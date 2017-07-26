Не пора ли вам «капиталить» мотор: основные признаки

Пора — не пора, я иду со двора
Как понять, пришло для мотора время «Ч» или еще нет? Это, в общем-то, несложно. Мотор, мечтающий о капиталке, сообщает об этом самыми разными способами:
- — повышенный расход масла;
- — затрудненный пуск;
- — из выхлопной трубы валит дым;
- — при движении мотор откровенно плохо тянет;
- — то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;
- — падает давление масла;
- — пропадает компрессия в цилиндрах.
Когда капиталку можно не проводить?
Порой капитальный ремонт двигателя можно отложить на неопределенный срок. Перечислим такие ситуации.
— Развод на ремонт двигателя от «профессионалов», который может случиться как на дороге, так и в недобросовестном автосервисе
— За неисправность механической части самого двигателя принимают недостатки в работе систем питания и управления двигателем, системы выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач.
— Параметры двигателя — например, расход моторного масла — еще не достигли критических.
Способы капитального ремонта
Какая капиталка нужна именно вашему мотору? Предварительно надо бы провести контрольные замеры всего и вся — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить люфты в пальцах и т.п. Просто ограничиться заменой поршневых колец было бы, конечно, хорошо, но если износ уже превысил некоторые пределы, то это не даст результатов.
При частичной капиталке обычно меняют:
- кольца;
- сальники;
- вкладыши;
- прокладки.
При полной капиталке к вышеперечисленному добавляются:
- поршни;
- масляный насос;
- втулки клапанов;
- сами клапаны.
Плюс к тому — расточка цилиндров, шлифовка головки и, возможно, ремонт коленвала.
Цена вопроса
Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.
Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.
Вот что полезно знать каждому автовладельцу.
Признаки выбраковки деталей двигателя
Блок цилиндров
Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.
Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.
Далее проверяется плоскостность привалочной поверхности под головку блока.
Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.
Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами. Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.
Коленчатый вал
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Головка блока цилиндров
Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.
Поверхность головки, прилегающей к блоку цилиндров, должна быть плоской для обеспечения герметичности газового стыка, а также каналов для прохода масла и охлаждающей жидкости.
Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».
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Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.
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Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.
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Специалисты должны разобрать и отдефектовать масляный насос самым внимательным образом.
Контрактный мотор
А если не заморачиваться всеми этими расточками и взять так называемый контрактный мотор? Можно и так. Скорее всего, удастся даже сэкономить. Но все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! Что до экономии — скажем, если есть шанс снизить затраты вдвое — то все-таки следует хорошо подумать: а почему этот мотор такой дешевый? Рабочий двигатель дешево стоить не может.
Как ездить после капитального ремонта?
- обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
- езда без резких ускорений и торможений двигателем
- избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.
Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.
Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!