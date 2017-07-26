Прощай, молодость: куда подевались трехдверные хэтчбеки?

Яркие трехдверные хэтчбеки, похоже, окончательно выходят из моды. Даже на европейском рынке таких моделей остается все меньше, что уж говорить о России, где особым спросом они никогда не пользовались.

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Автопроизводители стали отказываться от трехдверных хэтчбеков, которые некогда были весьма популярны на европейском рынке. Особенно эта тенденция коснулась моделей В- и С-классов, многие из которых остались только в пятидверном исполнении. Так, за последние годы из каталогов исчезли такие трехдверки В-класса, как Renault Clio, Fiat Punto, Nissan Micra и Lancia Ypsilon. Недавно очередь дошла и до самой продаваемой модели в Европе — Volkswagen Golf, чья обновленная версия также лишилась модификации с тремя дверьми. С появлением нового поколения такая же участь ждет Seat Ibiza, Volkswagen Polo и Suzuki Swift. В гольф-классе судьба трехдверок складывается еще более драматично: с этим типом кузова сегодня уже нельзя увидеть в шоу-румах модели Opel Astra, Ford Focus, Peugeot 308, Renault Megane, Toyota Auris, Citroen C4 и Hyundai i30.

Данные JATO Dynamics

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, массовый уход трехдверных хэтчбеков с рынка вызван новыми веяниями автомобильной моды. Вместе с тем производители могут принимать такие решения исходя из собственной стратегии развития, стремясь сократить расходы и выпускать более дорогие автомобили.

Производители отказываются от трехдверных модификаций в стандартных исполнениях, но все еще предлагают нишевые заряженные трехдверки для узкого круга покупателей, отмечает в свою очередь консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко. «Цены трехдверных хэтчбеков зачастую выше пятидверных аналогов, поскольку позиционируются они как более спортивные версии. При этом спрос на такие автомобили зачастую не слишком велик: их предпочитают в основном молодые люди, которые любят активное вождение. В то же время по размерам трехдверки практически идентичны с пятидверными версиями, но на практике места в салоне для задних пассажиров поменьше. Ввиду практичности хэтчбеки с пятью дверьми являются более популярными, к тому же охватывают больший сегмент покупателей», — констатирует эксперт.

Жертва кроссоверомании

Структура продаж субкомпактных и компактных автомобилей в Европе в 2007 году. Данные: JATO Dynamics

Впрочем, в свое время трехдверные хэтчбеки пользовались хорошим спросом у европейских потребителей. Эти машины с более агрессивным дизайном выбирали одинокие люди, семейные пары и даже молодежь в качестве первого автомобиля. Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, еще лет 10 назад в Старом Свете ежегодно продавалось более 2 млн таких машин, а лучший результат был зафиксирован в 2009 году — 2,45 млн единиц (рыночная доля — 17%). Однако с 2010 года их реализация стала неуклонно снижаться и по итогам прошлого года впервые за много лет опустилась ниже миллионной отметки. В результате доля трехдверок на европейском рынке сократилась с 14,9% в 2007 году до 6,3% в 2016-м, а в А-, В- и С-сегментах вместе взятых — с 26,8% до 12,8%.

Такую динамику эксперты связывают с последствиями финансового кризиса в Европе в 2009–2013 годах, заставившего потребителей подходить к выбору типа кузова новой машины более рационально. В последнее время они стали уделять больше внимания комфорту и функциональности автомобиля, нежели его дизайну, особенно это касается покупателей компактных моделей. Важную роль в падении спроса на трехдвердные хэтчи сыграл и кроссоверный бум в Европе: как известно, львиная доля внедорожников представлена в пятидверном исполнении, что во многом вызвало сокращение традиционных сегментов автомобилей с менее практичными типами кузовов.

Оставшиеся на рынке примеры трехдверок — чаще всего, случай, когда в других типах кузова модели попросту не существует. Как, например, Fiat 500.

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Как говорит генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Григорий Калмин, падение спроса на трехдверные хэтчбеки, по-видимому, связано с неудобством их использования, при этом налицо небольшая разница в цене с пятидверными аналогами и отсутствие явных преимуществ. При этом востребованными остаются модели, спроектированные специально для трехдверного исполнения, например, автомобили А-класса, машины премиальных марок и трехдверные внедорожники. Эти автомобили, как правило, не имеют пятидверных аналогов и поэтому сохраняют свою популярность на рынке.

Действительно, почти половина трехдверных хэтчбеков, представленных сегодня в Европе, не имеет версии с пятью дверьми. Это, к примеру, Fiat 500, Smart Fortwo, Opel Adam, DS3, Volkswagen Beetle, Ford Ka, Alfa Romeo Mito и Volkswagen Scirocco. По словам Ивана Кондратенко, данные модели сложно отнести к категории массовых — это нишевые автомобили, которые позиционируются как спортивные, с характером и для активной езды с прицелом на категорию молодых автолюбителей. «Зачастую такие модели могут быть предложены также в версии кабриолет и в разнообразных ярких цветовых вариантах, призванных выделить владельца на фоне довольно однообразных стандартных черных/белых/серых машин на дороге», — отмечает эксперт.

Структура продаж субкомпактных и компактных автомобилей в Европе в 2016 году. Данные: JATO Dynamics

Не в Европах живем

Что касается российского авторынка, то в нашей стране хэтчбеков с тремя дверьми практически не осталось, хотя они у нас особой популярностью никогда и не пользовались. Самым распространенным автомобилем с этим типом кузова была, конечно же, вазовская «восьмерка», позже переименованная в Lada Samara 113. Из иномарок в России в свое время продавались такие модели, как Fiat Panda, Peugeot 107 и 208, Seat Ibiza и Leon, Opel Astra и Corsa, Suzuki Swift и др.

По словам Григория Калмина, российский рынок, не показывающий больших результатов в продажах трехдверных хэтчбеков, во-первых, подчиняется глобальным трендам, то есть снижению интереса к таким авто, а во-вторых, имеет свои индивидуальные особенности. «Прежде всего, это небольшой спрос на такие модели. Российских покупателей больше интересуют представительные и практичные авто, чем небольшой „свободолюбивый“ хэтчбек. Кроме того, такой автомобиль довольно сложно продать на вторичном рынке, и продавцу придется долго дожидаться отклика от такого же преданного фаната трехдверки, как он», — рассуждает Григорий Калмин.

Еще недавно в шоу-румах российских дилеров можно было увидеть Volkswagen Beetle, а также трехдверные Kia Picanto и Hyundai i30 предыдущего поколения. Сегодня же с тремя дверьми остались лишь Kia cee'd и Fiat 500, а также премиальные модели Smart, Mini и DS 3. Таким образом, в отличие от Европы, где трехдверные хэтчбеки все еще достаточно широко присутствуют в массовом сегменте, на российском рынке они становятся уделом премиальных марок.

«По всей видимости, автопроизводители в России делают ставку на самые продаваемые модели — седаны, пятидверные хэтчбеки и кроссоверы, причем зачастую местной сборки, а нишевые бренды призваны внести некоторое разнообразие на рынок. Они имеют свой небольшой сегмент покупателей и не претендуют на большие продажи», — говорит Иван Кондратенко.

Игрушки для «золотой молодежи»

Одна из самых ярких и некогда наиболее продающихся на нашем рынке трехдверок — Opel Astra GTC — покинула Россию вместе с маркой Opel. В новой же генерации модели немцы попросту отказались от этого типа кузова.

Так, DS 3 ориентирован на молодую аудиторию 20–40 лет, а основным рынком продаж этой модели в нашей стране являются Москва и Санкт-Петербург, подтверждают в российском офисе Citroen. Кстати, ранее у нас также был представлен трехдверный Citroen C1 предыдущего поколения, и в компании готовы рассмотреть возвращение этой модели, в случае если в сегменте автомобилей А-класса откроется перспектива.

Трехдверный тип кузова традиционно остается одним из самых востребованных среди автомобилей марки Mini. Однако, как отмечают в пресс-службе BMW Group Россия, большинство российских потребителей предпочитают все же большие машины, поэтому компания делает ставку на новый Mini Countryman — самый большой автомобиль Mini за всю историю марки.

Бестселлер марки DS — трехдверный DS3 — тем не менее одна из самых нишевых машин на рынке.

«Трехдверные хэтчбеки — нишевый продукт для России. Поскольку отечественный рынок пока принадлежит к развивающимся, автомобили с кузовом седан у нас популярнее хэтчбеков. В то же время в российских семьях сегодня в основном один автомобиль, а для семейного авто пятидверный кузов явно выигрывает у трехдверного. Кроме того, трехдверные хэтчбеки зачастую еще и дороже, поэтому в России имеют очень ограниченный потенциал. А если вспомнить об обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС и сертификации модели, то неудивительно, что они уходят с рынка. По нашей оценке, в ближайшей перспективе трехдверные хэтчбеки могут пользоваться спросом в премиум-сегменте, где стиль имеет не меньшее значение, чем удобство и практичность», — комментирует директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.

По словам Григория Калмина, премиальные модели, разработанные специально для того, чтобы быть трехдверными, привлекают внимание своей редкостью, эксклюзивностью и, вероятно, поддерживают особый образ своего владельца в глазах других людей. Это значит, что спрос на них сравнительно постоянен и, скорее всего, сохранится и в будущем. Более того, мода на премиальные компактные автомобили в нашей стране может вырасти, взрослея вместе с тем поколением россиян, которые через несколько лет могут стать потенциальными покупателями таких авто.

Фото: компании-производители