и если ваш ноготь , при закрытых глазах, не чувствует углубления на месте остановки верхнего кольца , можно обойтись заменой только колец и только в том случае если их зазор в канавках будет нормальным для данного авто.
Всем удачи на дороге и жизни!

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0

Ничего нового не узнал. Хорошая вещь может стоить дёшево, т.к. Машина сдохла от чего то другого

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+2

В этом деле много шарлотанов, есть такое понятие как усталость металла, тем более мягкого алюминия из которого сделано 80 процентов двигателей, суть процесса усталости по такой схеме — головка притянута к блоку цилиндров, с большим усилием, крепкими болтами, создается напряжение металла, болты могут тоже утягиватся в размерах, с годами деформируются каналы охлаждения и в головке и в блоке, при отпуске болтов напряжение снимается, детали немного ведет, разная температура (близость к выпускному коллектору) тоже делат свое дело. Все в сумме может привести к микротрещинам . Это я все познал когда мой знакомый капиталил свой цивик. Микротрещина и все труды и деньги на воздух. еще одному знакомому отказали в ремонте гольфа, обосновав тем же самым что тонкие перемычки рубашки охлождения на этих моторах часто лопаются. На ю тубе есть видео где распиливают головку и замеряют стенки охлождения на разных двигателях. Полезно посмотреть.

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+1

Касаемо установки новых гильз есть два нюанса.1.Нужно делать припуск на гильзе в верхней части,при её запрессовке,чтобы гильзу не вытянуло — достаточно нескольких десяток.2.Есть мнение,что лучше запрессовывать гильзу на термопасту — ту самую,что применяется для радиоэлементов.

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0

Универсальное правило:НЕОБХОДИМОСТЬ В КАПРЕМОНТЕ ВЫЯСНЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ УСТРАНЕНИЯ ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ.Причём к неисправностям относятся также шумы.

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-2

На отечественных моторах пять классов допусков в каждом размере цилиндров/поршней.Поэтому не всегда расточка.Если выявился масложор,то тут надо выяснять причину — может просто маслосъемные колпачки.Если дымит когда вваливаешь полный дроссель — кольца.Если на хх дымит,а при средней,кратковременной нагрузке исчезает — значит колпачки-сальники.Оговорка про кратковременность сделана не случайно.Если «притопить» надолго — начинает нагреваться основной глушитель,где скопилось масло от хх и малых нагрузок (при малых нагрузках глушитель не нагревается до температуры выгорания масла) Поэтому при износе сальников-колпачков синий дым на малых нагрузках,а при прибавлении «газа» исчезает,а затем его появляется столько,что в зеркала неба не видно! — хороший способ для установления диагноза.
Если ремонтировать самому — это будет дешевле б/ушных и,что намного важней — надёжнее.
Основной параметр — это не только и не столько болтанка поршней.Куда более точным диагнозом является ступенька в верхней части цилиндра.Есть ощутимая ступенька — овальность-конусность обеспечена — это уже серьезный ремонт.Если ступеньки нет или едва ощутимая — можно обойтись установкой поршней того же номинального размера,но другой группы допуска.

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0

А цены указаны в Москве? Просто недавно знакомая капиталила 126-й приоромотор после обрыва ГРМ по второму сценарию. Вышло 23 тысячи с запчастями и работой. Полагаю, цену ремонта логанообразного мотора можно тоже уменьшить в полтора раза? У нас в магазинах LADA стоят новые 126-е двигатели по цене около 80 тысяч рублей. Ларгусовско-логановский не видел, если кто знает, скажите сколько новый стОит.

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+1
Арестов Владимир

На приоромоторах есть смысл при ремонте заменить поршни на безвтыковые ссылкассылка

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-2

Что касается замены втулок клапанов
Это зависит от зазора между новыми клапанами и втулкой.После замены втулок однозначно следует обработка сёдел и (возможно) последующая притирка. Может потребоваться обработка развёрткой
НО 
на современных двигателях с тонкими стрежнями клапанов — 5,5 мм обработать вручную (шарошками) сёдла очень проблематично, нужен хороший навык т к тонкие пилоны гнутся при малейшем уводе.Точнее, они почти не держат боковую нагрузку.Что мешает выдержать соосность сёдел и втулок и вынуждает фрезеровать сёдла на высокоточных (обязательно высокоточных) станках . В этом случае , возможно, притирка не потребуется . Т е при серьёзных дефектах в головке и замены втулок почти 100% вам придётся обратиться в сервис. Или вручную потратить немало времени .

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0

С мастерами связываться — это ....

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0
Шандор Матиас

При стремительно прогрессирующей технической неграмотности водителей и их неспособности и нежелании держать в руках гаечный ключ, другого выхода у них нет...

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+3

Всем Всем Всем. Вазофилами нудящим про «одноразовые» корейские моторы вызубрить этот абзац

Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

и каждый день перед сном читать как молитву.

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+2
Евгений

Заводом изготовителем китайско-корейских моторов не придусмотрены подобные ремонтные работы , это все на свой страх и риск, подобный ремонт лотерея для таких машин. Распредвалы в них как и коленвал, поверхносно закаленны и ремонту тоже не поддаются, таким образом из многих составляющих ремонт этих китайско-корейских моторов экономически нецелесообразен. И нет никакой гарантии. И поскольку нет оригинальных каталожных запчастей, поставщики комплектующих тоже под большим сомнением.

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0

«Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера.»
Автор здесь допускает неопределенность. (((
Что износилось? Цилиндр или поршень?
Растачивать и хонинговать требуется при износе ЦИЛИНДРА (условно, более 0.1 мм от номинального размера). Размеры поршня, в этом случае, не при чем. Если износился только поршень, меняем его на новый (естественно с кольцами) стандартного размера.

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0
Михалыч

Кроме того, микрометром промеряется диаметр поршня по среднему поясу, тк все норм поршни имеют слегка коническую форму и износ поршня хоть немного но есть

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0
Михалыч

Как это не при чём ?.....?
Начнём с того, что существуют сборочные зазоры вкладышей по  коленвалу и по паре цилиндр-поршень
для солярис — рио 20–40 мкм
для акцента 25–45 мкм
для приоры 25- 45 мкм
для ваз классики 70 мкм(примечание блок имеет 5 классов, поршни также имеют 5 классов при заводской сборке)
И какой сборочный зазор у вас будет после хониговки, задумайтесь.....при старых то поршнях....Потребуется как мин перейти на следующие классы, если это возможно
При работе изнашивается как цилиндр так и поршень(с кольцами), что видно при разборке. Поэтому, отхонинговав цилиндр и оставив тот же  поршень вы далеко выйдете за допуск сборочного зазора. Мин, РАЗА в 3. Это не ремонт а онанизм, так не ремонтируют, а спихивают машины. Результатом будет увеличенный зазор, перекладка( вернее — болтанка) поршня и он НИКОГДА не  «встанет в зазор» как положено, сколь долго его не прогревай.НО если машина и будет ездить, то недолго, тк постоянная болтанка поршня быстро его убьёт

Ответить#
0
Евгений

О чем вы? О_о Какой то поток сознания (((
Какой старый поршень?
Какой «сборочный зазор» при принятии решения о необходимости капитального ремонта? У поработавшего двигателя зазор всегда будет больше. )))
Цилиндр и поршень изнашиваются неодинаково, это зависит от многих причин, но сейчас не о них речь.
Если износился только поршень, а цилиндр в стандартном размере, то достаточно заменить только его.
Естественно при капитальном ремонте цилиндры растачиваются под конкретный, уже купленный поршень, под «правильный» зазор. Потому и нет классов для ремонтных поршней.

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0
Михалыч

Какой «сборочный зазор» при принятии решения о необходимости капитального ремонта?

Тот самый который делается при нормальном ремонте и на заводе при сборке.Иначе это не ремонт а то, что назвал.

всё таки это ваша фраза

Растачивать и хонинговать требуется при износе ЦИЛИНДРА (условно, более 0.1 мм от номинального размера). Размеры поршня, в этом случае, не при чем.

Вот как раз в этом случае очень даже при чём.
Если вы как вы говорите , поменяете только поршень при износе в случае когда цилиндр остался в стандартном размере
обращаю внимание на то, что фактически цииндр попадёт в другой класс — для соляриса напр износ 10 мкм это уже переход следующий класс, а допуск по зазору 20–40 мкм . Поэтому если ремонт делать по нормальному, то при износе цииндра или поршня макс 20 мкм(или их обоюдный) уже требуется замена поршня.

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-1
Евгений

Я вас не понимаю. Вы считаете, что при износе в несколько соток надо капиталить мотор? О_о
Вы наверное в сервисе работаете? Разводите клиентов на ремонт исправного мотора ))))

Не надо рассказывать КАК надо делать. Вопрос именно надо ли вообще?

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0
Михалыч

Вы считаете, что при износе в несколько соток надо капиталить мотор?

Нет ,это не так.
С другой стороны, для любого ремонтника сборочные зазоры и допуски а также размеры при дефектовке — это что то вроде Библии. Вот глядя на результаты промеров становится ясно что куда ушло и что с этим делать.Зачем нужны сборочные зазоры ? При обкатке и приработке присходит формирование истинных рабочих зазоров , они будут больше, но не намного и поэтому обепечивают длительную работу мотора. А физика такова , что чем больше рабочие зазоры тем меньше ресурс пары трения при прочих равных.Но слишком малые зазоры тоже не айс.Вот поэтому важно попасть в допуск при капиталке, если вы хотите доолгой жизни отремонтированному двигу.

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-1
Евгений

Капитан очевидность ))))

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0
Михалыч

Что касается
именно надо ли вообще?
зависит от того как надо по уму и что будет стоить. Кто будет делатьи справится ли.

Ответить#
-1
Михалыч

вы о чем??? как раз таки для этого и придуманы «ремонтные размеры» !!! нельзя отхонинговать/отшлифовать что то одно и оставить «старое/работавшее» другое!!!! или допустим коленвал вы шлифанули, а вкладыши оставили старые!!??!! ну вы вообще даете.....

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0
—=BAD=- Alexey

Что то непонятно куда вас занесло. (((
Давайте по порядку:
1. Измерили диаметр цилиндра. Он, к примеру, отличается от номинала на 3 сотки. За каким чертом его хонинговать?
2. Измерили диаметр поршня. Оно меньше номинала на 2 десятки.
Вывод: меняем поршень на новый и ездим дальше.
То есть, вопреки вашему утверждению, одно меняем, другое оставляем старое.
То же и с коленвалом и вкладышами может быть. Ставим новые вкладыши взамен изношенных, но не шлифуем шейки, если их износ невелик.
Что не так?

Ответить#
0
Михалыч

Давайте по порядку:
1. Измерили диаметр цилиндра. Он, к примеру, отличается от номинала на 3 сотки. За каким чертом его хонинговать?
2. Измерили диаметр поршня. Оно меньше номинала на 2 десятки.

Ещё хочу сказать, что на практике при таких величинах нет никакой нужды лезть в мотор. Дупустим, солярис собран со средним допуском 30 мкм в поршневой. После приработки будет 40 мкм теперь добавляем износ 40 мкм( из 50мкм износа 10 мкм ушло на приработку ) и получаем около 80 мкм рабочий зазор, что соответствует примерно пробегу80–100 т в зависимости от условий. По трассе возм и больше, пОэтому часто ограничиваются заменой колец , кого приспичивает.

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-1
Евгений

«нет никакой нужды лезть в мотор»
......................................................
Воо. Но ведь лезут и разводят на капремонт с полной расточкой, шлифовкой и заменой половины деталей.
Именно об этом статья, а не о качестве ремонта тогда, когда он действительно необходим.

Ответить#
0
Михалыч

Вывод: меняем поршень на новый и ездим дальше.
То есть, вопреки вашему утверждению, одно меняем, другое оставляем старое.

Тут есть деталь а именно  то какой класс блока цилиндра. По уму при такой замене нужен следующий класс поршня.Это потому что к сборочному зазору на заводе добавился износ 50 мкм.Устанваливая следующий класс поршня (+10 мкм) вы выбираете как бы назад 30 мкм , чем обеспечиваете приближение к заводской сборке.Но если у вас максимально широкий по классу цилиндр, то макс широкого поршня следующего класса в том же размере вы не найдёте, тогда да придётся оставить тот же класс и  размер. Надолго ли ?...

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0
Евгений

Вы видимо теоретик? Признайтесь, ни одного изношенного мотора не видели? )))
Цилиндр никогда не изнашивается одинаково по всей поверхности, износ всегда бочкообразный и эллиптический! (((
На счет «надолго». Естественно, изношенный мотор проработает меньше, чем новый. Но это не повод каждые 10 тыс километров делать капитальный ремонт. ))))

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0
Михалыч

Цилиндр никогда не изнашивается одинаково по всей поверхности, износ всегда бочкообразный и эллиптический! ((

Вот поэтому их и растачивают ,никакая хонинговка не поможет если 100 мкм набегает. Это если по нормальному делать.
Первый видел ещё 20 лет назад — свой сбоственный. Пришлось гильзовать. тк требовался «6 ремонт» , которого в природе не существует даже на сегодня. Вследствие этого видел всю технологию , равно как и шлифовку коленвала

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-1
Михалыч

Разумеется. При том что сборочный зазор после приработки увеличивается вдвое на протяжении примерно 100 т км.Для атм моторов 1,5–1.6

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0
—=BAD=- Alexey

Абс точно , но не все понимают. Или очень экономят)

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0
Евгений

[у нас не ругаются] себе экономия....так можно додуматься и поставить поршень в два раза тоньше нужного, а че, следуя логике некоторых можно кольцами разницу в размере снивелировать...добрать так сказать толщины))))

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-1
—=BAD=- Alexey

)) Вот бы посмотреть ) Как будет заводится такой мотор )) Как разнесёт его к чёртовой матери ))

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-1

Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца?

Это смотря кто окажется следующим владельцем! ;)) Рассказывали мне про такого горе-продавца, который продал с виду ничем не примечательному дедушке свою «укатанную» машину с тщательно проведенной «предпродажной подготовкой». У дедушки оказались очень влиятельные «знакомые ребята», по причине чего продавец остался и без полученных денег и без квартиры...

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+1
Громов Сергей

Ну, это отдельная песня а-ля 90-е... Нас больше техническая сторона вопроса интересовала. А лихие «пацаны» могли, наверное, вообще бесплатно машину забрать...

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Колодочкин Михаил

Ну а по технической стороне есть замечание: далеко не всегда затрудненный пуск говорит о необходимости капиталки. А недобросовестные сервисмены этим прекрасно пользуются, чтобы развести клиента на капремонт (или даже только на стоимость капремонта), в действительности только заменив свечи или промыв форсунки...

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Громов Сергей

Кстати, неплохо бы создать для «чайников» список «симптомов» и их причин, при которых означенные сервисмены радостно потирают руки, ибо себестоимость ремонта может быть копеечной, а с клиента можно сорвать солидную сумму. К приятелям в сервис такие часто приезжают, к примеру:
— У меня один цилиндр с перебоями работает, в другом сервисе мне сказали, что компрессии нет, надо менять кольца и клапана. Но у них уж больно дорого, почти «двадцатку» мне «зарядили», может вы подешевле сделаете?
А всех делов оказалось — подтянуть впускной коллектор...

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