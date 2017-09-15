В отпуске за рулем: ездим по Португалии и Испании

Прокатиться на машине по этим странам легко и приятно. И благодаря такому способу передвижения можно увидеть намного больше, чем доводится обычным туристам. А посмотреть есть на что!

Что показывают всем

Лиссабон и мыс Рока, то есть столицу Португалии и самый западный мыс Евразийского континента, с видом на Атлантический океан. Поэт Луис Камоэнс, известный нам, в основном, благодаря фильму «Покровские ворота», сказал о мысе Рока, что «это место, где земля кончается и начинается море».

Мадрид и Барселону, столицу Испании и столицу Каталонии соответственно — портовый город на Средиземном море, крупнейший промышленный и торговый центр, город Олимпиады 1992 года, воспетый Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.

В принципе, до Португалии можно доехать и на своей машине. Но если у вас только несколько свободных дней, единственный выход — авиаперелет. В воздухе придется провести 5 часов 35 минут. Кстати, португальская авиакомпания TAP возит дешевле российских и с тем же комфортом.

Что стоит сделать сверх обычной программы

Оставив машину на парковке, спуститься под землю и покататься на метро Лиссабона, где множество интересно устроенных и оформленных станций. Проездной на весь день стоит 10 с небольшим евро.

Пообедать в Меркадо-де-Рибейра, огромном рынке в центре Лиссабона, где можно найти блюда на любой вкус.

В Барселоне посмотреть не только Саграду Фамилию, но и побывать на старом железнодорожном вокзале Эстасьо де Франка. Хотя бы для того, чтобы оценить его красоту. И найти в нем что-то гаудианское.

17 августа этого года барселонская улица-праздник Рамбла превратилась в место трагедии: террористы убили 17 человек и ранили 100. Постоять молча одну минуту на перекрестке с площадью Каталонии.

Подняться к снегам Сьерра-Невады, чтобы побывать на самом южном европейском горнолыжном курорте. Так в одной поездке можно совместить купание в море и катание на горных лыжах или сноуборде. И это — в Испании, а не в Сочи!

На дорогах Португалии и Испании все-таки встречаются приехавшие из дому на своих машинах. А ведь от Москвы до Лиссабона — около 4600 км. Даже при очень хорошем темпе движения это неделя пути. А еще придется приобретать топливо, для лэндкруйзера с V8 никак не меньше 1000 литров туда и обратно. Цена литра — примерно 1,19 евро. К тому же нужно где-то питаться и останавливаться в гостиницах. Мрак! К стойкам прокатчиков-лоукостеров в аэропортах — очереди, тогда как у конторок «раскрученных» брендов, таких как Hertz, Avis, Europcar, Sixt либо пусто, либо по одному-паре человек. Людей привлекает дешевизна. Увы, она кажущаяся — лоукостеры добирают до тарифов крупных прокатных компаний за счет дополнительных услуг. Кстати, InterRent — «дочка» Europcar. Стала бы это компания взращивать внутреннего конкурента?

Автомобиль можно арендовать прямо в аэропорту даже без предварительного бронирования. Но лучше, конечно, проштудировать rentalcars.com и выбрать машину заранее. То есть определить ее класс. Выбирать марку-модель бессмысленно. Хитрецы-прокатчики выдадут то, что будет в наличии. И обязательно попытаются пересадить вас на машину подороже.

Про что стоит знать

При поездке за границу стоит запастись международным водительским удостоверением, которое теперь можно сделать через МФЦ. Но на самом деле прокатчики требуют его крайне редко. А дорожная полиция остановит вас в экстраординарном случае — если будете ездить задом по автостраде, вилять на дороге или нестись сломя голову.

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Перед поездкой необходимо хотя бы в общих чертах изучить правила дорожного движения той страны, куда вы направляетесь. Знаете ли вы, например, что в Испании штрафуют за езду с голым торсом, в шлепках или за то, что водитель пьет за рулем воду? Кстати, не торопитесь радоваться, сдав машину в прокатную контору — штраф может догнать вас и дома, по почте. А платить его обязательно — если хотите вновь приехать в страну и сесть за руль.

Чтобы не «попасть» при аренде машины на дополнительные расходы, внимательнейшим образом изучайте договор до его подписания. Обратите внимание, в нем могут быть дублирующие друг друга страховки. Но полное покрытие в любом случае стоит оставить. Чтобы не платить за навигатор, который может стоить как сама машина и без которого в чужой стране сейчас просто не обойтись, закачайте дома на смартфон или планшет местные карты. Детское кресло, которое в прокате тоже стоит очень дорого, лучше взять из дома. А может, купить на месте. Перефразируя Суворова, хитрость города берет. А также машины напрокат.

Для семьи из двух взрослых и маленького ребенка вполне достаточно даже машины А-класса. Трудно поверить, но в эту крошку входят два громадных чемодана и пара рюкзаков, детская коляска и несколько сумок с вещами. И она лучше большой машины тем, что не жрет, а умеренно тратит топливо, и ее легко парковать.

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Важно изучить не только правила движения, но и парковки в тех странах, куда вы направляетесь. Если говорить кратко, парковочные места, отмеченные синей разметкой — платные. Где-то рядом есть паркомат. Запаситесь монетками. Банкноты и кредитные карты аппарат может не принимать. Зеленая или оранжевая разметка дает преимущество резидентам. Приезжим также придется платить за стоянку. Бесплатная парковка отмечается белой разметкой. Старайтесь искать именно такие места. Но в центре Барселоны, например, их нет вообще.

Быстрее ездить по платным дорогам (в Испании — A, AP,R или просто autopista) — прямым и со скоростным лимитом 100–120 км/ч. На пунктах оплаты занимайте полосы, отмеченные значком с монетами, банкнотами или банковскими картами, если у вас нет транспондера. Но платным дорогам всегда есть бесплатные альтернативы — дороги N (autovia). Естественно, едешь по ним гораздо медленнее, потому что там множество перекрестков, светофоров и они не прямые, а извилистые. Но тем интереснее становится путешествие!

Одна из главных площадей Лиссабона — Торговая (Пласа-ду-Комерсиу), некогда — Дворцовая, так как на этом месте стоял дворец Рибейра, разрушенный землетрясением 1755 года. За землетрясением последовали цунами и пожар, уничтожившие большую часть города. И все случилось во время правления Жозе l, который повелел реконструировать город заново. И за это его отлили в бронзе на коне спустя два десятка лет. На этой же площади в 1908 году убили предпоследнего короля Португалии, Карлуша I, и ранили в руку последнего, Мануэла II.

Несмотря на то, что в вашем распоряжении автомобиль, приготовьтесь много ходить, в том числе по лестницам. Достопримечательности обычно сконцентрированы в исторических центрах городов, где если и есть парковочные места, то, как правило, платные, да и те заняты местными. Используйте общественный транспорт. И в Португалии, и в Испании он развит очень хорошо. Кстати, на знаменитые лиссабонские трамвайчики лучше смотреть со стороны: они переполнены туристами с утра и до позднего вечера. А хотите познакомиться со старыми трамваями поближе — отправляйтесь в Порту, 300 км от Лиссабона, где расположен музей трамваев.

Если автомобиль исчез с места стоянки — скорее всего, его эвакуировали. В таком случае придется обращаться в муниципальную полицию. Если только собрались эвакуировать — возможно, удастся договориться об оплате штрафа на месте или вовсе отделаться предупреждением. Впрочем, лучше не рисковать и внимательно смотреть на все знаки и читать информационные таблички. Если не владеете языками, стоит использовать онлайн-переводчик. Помните, что штрафы большие и платить их неудобно.

Что означает эта табличка? Буквальный перевод надписи «транспортные средства на 2 колеса». То ли здесь можно парковать только мопеды и мотоциклы, то ли вставать парой колес на тротуар… Но под знаком стоят машины и так же, как все прочие — четырьмя колесами на дороге. Вообще, местные на правила откровенно поплевывают. Однако нам, туристам, это непростительно.

Несмотря на географическую близость, эти страны разные и разнообразные. Даже в одной Испании 17 регионов, жители которых делают вид, что не понимают ни языка соседей, ни принципов их жизни. Северяне ругают ленивых южан, жители запада не сходятся с живущими на востоке. Обычная история.

Границы между странами Евросоюза практически незаметны, и можно завтракать в Португалии, а ужинать в Испании, или наоборот.

Протяженность побережья Потругалии — 1793 км. И эта страна раз в пять меньше соседней Испании. Если в вашем распоряжении всего несколько дней, не старайтесь объять необъятное и побывать во всех местах, что указаны в путеводителях. Все время торопясь, вы не получите удовольствия и тем более не сможете отдохнуть. Планируйте не больше трех объектов для посещения на каждый день, а остальное время посвятите прогулкам в свободном режиме. Будет что посмотреть в другой раз, когда вернетесь.

Что покупать

Если вам не надоели магнитики, в Лиссабоне можно купить магнитик с трамвайчиком. Страна славится качественной обувью, а в местных магазинах часто проходят распродажи. Кстати, и в Португалии, и в Испании многие улицы замощены брусчаткой, так что в поездку нужно брать удобную обувь. Или покупать такую на месте.

И, конечно, отличным сувениром станет бутылка местного портвейна, которую можно купить по цене от нескольких евро за простенькие Ruby или Tawny до нескольких тысяч за Vintage и Colheita, выпущенные в прошлом веке.

Один из лучших магазинов португальских вин — Garrafeira Nacional в Лиссабоне. Он расположен на той же улице, что и лифт Санта Жушта, но чуть выше, в доме 18.

Если вы не можете назвать себя гурманом, не стоит покупать выдержанный хамон из черных свиней, откормленных желудями — будет жаль потраченных денег. На наш вкус лучше простой, молодой. Он нежнее.

Если исключить «пылесборники», из Испании я бы посоветовал везти вино, оливковое масло и, конечно, хамон — вяленую свиную ногу. Причем хамон лучше купить самый простой (незрелый) и недорогой, в обычном супермаркете (например, Меркадоне), попросив продавца отпилить копыто, чтобы проще было положить деликатес в чемодан. Там же, в магазине, хамон упакуют в несколько слоев для перевозки в самолете.

Но если вы ценитель прекрасного и любите музыку или хотите сделать незабываемый дорогой подарок музыканту — купите гитару фламенко, изготовленную одним из местных мастеров.

Где и что есть

О, на эту тему можно написать поэму. Однако я скажу короче. Готовясь к путешествию в эти страны, настройтесь на местную кухню, с обилием фруктов, овощей, морепродуктов и мясных блюд. Выбирайте те заведения, где сидят в основном местные. Такие, как правило, расположены в стороне от туристических маршрутов. Не смущайтесь, если вам подадут меню без картинок — можно попросить официанта показать блюдо «вживую». В любом случае то, что вам подадут, окажется и съедобным, и вкусным. Не брезгуйте испанскими закусками — тапас. Ими уже можно прилично наесться. Но, конечно, стоит все-таки попробовать и суп гаспаччо, и паэлью, и вездесущую пиццу.

Кстати, возможно, иногда придется прибегнуть и к фастфуду — чтобы сократить ожидание в ресторанах и расходы. А детей угощать мороженым. Оно очень вкусное, особенно в Лиссабоне. Там же стоит полакомиться и знаменитыми португальскими пирожными-корзиночками «паштел».

Где жить

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Как и в случае с едой, каждый выбирает по собственному вкусу и кошельку. Если приезжаете на день-два, лучше селиться в отеле, если на пару недель, а то и месяцев, стоит рассмотреть апартаменты, которые можно найти на booking.com или (лучше) на airbnb.ru. Но в таком случае вам придется планировать свои маршруты так, чтобы каждый день или хотя бы через день возвращаться к месту жительства.

Маршрут для поездки по Андалусии: Малага — Гранада — Хаэн — Кордоба — Севилья

Протяженность: 750 км

Время в пути: сутки

Осмотрено точек: 20

Потрачено (на двоих): 347 евро

Бензин: 55 евро

Отель: 72 евро

Обеды-ужины: 150 евро

Музеи и прочие достопримечательности: 20 евро

Сувениры: 50 евро

Фото: Илья Пименов и Wikipedia.org

Видео: YouTube