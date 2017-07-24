Снова реформа ОСАГО: будет еще дороже

Представители Центробанка, Минфина и страхового общества провели закрытое совещание. К какому-то окончательному решению стороны на нем не пришли, но простым автомобилистам в следующем году стоит ждать значительного повышения тарифов ОСАГО.
Страховщики по-прежнему настаивают на убыточности работы в сегменте «автогражданки» и просят Центробанк (а он является регулятором рынка ОСАГО) отпустить тарифы в «свободное плавание». Якобы тогда страховые компании будут бороться за каждого клиента, выведут свою деятельность на безубыточный уровень и серьезно повысят качество предоставляемых услуг.
В Центробанке пока окончательно не решили, что делать с тарифами, но готовы идти на уступки. Из-за этого даже было отложено введение новых коэффициентов по ОСАГО. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин поспешил успокоить автомобилистов, заявив, что переход на свободные тарифы ОСАГО будет плавным, а полисы сохранят «ценовую и физическую доступность».
«Мы пока вынуждены отложить эти новации. Есть законодательное ограничение, какое бы ни было изменение тарифов, мы можем сделать это один раз в год. Мы бы хотели комплексно подойти к актуарным расчетам — как по базовому тарифу, так и по региональным и другим коэффициентам, и уже предлагать изменения одновременно, чтобы не терять потом год, — заявил Чистюхин агентству ТАСС. — Я думаю, что это примерно первая половина 2018 года».
Страховщики говорят, что как минимум в десяти регионах России тарифы уже сегодня нужно увеличить в 2–6 раз. Самым убыточным в Российском союзе автостраховщиков считают Волгоград, тут предлагается повысить минимальную стоимость полиса ОСАГО с 5353 руб. до 34 797 руб.!
Владимир Чистюхин пообещал для начала расширить тарифный коридор, причем как вниз, так и вверх. Впрочем, вряд ли кто-то из страховщиков будет предлагать ОСАГО дешевле максимально возможного. После перехода на натуральное возмещение (ремонт вместо денежной выплаты) даже самые крупные страховые компании стали продавать полисы по максимально возможной цене.
В любом случае автомобилистам стоит готовиться к тому, что уже в следующем году стоимость полиса ОСАГО значительно вырастет, а еще чрез год может сравняться с ценой добровольной автостраховки каско.
- Центробанк также предлагает расширить прямое возмещение убытков на те аварии, в которых приняло участие более двух автомобилей.
- Уже в ближайшее время лимит по европротоколу может увеличиться в два раза: с 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС