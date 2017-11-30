Избавиться от автохлама: скидки за утилизацию скоро закончатся!

У россиян остался последний шанс, чтобы выгодно избавиться от автохлама. Уже сейчас некоторые автопроизводители отменили скидки за утилизацию, а в будущем году госпрограмма обновления автопарка будет окончательно свернута. Автохлам на дорогах иссяк?

Денег больше нет

Программа обновления автопарка постепенно подходит к концу в связи с завершением выделенных на нее средств. В рамках программы, напомним, при сдаче старой машины в утилизацию или в трейд-ин покупатели новых автомобилей российского производства получают скидку. Для легковых машин она составляет 50 тыс. рублей по утилизационному сертификату и 40 тыс. рублей — по трейд-ин. При этом размер дисконта и перечень моделей, участвующих в программе, может меняться самими автопроизводителями в зависимости от текущего спроса и действий конкурентов. В некоторых случаях они даже увеличивают базовую скидку за счет собственных средств, чтобы получить больший эффект от мер господдержки. В 2017 году на программу «Деньги за автохлам» из бюджета было выделено 17,5 млрд рублей, рассчитанных на продажу порядка 250 тыс. автомобилей. Однако каждый автопроизводитель может реализовать по ней ограниченное количество машин — квота устанавливается Минпромторгом в зависимости от объемов производства и продаж, а также уровня локализации.

АВТОВАЗ, у которого квота по господдержке в рамках программы обновления автопарка исчерпана, уже исключил из участия в ней ряд моделей. В том числе свой седан Lada Vesta.

Несмотря на то, что официально программа обновления автопарка действует до конца 2017 года, некоторые марки уже исчерпали свои бюджеты и завершили в ней участие досрочно. К примеру, закончился лимит у компаний Toyota и Mitsubishi, которые, тем не менее, сегодня предлагают скидки по схеме трейд-ин в рамках собственных спецпредложений, в том числе и на импортные модели. А вот АВТОВАЗ, чья квота по госпрограмме также подходит к концу, с октября полностью отказался от утилизационных скидок и сократил размер дисконта по схеме трейд-ин. Более того, из программы исключены модель Lada Vesta, пассажирский универсал Largus и седан Priora.

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По словам директора по маркетингу и рекламе «Лада-Центра» Сергея Новосельского, такое решение, естественно, негативно сказывается на спросе, так как выгода при выборе автомобиля является одним из важнейших мотиваторов к покупке. В особенности это касается клиентов Lada, для которых «экобонусы» могут обеспечить экономию более 10% от стоимости машины.

Зато изменение условий позволило продлить участие АВТОВАЗа в госпрограмме до конца года, в противном случае ее пришлось бы завершить уже в сентябре, отмечает, в свою очередь, директор бренда Lada в ГК «Терра-Авто» Александр Шапринский. Он ожидает, что в декабре АВТОВАЗ сохранит поддержку моделей Lada XRAY, Kalina и Granta в тех же объемах, что и в последнем осеннем месяце, тем самым логически завершая программу обновления автопарка.

Не планируют досрочно завершать участие в программе обновления автопарка, а также ее условия и другие автопроизводители, среди которых — Kia, GM-АВТОВАЗ, Skoda, Nissan и Datsun, сообщили «За рулем.РФ» представители марок.

«Сроки участия в программе зависят от объема оставшихся средств, которые автопроизводители могут выделить на обеспечение скидок. Принципы изменения условий программы, в свою очередь, состоят в том, чтобы оптимизировать расходы, сокращая поддержку наиболее популярных моделей (или наоборот, не пользующихся особым спросом, как в случае с Priora, в целях сосредоточивания на ключевых моделях), надеясь, что их продажи продолжат естественный рост на волне восстановления рынка», — комментирует консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

Господдержку отправят в утиль

Между тем в конце года программа утилизации и трейд-ин будет свернута окончательно и в будущем году уже не возобновится. Такое решение в Минпромторге объясняют тем, что данная мера себя исчерпала, поскольку за много лет ее действия желающие сдать автохлам в обмен на скидку в 50 тыс. рублей в большинстве своем уже сделали это, и сегодня машин, подпадающих под утилизацию, практически не осталось. Впрочем, снижение эффективности программы на самом деле может объясняться тем, что с момента запуска «утилизации» в 2010 году размер «экобонуса» ни разу не индексировался. Поэтому неудивительно, что большинство покупателей в последнее время предпочитают схему трейд-ин, которая стала доступна в рамках программы обновления автопарка с 2014 года. Даже несмотря на меньший размер скидки у некоторых производителей, обмен старого автомобиля на новый получается более выгодным, ведь доплачивать за него в итоге приходится меньше. В правительстве же, видимо, полагают, что эта услуга и без того выгодна дилерам и тратить на нее бюджетные средства нецелесообразно. К тому же трейд-ин способствует развитию вторичного рынка, а это не отвечает задачам программ по поддержке отечественного автопрома.

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Данные автопроизводителей подтверждают, что спрос на утилизационные «бонусы» фактически сошел на нет, в то время как востребованность услуги трейд-ин со скидкой от государства неуклонно растет. К примеру, в 2015 году по программе утилизации продавалось 15% всех автомобилей Datsun, а в 2017-м эта доля снизилась до 10%. В объеме реализации Nissan «Деньги за автохлам» и вовсе обеспечивают лишь около 1%. А у Mitsubishi в рамках госпрограммы абсолютно все кроссоверы Outlander в этом году были проданы по системе трейд-ин. О постепенном снижении доли продаж по утилизации и высоком спросе на программу трейд-ин говорят и российском офисе Renault, отмечая, что в целом эффективность данной меры остается на прежнем уровне. GM-АВТОВАЗ с начала 2017 года реализовал по утилизационной программе порядка 10% внедорожников Chevrolet Niva, по схеме трейд-ин — 28%, сообщили в пресс-службе СП. В текущем году этой услугой воспользовались около 40% клиентов «Лада-Центра», что в компании объясняют большей выгодой при сдаче автомобиля в зачет, нежели чем при утилизации. Кроме того, программа трейд-ин проще и удобнее для потребителей — нужно всего лишь привезти в автосалон машину и документы, а все остальное за клиента сделает дилер.

В продажах модели Kia Rio в 2017 году соотношение количества сделок по трейд-ин к утилизации составило 6 к 1. «В годы высокого спроса (2007–2008, 2011–2014) сформировался большой парк автомобилей, которые на ходу и в надлежащем состоянии, но уже имеют ощутимый износ, поэтому их владельцы задумываются о приобретении нового средства передвижения. При этом клиент получает не только премию за трейд-ин, но и остаточную стоимость своей машины. Соответственно, таким людям легче приобрести новый автомобиль, чем клиентам, которые утилизируют свой старый транспорт», — констатируют в пресс-службе Kia.

Жизнь после утилизации

В целом программа обновления автопарка остается наиболее действенной мерой господдержки авторынка, причем с каждым годом ее доля в продажах марок-участников только возрастает. Так, в 2015 году в рамках данной программы продавалось 25% всех автомобилей Nissan, в 2016-м — 47%, а за девять месяцев 2017 года — уже 57%. Увеличение аналогичной доли в реализации Chevrolet Niva отмечают и в пресс-службе GM-АВТОВАЗ: в 2014 году она составляла 35%, по итогам десяти месяцев 2017 года — 38%. Mitsubishi со скидкой от государства за утилизацию или трейд-ин продавала до 70% моделей Outlander и Pajero Sport локальной сборки. У Skoda данная мера обеспечила в этом году порядка 45% в объеме реализации. При этом все чаще участники программы стали делать выбор в пользу иномарок, тогда как раньше по утилизационным скидкам наибольшим спросом пользовалась продукция АВТОВАЗа. К примеру, в дилерских центрах ГК «Терра-Авто» на протяжении действия госпрограммы ею воспользовались более 30% покупателей автомобилей Lada, хотя в 2014 году эта доля достигала 50%.

Как полагает Иван Кондратенко, наиболее уязвимы от прекращения программы обновления автопарка окажутся производители бюджетных автомобилей, поскольку значительная часть машин с ее помощью была продана именно в этом ценовом сегменте. По прогнозу эксперта, это приведет как минимум к замедлению роста автомобильного рынка в целом, при этом нельзя также исключать и негативных результатов продаж в краткосрочной перспективе.

Таким образом, правительство решило отказаться от программы обновления автопарка, несмотря на то, что она остается очень востребованной и обеспечивает порядка половины продаж автомобилей российского производства. В будущем году основными мерами по поддержке авторынка должны стать адресные программы «Первый...» и «Семейный автомобиль», в рамках которых начинающие водители и многодетные семьи могут получить 10-процентную скидку при покупке нового автомобиля в кредит. Напомним, впервые они были запущены в июле этого года, но уже в октябре завершились досрочно в связи с исчерпанием их бюджетов. При этом предварительный бюджет этих программ на будущий год рассчитан даже на меньшее количество автомобилей, чем по ним было продано в этом году. Участники рынка полагают, что данные меры не способны компенсировать отмену программы утилизации и трейд-ин, в связи с чем опасаются очередного снижения спроса на автомобили.

«С учетом того, что доля программы на сегодня составляет более 50%, отмена может сказаться крайне негативно. „Первый…“ и „Семейный автомобиль“ — прекрасные и нужные программы, но действуют на узкую аудиторию и содержат ограничение по цене автомобиля. В программе же обновления парка лимиты по стоимости отсутствуют, что позволяет клиентам выбирать из всей доступной линейки российского производства», — говорит директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Новые сегментарные программы, которые введены взамен программы обновления парка, не стали ее полноценной заменой и показали низкий эффект в сегменте коммерческого транспорта, добавляют, в свою очередь, в «Группе ГАЗ». По программам «Первый...» и «Семейный автомобиль» продано около 2,5% автомобилей марки ГАЗ в период их действия, что было ожидаемо, так как изначально данные программы нацелены на частных лиц, покупающих легковой автомобиль. Действие дополнительных программ поддержки «Свое дело» и «Российский фермер» также не оказало сильного влияния на продажи в лизинг, поскольку скидка в рамках этих программ не стимулирует дополнительные продажи коммерческого транспорта, а только незначительно улучшает условия сделки для клиентов, которые и так готовы покупать автомобили в лизинг.

Автохлама меньше не стало

По мнению Дмитрия Лукашова, на данном этапе государство вполне оправданно постепенно сокращает поддержку автопроизводителей, поскольку их финансовые показатели улучшились и риск банкротства уже не грозит. А адресные программы требуют не только гораздо меньших затрат, но и позволяют стимулировать другие, важные для государства цели, такие как развитие малого бизнеса, включая фермерский, укрепление института семьи и пр. «Цель госпрограмм заключается в сохранении автобизнеса — как источника налогов и рабочих мест, а вовсе не для того, чтобы каждый россиянин ездил на личном автомобиле», — рассуждает эксперт.

Несмотря на поддержку автопрома, за последние годы рос лишь вторичный рынок.

Учитывая высокий спрос на программу трейд-ин, некоторые автопроизводители намерены продолжить ее в будущем году за счет собственных средств. Об этом «За рулем.РФ» заявили представители Mitsubishi, Skoda и Kia, другие отказались раскрывать свои планы. В российском офисе Kia, в частности, отметили, что условия предоставления скидок по трейд-ин будут варьироваться исходя из ситуации на рынке, доступности автомобилей и запланированных бюджетов на поддержку. По данным дилеров, рассматривает возможность реализации собственной программы и АВТОВАЗ, однако в каком виде она будет представлена и в какие сроки запущена, пока неизвестно.

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Несмотря на то, что программа утилизации действует в России уже много лет, автопарк нашей страны продолжает стареть. По данным агентства «Автостат», на середину 2017 года средний возраст легковых машин в нашей стране достиг 12,5 лет, таким образом за год увеличившись на 3% или 4 месяца в абсолютном выражении. При этом каждый третий автомобиль на российских дорогах — старше 15 лет. Не помог омоложению автопарка и утилизационный сбор, который с 2012 года взимается со всех продаваемых в стране автомобилей и к тому же регулярно индексируется. Однако сотни миллиардов рублей поступлений с этого налога идут в основном на субсидии российскому автопрому и на программы стимулирования спроса, а на создание и развитие системы утилизации в стране из бюджета средств не выделяется вовсе.

Как считает Иван Кондратенко, тяжело добиться омоложения автопарка при замедлении экономического роста и отсутствии уверенности в завтрашнем дне. В предыдущие четыре года российский рынок новых автомобилей сократился более чем в два раза, а продажи подержанных машин, напротив, росли. «Использование утилизационного сбора на субсидии автопрому является мерой, которая, как составляющая господдержки, позволила российскому рынку не уйти в еще большее падение. Без создания позитивной и стабильной ситуации в экономике, повышения уровня жизни не удастся добиться существенного омоложения российского автопарка», — уверен эксперт.

В свою очередь, прекращение программы утилизации автохлама может усугубить ситуацию с обновлением автопарка, считает Сергей Новосельский. По его словам, отсутствие такой поддержки сформирует отложенный спрос, так как потребители будут дальше «выкатывать» свои старые автомобили, не имея возможности выгодно обменять их на новые.

Фото: depositphotos.com и компании-производители