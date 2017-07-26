Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Капитальный ремонт двигателя — это серьезно. Что выгоднее — восстановить мотор или избавиться от машины, перевалив все заботы на следующего владельца? Все зависит от того, в какую сумму обойдется ремонт.

Пора — не пора, я иду со двора

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Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:

— повышенный расход масла;

— затрудненный пуск;

— из выхлопной трубы валит дым;

— при движении мотор откровенно плохо тянет;

— то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;

— падает давление масла;

— пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы. Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать. Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Когда капиталку можно не проводить?

Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.

— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе

— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.

— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.

Еще не сняв двигатель, а только подняв головку блока цилиндров, все спешат оценить состояние рабочей поверхности цилиндров.

Способы капитального ремонта