Автохлам на дорогах: кому это выгодно?

Автопарк США стареет, несмотря на бурно растущие продажи новых машин. Американский феномен объясняется высоким уровнем автомобилизации населения и огромным количеством транспорта на дорогах страны. В России же из-за кризиса об обновлении автопарка тем более говорить не приходится. По мнению участников отрасли, это оказалось на руку частным мастерским и производителям запчастей, а вот продажи новых машин всеми силами должны стимулировать государство и автопроизводители.

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Кризис среднего возраста

Мировой финансовый кризис до сих пор сказывается на состоянии автопарка США, который значительно постарел из-за почти 40-процентного падения продаж новых автомобилей в 2008–2009 гг. Средний возраст легковых машин, вседорожников и легких грузовиков в этой стране продолжает расти и к 2015 году достиг 11,5 года, гласят данные консалтинговой компании IHS Automotive. Впрочем, темпы старения американского автопарка замедляются, ведь продажи новых машин растут уже шестой год подряд и в этом году могут установить абсолютный рекорд. По прогнозу IHS Automotive, в 2016 году средний возраст автомобилей в США составит 11,6 года, но к 2018 году 11,7 года не достигнет.

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«На автомобильном рынке США в 2009 году произошел настоящий обвал, и фактически продажи восстановились только в 2012–2013 годах. Если принять во внимание размер автопарка страны, то неудивительно, что он стареет», — говорит директор дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимир Мирошников.

Действительно, американский автопарк — крупнейший в мире, он насчитывает 257,9 млн машин, что более чем в два раза превосходит количество автомобилей в Китае. Только в прошлом году на дорогах страны прибавилось свыше 5,3 млн авто — это наибольший прирост за всю историю парка США. Как поясняют в IHS Automotive, по итогам 2014 года регистрация новых машин превысила выбытие старых на рекордные 42%, хотя в утиль было отправлено более 11 млн «драндулетов».

По словам консультанта департамента исследований автомобильного рынка Frost & Sullivan Анны Озделен, продажи легковушек в США увеличиваются и, как ожидается, достигнут 18 млн единиц после 2021 года. При этом средний возраст автомобилей также растет, чему, в частности, способствуют повышение качества и более длительный срок службы.

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Почти ровесники

Таким образом, американский автопарк практически догнал Россию по среднему возрасту автомобилей — в нашей стране, по данным «Автостата», этот показатель составляет 12,4 года. Правда, стоит отметить, что лицо российских дорог старят, в основном, отечественные машины, которые ездят в среднем 16,1 года. А вот парк иномарок значительно моложе, их средний возраст — 9,3 года.

«Большой средний возраст автомобилей в России обусловлен низким уровнем доходов на душу населения, — поясняет Владимир Мирошников. — Новые автомобили приобретаются преимущественно в крупных городах, где используются своими первыми владельцами, а затем „мигрируют“ в регионы, где могут эксплуатироваться „до последнего“.

Автопарк в России характеризуется низкими темпами списания автомобилей, соглашается Анна Озделен. По ее словам, дифференциация доходов различных групп населения привела к ситуации, когда часть граждан являются владельцами престижных иномарок, в то время как другие либо не могут себе позволить замену старого автомобиля, либо вообще не владеют машиной. «По сравнению с США механизм автокредитования в нашей стране остается недоразвитым. Экономическая ситуация в России также не способствует росту продаж новых автомобилей, увеличивая срок использования транспортного средства, поскольку мало кто из потребителей готов поменять автомобиль в сложившихся условиях», — рассуждает Анна Озделен.

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Жизнь после гарантии

Впрочем, значительно реже обновлять личный транспорт стали и американцы. Согласно данным IHS Automotive, за последние 10 лет средний срок эксплуатации нового автомобиля в США увеличился на 26 месяцев и сегодня достигает почти 78 месяцев, то есть шести с половиной лет. Для подержанных машин этот показатель составляет 63 месяца (5,3 года), что на 25 месяцев больше по сравнению с 2006 годом. Как отмечает Анна Озделен, срок погашения автокредитов в США увеличился, в среднем превысив 5 лет, что способствует более длительному владению автомобилем.

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Любопытно, что россияне, по статистике, меняют автомобили чаще, чем американцы. Так, по данным «Автостата», средний срок владения новой машиной у нас в стране составляет 56 месяцев (4,7 года). Для автомобиля с пробегом этот показатель в 1,5 раза меньше — 34 месяца (2,4 года).

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«Уровень автомобилизации на душу населения в США (около 800 автомобилей на 1000 жителей) намного выше, чем в России (порядка 280 автомобилей на 1000 жителей), сейчас в большинстве американских семей есть несколько автомобилей. Отсюда — небольшие среднегодовые пробеги и в целом более медленный износ автотранспорта, — комментирует Владимир Мирошников. — При этом российская модель владения автомобилем отличается от американской: у нас, особенно в премиальном сегменте, принято эксплуатировать машину до окончания гарантийного срока, а затем обменивать на новую».

Кстати, в прошлом году, когда ситуация в российской экономике была не столь напряженной, наши сограждане расставались со своими авто еще быстрее — в среднем на два месяца раньше. По мнению аналитиков «Автостата», в условиях кризиса срок владения автомобилем в России увеличится на год-два. Как показывают социологические исследования, уже в этом году почти треть россиян (27%), планировавших смену машины, решили отказаться от этой идеи из-за повышения цен на автомобили и снижения платежеспособности. «С другой стороны, в России действуют заградительные страховые тарифы на автомобили с пробегом. Кроме того, из-за девальвации рубля резко подорожали запчасти, что делает эксплуатацию подержанных авто более дорогой. Поэтому покупка новой машины или замена на более молодую зачастую не только приятна, но и экономически целесообразна», — считает Владимир Мирошников.

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Россияне привязались к «Ладе»

Как показывает статистика, срок владения машиной определяется, в частности, привязанностью автовладельца к бренду. Согласно исследованию консалтинговой компании Experian Automotive, дольше всех американцы ездят на машинах таких премиум-марок, как Buick и Dodge (в среднем — 113 месяцев, или 9,4 года). А вот хозяева автомобилей массовых марок расстаются со своими «конями» быстрее — для Chevrolet, Ford и Mitsubishi этот показатель равен 109–111 месяцев (9,2 года).

В России, как известно, все с точностью до наоборот. Владельцы автомобилей премиальных брендов меняют их чаще, владельцы массовых — реже. Так, по данным «Автостата», средний срок владения Mercedes-Benz, BMW или Audi составляет 30–37 месяцев (2,5–3,1 года). Среди массовых иномарок дольше всего эксплуатируют модели Daewoo, Honda, Suzuki, Subaru, Mitsubishi, средний срок владения которыми 58–62 месяца (4,9–5,1 года). А дольше всего ездят на автомобилях Lada — в среднем 5,9 года.

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По мнению гендиректора агентства GiPA Россия Александра Груздева, срок владения определяет лояльность к автомобилю, к марке и месту обслуживания. «В нашей стране этого всего очень мало, а в США значительно больше. И именно этим, то есть лояльностью, и объясняются сроки владения, в том числе и тот факт, что там премиальными марками владеют дольше, ведь лояльность таким маркам выше», — констатирует он.

Дядя Вася — в выигрыше

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В целом, старение автопарка выгодно для сервисных и ремонтных мастерских, а также для производителей запчастей. Ведь чем старше автомобили, тем чаще они ломаются и требуют более сложного технически и дорогостоящего ремонта. Впрочем, российские автомобилисты часто не видят необходимости в качественных запчастях и откладывают ремонтные работы на длительный срок, отмечает Анна Озделен.

А вот дилеры остаются в проигрыше, по крайней мере в России. Не секрет, что по истечении гарантийного срока большинство автовладельцев в дальнейшем обращаются к неофициалам. Хотя роль официальных дилеров в сервисе постгарантийных автомобилей в последнее время растет, снижение продаж новых автомобилей — это в любом случае негативная тенденция для дилера в любой стране, констатирует Владимир Мирошников. «Если продажи новых автомобилей падают, то предприятие недополучает прибыль и одновременно теряет потенциальную аудиторию ремзоны. Ведь если покупатель выбрал автосалон и доволен качеством его работы, то он с большой вероятностью будет обслуживать автомобиль здесь же, — рассказывает он. — Однако по мере старения автомобили все равно „сходят с орбиты“ дилеров. Их владельцы вынуждены экономить на ремонте, зачастую выбирают самые доступные запчасти и ограничиваются минимально возможным спектром работ. Как правило, они обращаются в неофициальные мастерские, основным приоритетом которых является низкая стоимость услуг».

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Панацея от старости

В условиях кризиса, который разгорелся на российском авторынке, власти запустили целый комплекс мер по стимулированию продаж новых автомобилей, что, в свою очередь, способствует омоложению автопарка. Это и программа утилизации старых машин, и льготные автокредиты, и субсидируемый автолизинг, доступный, в том числе, для физических лиц. В той же Америке восстановлению автомобильного рынка в 2009 году во многом помогла программа «Деньги за автохлам».

Однако мировой опыт показывает, что наиболее действенным средством обновления автопарка является дифференцированный налог в зависимости от возраста автомобиля. «Чем старше автомобиль, тем выше налог — это единственный эффективный способ, — утверждает Александр Груздев. — Любые другие способы вроде каких-либо премий за утилизацию старых автомобилей приводят лишь к временному эффекту и затем к откату рынка. И такие методы хороши, лишь когда надо поддержать отрасль в течение краткого времени (6–12 месяцев). Система налогов уже показала себя и позволяет говорить о том, что этот метод эффективен и работает, он стимулирует граждан к более частой смене автомобиля».