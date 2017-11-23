Сам себе режиссер: выбираем девайсы для компьютерной диагностики

Еще недавно компьютерную диагностику проводили только в дилерских техцентрах с привлечением дорогих профессиональных приборов и специально обученного персонала. А сегодня каждый автолюбитель может прикупить себе вполне доступное оборудование и самостоятельно следить за здоровьем машины. В продаже есть приборы с различными функциями — можно подобрать подходящий, то есть соответствующий подкованности пользователя и его запросам.

Дилерское диагностическое оборудование (программное обеспечение и адаптеры) выпускают не сами автопроизводители, а специализированные компании. В некоторых случаях они поставляют свою продукцию на рынок и даже предлагают более простые и бюджетные решения для рядовых потребителей. Однако абсолютное большинство любительских девайсов — разномастные копии дилерского оборудования: от дешевых подобий с очень ограниченным функционалом до добротных клонов.

Цели и средства

Самый простой адаптер K‑Line применяется для диагностики машин, не имеющих шины передачи данных CAN. Подобный набор из «шнурка» и программы VAG-COM для работы с моделями концерна Volkswagen (1990–2004 годов выпуска) стоит около 1500 рублей.

Диагностическое оборудование — это программа и автомобильный адаптер (сканер), который, по сути, является самостоятельным блоком с одной или несколькими микросхемами. Это средство общения между автомобилем и диагностической программой, установленной на любом ноутбуке, планшете или даже смартфоне. Приборы для самодиагностики делятся на три группы. Чем выше требования покупателя, тем в большей степени любительский девайс повторяет железо и софт дилерского продукта и тем он дороже.

Минимальные возможности дают простейшие китайские универсальные адаптеры. Для работы с ними подойдет ноутбук или мобильное устройство, а также приложение для диагностики через OBD-разъем, которое можно скачать из интернета. С помощью этих адаптеров удается читать и расшифровывать ошибки на многих машинах, а также контролировать параметры работы систем автомобиля в реальном времени (например, показания датчиков). Яркие представители этой группы — беспроводной адаптер ELM 327 и такие приложения, как Torgue и DashCommand.

Вторая группа — продвинутые универсальные девайсы. К примеру, в этой нише играет фирма Launch, которая в прошлом выпускала богатый ассортимент дилерского оборудования. Ее одноименный продукт состоит из собственного адаптера (он более продвинутый, чем тот же ELM) и программы. Вдобавок придется доплатить за функционал (дополнительный пакет программ), соответствующий марке выбранного автомобиля. Покупая оригинальный продукт, потребитель получает гарантию и обновления.

Слева — популярный универсальный адаптер iCar (ELM 327) ценой около 2000 рублей. В паре с ним работает множество простецких программ (в том числе бесплатных), доступных в интернете. Справа — желтый мультимарочный адаптер фирмы Launch, повязанный с одноименным софтом. Это оригинальное оборудование от бренда с репутацией стоит в среднем 5000 рублей. Разница в цене объясняется более широкими возможностями и удобством в работе.

Особенность оборудования Launch — два типа адаптеров. Желтый обладает теми же диагностическими возможностями, что и ELM, при этом он не спасует при работе и позволит контролировать гораздо больше параметров. Красный адаптер дороже, он позволяет вдобавок задействовать различные сервисные режимы, например утапливание электрического суппорта при замене колодок. Естественно, на рынке уже есть взломанные версии программы сразу для всех моделей и желтые адаптеры, доработанные до уровня красных.

Материалы по теме 13 самых тревожных пиктограмм на приборной панели

Третья группа — оборудование для диагностики автомобилей определенной марки или концерна, которое обладает потенциалом дилерского оснащения. Такие приборы имеют множество дополнительных и важных опций: сброс и установка сервисных интервалов, тестирование исполнительных механизмов и изменение режимов их работы (адаптация); кодирование блоков управления (отключение или активация функций). С помощью такого оборудования можно перепрошивать различные модули управления, или активировать опции, которые бывают отключены на машинах для нашего рынка (например, автоматическое опускание зеркал при включении передачи заднего хода), или осуществлять перенастройку (к примеру, изменять режим срабатывания омывателя фар). С такими программами и их интерфейсом уже не обойтись без ноутбука.

Однако оборудование со столь широкими возможностями таит в себе и серьезные опасности. Ведь часто по внешнему виду не определишь, насколько качественно сделан прибор и какое программное обеспечение использовано. К примеру, оригинальный адаптер имеет две платы, а подпольные китайские производители умудряются ограничиться одной. Огрехи левого софта вряд ли всплывут при считывании ошибок или контроле параметров. А при перепрограммировании какого-либо блока или адаптации роботизированной коробки передач простой и дешевый аналог оригинального устройства может не просто спасовать, а натворить бед: убить модуль или загнать трансмиссию в аварийный режим работы. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, прошерстите соответствующие интернет-форумы или обратитесь к компаниям, специализирующимся на продаже диагностических девайсов. Там подскажут, на что способно то или иное оборудование.

Слева — клон дилерского адаптера для диагностики автомобилей концерна Volkswagen. Качественная китайская копия имеет практически полный набор функций оригинального девайса и стоит около 10 000 рублей. Справа — более дешевый китайский заменитель: выглядит привлекательнее, но гораздо легче и обойдется в 4000 рублей. Причина проста: в нем отсутствует вторая плата, вследствие чего возможности прибора ограничены.

Материалы по теме Скрученный пробег — все способы узнать правду

Среди популярных и качественных наборов, относящихся к третьей группе, отмечу BMW Rheingold и VCDS (для машин концерна Volkswagen). Первый игрок — продвинутый адаптер с грамотно взломанной дилерской программой. Он с лихвой перекрывает все потребности рядового пользователя. VCDS работает с собственным софтом (VAG-COM) и имеет более скромные возможности, чем Rheingold, но их вполне хватает для любительского уровня и самых важных манипуляций с автомобилем.

Есть на рынке и полноценные клоны дилерского оборудования с соответствующими возможностями и ценником. Но такие приборы вряд ли будет приобретать частник. Забавно, что диагносты, даже имея под рукой такое оборудование, часто прибегают к наборчикам из третьей любительской группы, чтобы делать всякие мелочи — например, сбросить счетчик деградации масла или интервала ТО. Дилерские клоны, заточенные на углубленную диагностику, относятся чересчур серьезно даже к пустяковым манипуляциям, совершая множество дополнительных проверок.

Посредники и бонусы

При выборе оборудования решающую роль играет марка автомобиля, модель и ее поколение, а также требования пользователя к возможностям девайсов. Можно самосто­ятельно изучить профильные интернет-форумы и купить подходящий адаптер и программы. Неопытному человеку потребуется много времени, чтобы разобраться во всех нюансах и приобрести адекватно работающий набор, удовлетворяющий его потребности. Но в этом случае можно прилично сэкономить, покупая продукты в интернет-магазине AliExpress.

На легальное программное обеспечение для диагностики машин конкретной марки, докупаемое к универсальному диагностическому оборудованию Launch, вы потратите около 2000 рублей. На рынке есть и взломанные версии. Примерно за 3000 рублей можно открыть для диагностики все доступные марки.

Второй вариант — воспользоваться услугами специализированных фирм, занимающихся распространением популярного оборудования. Цена может быть в два-три раза выше, но есть и дополнительные бонусы. Такие фирмы предлагают готовые и проверенные решения под конкретный автомобиль и запросы владельца. В этом случае покупатель застрахован от бракованного и низкокачественного оборудования (рынок таким просто кишит), которое откажется работать на автомобиле. В крайнем случае составляющие неработающего набора бесплатно обменяют. Эти компании зачастую сами занимаются производством адаптеров и распространением программного обеспечения и при необходимости окажут техническую поддержку, научат пользоваться оборудованием. Вдобавок владелец получает бесплатные обновления софта.

Так выглядит интерфейс мультимарочной программы Launch на экране планшета или мобильного телефона. Для удобства регистрируемые данные можно выводить в виде графиков.

Среднее любительское оборудование стоит 3000–5000 рублей. Его возможности покрывают основные потребности автовладельцев. Более серьезные наборы обойдутся в 10 000 рублей. Такие вполне подойдут для опытных пользователей, которые знают толк в диагностике и хотят заниматься ею для себя. Для сравнения: клонированное оборудование профессионального уровня для СТО стоит 40 000–60 000 рублей.

Интерфейс народной программы VCDS (эволюция VAG-COM). В этом окне представлен регистратор данных. Из предложенного широкого списка параметров пользователь выбирает нужный перечень и следит за изменениями показаний в режиме реального времени.

Даже простейшие наборы способны считать и расшифровать ошибки, и вы сможете хотя бы примерно понять, что случилось с машиной и не приведет ли это к серьезной поломке. Иногда даже такой поверхностной информации достаточно, чтобы поставить диагноз. Наборы посерьезнее помогут разбираться и в более сложных задачках. К примеру, продвинутые владельцы некоторых моделей концерна Volkswagen давно научились контролировать состояние цепи ГРМ по расхождению углов фаз газораспределения на валах. Это помогает вовремя предотвратить обрыв цепи и, следовательно, избежать дорогостоящего ремонта мотора.

Дилерская диагностическая программа BMW Rheingold — один из примеров добротного и недорогого продукта. Набор из софта и адаптера обойдется в божеские 4500 рублей. Одно из достоинств программы — наличие электрических схем. У других марок они находятся на отдельном портале, к которому еще надо получить доступ.

Программа BMW Rheingold содержит подробное руководство по ремонту многих моделей BMW, а также описание работы различных систем. Это своего рода большой справочник.



Материалы по теме Вам отказано! — антигарантийные уловки автодилеров

Более дорогое, но доступное оборудование при наличии опыта и навыков позволяет вовсе отказаться от услуг СТО, если, конечно, не возникнет специфическая поломка с противоречивыми симптомами, с которой разберется только профессиональный диагност.

Кроме того, хозяин может сам оперативно оздоравливать свой автомобиль свежими прошивками блоков управления, активировать полезные скрытые функции, перенастраивать уже имеющиеся или своевременно делать адаптацию роботизированной коробки по мере ее износа — для продления срока службы.

Приобретая оборудование для самодиа­гностики, нужно помнить важное правило: это не панацея от всех бед. И человек без царя в голове, вооруженный такими приборами, может наломать много дров. Но при грамотном использовании диагностическое оборудование повышает уровень контроля за состоянием автомобиля и позволяет сэкономить время и деньги.

Благодарим за помощь в подготовке материала команду AVTOadapter.ru.



