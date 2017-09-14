«Вторичный» ценопад: почему дешевеют машины с пробегом

Впервые после обвала рубля в конце 2014-го подержанные автомобили стали дешеветь, что отчасти вызвано некоторым снижением спроса на вторичке. Какие модели действительно оказались доступнее и на какую скидку могут рассчитывать покупатели?

Цены покатились вниз

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В отличие от рынка новых машин, где ценники напрямую зависят от валютных курсов, на вторичке стоимость автомобилей, как известно, определяется, прежде всего, уровнем спроса. Показательно, что начиная с декабря 2014 года, когда после обвала рубля многие автомобилисты отказались от покупки новой машины в пользу подержанной, цены на бэушки неуклонно росли. Согласно данным агентства «Автостат», автомобили с пробегом подорожали с тех пор в среднем на 32% — с 430 тыс. рублей в декабре 2014 года до 568 тыс. в декабре 2016-го. Для сравнения, средневзвешенная стоимость новых машин за тот же период увеличилась на 41%, а за первые семь месяцев текущего года — еще на 3%. При этом спрос на них в этом году начал постепенно восстанавливаться (+8,5% в январе-июле 2017 г.), что говорит о привыкании потребителей к новым ценам. На этом фоне продажи подержанных автомобилей практически перестали расти (+0,8% за 7 мес. 2017 г.), и это отчасти сказалось на уровне цен, которые впервые с конца 2014 года стали снижаться. По состоянию на август 2017 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 535 тыс. рублей против 568 тыс. в декабре 2016-го, то есть стала ниже на 6%. При этом машины продаются, в основном, со скидками, которые доходят до 10–15% от изначально выставленного ценника.

«В последние годы рынок новых автомобилей снижался, и сейчас мы отмечаем старение автопарка. В связи с этим и средняя стоимость автомобиля в российском автопарке снижается. В то же время сегодня мы видим на рынке новых автомобилей рост продаж бюджетных моделей. Чаще всего их покупатели уже владеют недорогим автомобилем и, покупая новый, продают предыдущий. От этого на рынок попадает больше автомобилей с пробегом бюджетного сегмента», — комментирует директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish компании «Рольф» Алексей Баринов.

Топ-10 марок на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные агентства «Автостат»)

№ Марка 7 мес. 2017 г. Изм., % 1. Lada 806 186 —1,8 2. Toyota 330 099 —1,6 3. Nissan 158 330 1,8 4. Hyundai 131 837 8,6 5. Chevrolet 126 679 2,1 6. Ford 115 430 2,1 7. Volkswagen 111 290 5,9 8. Kia 108 269 11,6 9. Renault 96 503 8,2 10. Mitsubishi 88 970 —2,8 Всего 2 946 472 0,8

Снижение цен на автомобили с пробегом наблюдается и в дилерском сегменте, хотя ценообразование у «официалов», как известно, отличается от частных продавцов и торговых площадок, в том числе за счет включенных в стоимость предпродажной подготовки, проверки юридической чистоты автомобиля и т. д. К примеру, средняя цена подержанных машин, проданных в 2017 году через ГК «Авилон», составила 1 млн 127 тыс. рублей против 1 млн 183 тыс. рублей годом ранее, снизившись, таким образом, на 5%. Директор дилерского центра «Авилон-Трейд» Юрий Елистратов связывает это в большей степени с падением покупательской способности населения, снижением ставок по кредитам на новые автомобили и набирающими обороты на первичном рынке программами поддержки со стороны импортеров.

Дешевле некуда?

Топ-10 моделей на рынке автомобилей с пробегом, шт. (данные агентства «Автостат»)



№ Модель 7 мес. 2017 г. Изм., % 1. Lada 2114 87 213 —1,1 2. Lada 2107 80 228 —5,4 3. Ford Focus 73 270 2,2 4. Lada 2110 67 030 —5,1 5. Toyota Corolla 57 777 —2,7 6. Lada 2170 57 866 4,5 7. Lada 2112 49 076 —3,6 8. Lada 4x4 53 764 —2,7 9. Lada 2115 48 766 —1,2 10. Toyota Camry 42 505 28,7

Сильнее всего падают цены на отечественные автомобили, в основном уже снятые с производства, хоть они и являются лидерами продаж на вторичке, а их стоимость в силу преклонного возраста и без того самая низкая на рынке. Так, по состоянию на июль текущего года хэтчбек Lada 112 подешевел на 4,9% по сравнению с декабрем 2016 года, гласят данные «Avito Авто». Седан Lada 115 потерял в цене 4,5%, причем летом стоимость «пятнашки» впервые опустилась ниже 100 тыс. рублей. Десятая и четырнадцатая модели стали дешевле на 3,6% и 4,3% соответственно. Единственным вазовским автомобилем, который, напротив, прибавил в цене, стал внедорожник Lada 4x4, чья стоимость увеличилась на 3% с начала года и почти на 10% по сравнению с ценником годичной давности.

Подержанные Лады 4х4 на вторичке в хорошем состоянии найти довольно сложно, отмечают эксперты.

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Как поясняет Алексей Баринов, на рынке остается меньше автомобилей Lada 4x4 в хорошем состоянии, а спрос на эту модель сохраняется. Из-за этого покупатель готов больше заплатить за достойный экземпляр.

Цены на популярные массовые иномарки с пробегом также снижаются, хотя и в значительно меньшей степени, чем на Лады. Так, Ford Focus, являющийся бессменным бестселлером среди подержанных иномарок, подешевел на 1,8% и по состоянию на июль текущего года предлагался в среднем за 382,5 тыс. рублей. А вот стоимость Toyota Corolla, несмотря на некоторое снижение спроса, практически не изменилась и составила 422 тыс. рублей (-0,4%).

«Спрос может снижаться, но снижение, скорее всего, коррелируется объемом предложений и стоимость сохраняется на адекватном уровне. Новые автомобили Ford, к примеру, в предыдущие годы сильно упали в продажах и сейчас найти хороший свежий Ford с пробегом сложнее, чем три года назад, что способствует повышению или сохранению его ценности», — говорит директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов.

Вторая жизнь Соляриса

В целом, цены на подержанные машины продолжат медленно снижаться, и до конца текущего года изменения тренда ожидать не стоит, прогнозируют в «Автостате». При этом несмотря на то, что кривая месячных продаж автомобилей с пробегом периодически уходит в красную зону, результат по итогам 2017 года должен остаться положительным. Согласно базовому прогнозу, вторичный авторынок в этом году может вырасти почти на 3%, до 5,34 млн легковых машин.

Лучшую динамику на вторичке демонстрирует Hyundai Solaris, очевидно, из-за больших объемов проданных новых машин.

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По словам Алексея Баринова, пока автопарк продолжает стареть, соответственно, и средняя цена автомобиля с пробегом будет снижаться. В то же время, если рассматривать перспективы покупки автомобиля конкретной модели и определенного возраста, то его цена, как и раньше, будет зависеть от стоимости аналогичной новой машины и, соответственно, будет расти, следуя за рынком новых автомобилей.

Динамика цен в большей степени зависит от сезонного качания количества предложений, отмечает, в свою очередь, Артем Самородов. «Хороший автомобиль всегда будет в цене, плохой — всегда будет плохо востребован. Кардинально и резко картина меняется только в периоды резких изменений в валютном секторе», — констатирует он.

Как показывает статистика, недостаток спроса в сравнении с прошлым годом испытывают преимущественно автомобили Lada, хотя по объемам реализации продукция АВТОВАЗа по-прежнему вне досягаемости. А вот, например, самая популярная иномарка с пробегом Ford Focus показывает небольшой рост продаж, что позволило ей обосноваться в тройке бестселлеров вторичного авторынка. Наилучшая же динамика оказалась на счету прошлого поколения Hyundai Solaris — его продажи за семь месяцев 2017-го выросли на 29%, обеспечив модели попадание в топ-10 самых востребованных автомобилей с пробегом.

Перекрестные миры

«Чаще всего на рынке подержанных машин наибольшим спросом пользуются те же модели, что и на первичном рынке. Бестселлеры рынка новых автомобилей — например, сегодня это Hyundai Solaris — становятся востребованными и на вторичке. Если за последние годы было куплено много автомобилей определенной модели, то со временем они попадают на вторичный рынок и демонстрируют там большие объемы продаж», — комментирует Алексей Баринов.

Дальнейшие перспективы вторичного авторынка также во многом связаны с динамикой продаж новых машин, которые в последнее время набирают обороты. С одной стороны — по мере стабилизации экономики и улучшения благосостояния россиян часть покупателей, конечно же, вернется на первичный рынок. С другой стороны — со сменой машины они будут продавать свой прежний автомобиль, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению предложений на вторичке. Впрочем, разрыв между продажами подержанных и новых машин, который в последние годы достиг рекордных 4:1, будет постепенно сокращаться, хотя безусловное преимущество останется за бэушками.

Как говорит Алексей Баринов, рынок автомобилей с пробегом стабилизировался, спрос и предложение достигли равновесия. Дальнейшая динамика рынка в любом случае будет зависеть от объема продаж новых автомобилей: рост первичного рынка, вопреки распространенному заблуждению, влечет за собой рост и рынка подержанных машин, так как в этом случае на рынок попадает больше товарных автомобилей с пробегом.