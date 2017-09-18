В окрестностях финского заполярного городка Ивало испытываем шины Nokian Hakkapeliitta очередного поколения и новую модель из бюджетной линейки Nordman.

Порадовал удачный баланс сцепных свойств — шины одинаково уверенно разгоняются и тормозят, а в виражах хорошо цепляются за любые покрытия.

На острие революции

Когда появилась шина Hakkapeliitta 8, казалось, что финнам торопиться с разработкой следующей модели особого резона нет — сцепление на льду оказалось удивительно высоким! Но спустя четыре года преемница «восьмерки» вышла-таки в свет.

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Nokian HKPL 9 сохранила направленный рисунок протектора, шашки которого сильно изрезаны 3D-ламелями. На снегу и льду они раскрываются, увеличивая количество рабочих кромок и помогая шипам, а на асфальте, наоборот, собирают протектор в почти монолитные блоки, обеспечивая четкость реакций на повороты руля. В состав экологически чистой резиновой смеси входят уже знакомые ингредиенты: натуральный каучук, силика, рапсовое масло. Но есть и новый биоматериал Green Elasto Proof, благодаря которому протектор сохраняет эластичность даже на сильном морозе.

Главный же секрет кроется в шипах двух типов. Те, что расположены в центральной части протектора, отвечают за продольное сцепление и несут основную нагрузку при разгоне и торможении. А в плечевых зонах размещены «гвóздики» иной формы — они обеспечивают высокое поперечное сцепление. Все шипы опираются на амортизирующий слой Eco Stud, что означает более мягкий контакт с дорогой и, следовательно, снижение износа асфальта. И разработчики сочли возможным превысить нормативное количество шипов. В связи с этим потребовался специальный дополнительный тест в ходе сертификации. Результаты положительные: износ асфальта укладывается в скандинавские (и российские) ограничения.

Игрушки для больших

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Внешне шины Nokian HKPL 9 SUV для кроссоверов можно отличить от легковых по продольным перемычкам между плечевыми шашками, которые придают протектору дополнительную жесткость. В «начинке» различий больше: резиновая смесь «девятки» упругая (поскольку кроссоверы тяжелее), боковина упрочнена арамидными волокнами.

Шипы копируют «легковые», но примерно на 10% крупнее: выше и тяжелее.

Самое сложное — оборудование для ошиповки. Ведь оно должно «понимать», куда ставить «боковые» шипы, а куда — «центральные», к тому же их надо развернуть в нужном направлении. Этот секрет хранят под семью замками, а изготовление шиповального оборудования поэлементно заказывают разным производителям, чтобы никто не догадался, чтό в целом представляет собой этот сложный механизм.

Черно-белые картинки

Я поездил на автомобилях VW Golf и Audi Q5 по асфальтовым дорогам общего пользования, которые местами были покрыты укатанным снегом. Затем довелось вдоволь «поцарапать» озерный лед. Продольное сцепление оценивал по ускорениям при разгоне и торможении, а поперечное — по боковым силам.

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Для зимних шин — необычайно сильно! Порадовал хороший баланс продольного и поперечного сцепления — шины одинаково уверенно разгоняются и тормозят, а в виражах надежно цепляются за любое покрытие. С началом скольжений сцепление не снижается: автомобиль продолжает четко слушаться руля и реагирует на изменения в подаче топлива — управляемость надежная, понятная. Поэтому корректировать курс легко, даже если в повороте машина уже начала сползать с желаемой траектории. А уж озоровать в скольжениях — одно удовольствие. Непременно сравним эти шины с конкурентами по полной программе!

Новинки уже выходят в продажу. Легковая HKPL 9 — в размерностях от 175/65 R14 до 245/40 R20, а HKPL 9 SUV — от 215/65 R16 до 265/45 R21. Значительная часть из них — с повышенным индексом нагрузки XL.

А минус всё тот же — высокая цена. Но финны не забыли о российском кризисе и обновили бюджетные шины второй линии.

Главная особенность шин HKPL 9 — шипы двух типов. Расположенные в средней части протектора отвечают за продольное сцепление, а «плечевые» — за поперечное. Особенность версии HKPL 9 SUV, отлича­ющая ее от легковой, - продольные перемычки между плечевыми шашками. Они призваны улучшить четкость реакций ­тяжелого кроссовера на асфальте. V‑образные вырезы в шашках протектора, именуемые усилителями сцепления, улучшают «держак» на укатанном снегу.

Можно подешевле?

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В бюджетной линейке появилась шина Nordman 7, которая по уже сложившейся традиции унаследовала рисунок протектора и конструкцию уходящей с рынка модели HKPL 7. Сохранены и восьмигранные шипы с якорной посадкой, технология «медвежий коготь», удерживающая шип в вертикальном положении при контакте с дорогой, а также система Eco Stud, смягчающая воздействие шипа на асфальтовое покрытие.

Переход «семерки» в линейку Nordman подразумевает использование более дешевых компонентов для резиновой смеси. Это, естественно, привело к некоторому ухудшению рабочих характеристик. Но компания заявляет, что Nordman 7 обеспечивает высокий уровень сцепления на льду, снегу и мокром асфальте, надежную управля­емость на любых покрытиях.

«Седьмой» Nordman будет доступен в вариантах от R13 до R17, а исполнение SUV — от R15 до R20. Примечательно, что более дешевые шины Nordman 5 и Nordman 5 SUV тоже остаются в линейке — будет из чего выбрать.

Фото: фирмы-производители