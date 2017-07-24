Снова реформа ОСАГО: будет еще дороже

Страховщики, Центробанк и Минфин провели закрытое совещание, итогом которого стало решение о дальнейшей либерализации тарифов ОСАГО. Если чиновники прислушаются к страховому лобби, то стоимость «автогражданки» может сравняться со стоимостью добровольного автострахования.

Представители Центробанка, Минфина и страхового общества провели закрытое совещание. К какому-то окончательному решению стороны на нем не пришли, но простым автомобилистам в следующем году стоит ждать значительного повышения тарифов ОСАГО.

Страховщики по-прежнему настаивают на убыточности работы в сегменте «автогражданки» и просят Центробанк (а он является регулятором рынка ОСАГО) отпустить тарифы в «свободное плавание». Якобы тогда страховые компании будут бороться за каждого клиента, выведут свою деятельность на безубыточный уровень и серьезно повысят качество предоставляемых услуг.

В Центробанке пока окончательно не решили, что делать с тарифами, но готовы идти на уступки. Из-за этого даже было отложено введение новых коэффициентов по ОСАГО. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин поспешил успокоить автомобилистов, заявив, что переход на свободные тарифы ОСАГО будет плавным, а полисы сохранят «ценовую и физическую доступность».

«Мы пока вынуждены отложить эти новации. Есть законодательное ограничение, какое бы ни было изменение тарифов, мы можем сделать это один раз в год. Мы бы хотели комплексно подойти к актуарным расчетам — как по базовому тарифу, так и по региональным и другим коэффициентам, и уже предлагать изменения одновременно, чтобы не терять потом год, — заявил Чистюхин агентству ТАСС. — Я думаю, что это примерно первая половина 2018 года».

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Напомним, что в мае ЦБ предложил изменить сетку коэффициентов в зависимости от возраста и стажа водителя. По проекту указания, для водителей в возрасте 22–24 года со стажем 5–6 лет ОСАГО подорожает на 55%, в возрасте 25–29 лет с таким же стажем удорожание составит 31%, а со стажем 7–9 лет — 22%. «Пряник» предлагается дать водителям старше 49 лет со стажем от 14 лет, для них ОСАГО должно подешеветь на 34%. Также почти в два раза (с 1,7 до 2,8) предлагается поднять коэффициент для полисов без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем водителей.

Страховщики говорят, что как минимум в десяти регионах России тарифы уже сегодня нужно увеличить в 2–6 раз. Самым убыточным в Российском союзе автостраховщиков считают Волгоград, тут предлагается повысить минимальную стоимость полиса ОСАГО с 5353 руб. до 34 797 руб.!

Владимир Чистюхин пообещал для начала расширить тарифный коридор, причем как вниз, так и вверх. Впрочем, вряд ли кто-то из страховщиков будет предлагать ОСАГО дешевле максимально возможного. После перехода на натуральное возмещение (ремонт вместо денежной выплаты) даже самые крупные страховые компании стали продавать полисы по максимально возможной цене.

В любом случае автомобилистам стоит готовиться к тому, что уже в следующем году стоимость полиса ОСАГО значительно вырастет, а еще чрез год может сравняться с ценой добровольной автостраховки каско.

  • Центробанк также предлагает расширить прямое возмещение убытков на те аварии, в которых приняло участие более двух автомобилей.

  • Уже в ближайшее время лимит по европротоколу может увеличиться в два раза: с 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Комментарии (58)

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Ребят!, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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0

Хорошо, раз уж начали доить автомобилистов, надо доить до конца, как раздоенную корову.

Из концепции раздоя коров.
Соблюдение всех правил раздоя гарантирует более полное выдаивание, что ведет к увеличению надоев.
Хорошо раздоенная корова сохраняет и в последующие годы более высокую продуктивность. Особенно большое значение имеет раздой молодых коров. В некоторых хозяйствах с высокопродуктивным стадом применяется трехкратное и четырехкратное доение (про столицу упоминать не буду, а то Михаил Колодочкин опять обидится за московских автомобилистов, ой, прошу прощения — речь же о коровах).

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+1

Они наверное аренду офисов и зп всех сотрудников офиса свалили на графу затрат по ОСАГО, вот и вышло ОСАГО убыточное. Кто там ноит больше всех, что у него убыточное ОСАГО? Отберите у него лицензию, что бы другим не повадно было!

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0

Если для них ОСАГО убыточен, какого *** они еще страховым агентам откидываются??
Запретить продажи через брокеров и агентов! А потом и в офисах продажи прекратить — всё только через интернет.
Экономия будет ДИКАЯ!

Выплачивать сразу нормальную сумму, чтобы на них никто в суд не подавал — штрафы в 50% платить будет не нужно.
Экономия будет еще больше!

Если они не могут нормально свою работу организовать, почему за это должны платить обычные люди??

И полисы нужно привязывать не к машине, а к водителю!
Страхуется ответственность ВОДИТЕЛЯ! Водитель должен застраховать свою ответственность и после этого иметь возможность ездить на ЛЮБОЙ машине.
Что у этих законодателей с логикой — уму не постижимо.

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0

[у нас не ругаются], слов просто нет...

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+2

По итогам 2016 года произошло 173 694 ДТП.
56 миллионов машин стоит на учете. Пусть каждый заплатил в среднем 5000 руб.
280 000 000 000 собрали.
Средняя выплата по осаго 1 612 000 рублей!!!

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+2

Страховщики по-прежнему настаивают на убыточности работы в сегменте «автогражданки» и просят Центробанк (а он является регулятором рынка ОСАГО) отпустить тарифы в «свободное плавание»

какая наглая брехня, пипец просто
Вместо того чтобы бороться они сделают картельный сговор.Ну и придётся класть на этот закон.

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+12

До выборов в марте 2018, ничего повышать не будут. А вот дальше понесется!!! Ну и еще остается козырь у президента, если уж совсем все плохо будет, с удивленным и озабоченным видом сказать: считаю нецелесообразным,нельзя такого допускать, люди не должны, я прошу разобраться в этом вопросе...и прочая «вода»))))

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+12
Безымянный

Самое печальное,что ничего не изменится после выборов.Кого бы не выбрали.

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0

Прям убыточно .... со своего кармана страховые премии выплачивают.
Что за ересь они несут? С какого перепоя они решили что они должны зарабатывать на ОСАГО?

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+8

Могу только ещё раз процитировать эстонского знакомого:
ОСАГО:
В общем, посмотрел в онлайновых калькуляторах разных наших страховых, что предлагают на мою машину —
минимально нашёл тут, 93.29 евро:
[тут была ссылка]
чуть дороже тут, 95.41 евро:
[тут была ссылка]
(там просто номер машины вводишь, у них все данные для расчёта вроде как есть в базах).
Но попалось и 105.32 евро в одном месте.
Это цена на год при разовом платеже и при покупке онлайн.
Покупка в конторе будет дороже, и с оплатой ежемесячно тоже дороже —
где-то около 125 евро на год обойдётся.

А минимальные суммы предельного покрытия прописаны в законе,
1.2 миллиона евро по материальному ущербу и 5.6 миллиона — в случае ущерба жизни и здоровью.
В договоре может быть и большее максимальное покрытие, но меньше быть не может,
или если вовсе не указано — то считается, что действует покрытие по закону.

машина — супёрб, 150 лс.

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+8

Судя по комментариям население уже готово выйти на улицу с вилами. Из искры возгорится пламя. Осаго будет последней искрой. Никакая росгвардия не поможет.

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+13
Лещенко Назар

Главное бесит то что........, что ездишь без аварий, а платишь больше больше больше и конца края этому нет и всё только потому что куча идиотов бьётся на ровном месте и половина дураков выучились на акпп и ездить не могут вообще.И вместо того, чтобы драть виновников во все щели, МЫ все должны скидываться на их тупость. Высший пилотаж- трое (+...) FUCKнули друг друга в Z_H_опу перед пешеходным переходом. Это классика.

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+4
Лещенко Назар

чо пациенты дурдома истерить вздумали
ничо главврач с санитарами справятся спецметодами
тут вам не там

тут в соседнем жовтоплакидном дурдоме поистерили поистерили и теперь даже хужей стало чем было

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-4

Раньше для владельцев имущества была продразверстка, а теперь ОСАГО.

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+3

«К какому-то окончательному решению стороны на нем не пришли, но простым автомобилистам в следующем году стоит ждать значительного повышения тарифов ОСАГО.»

Понимаю так, что страховщики, по сути, послали куда подальше Центробанк вместе с Минфином! Решайте, что хотите, а цены мы поднимем! Что за «мохнатая лапа» у страховщиков, что им все пох и творят, что заблагорассудится?

Про «убыточность» я уже говорил ссылка, а посчитав то же самое, но взяв средние выплаты и среднюю стоимость полисов, получилось, что на каждую из 36 страховых компаний в прошлом году пришлось по восемь с лишним миллиардов «навара». Маловато будет, нищенствуют! Государству нужно срочно придумать новые обязательные страховки! Например, страхование гражданской ответственности жильцов многоквартирных домов на случай, если соседей затопят! Во где золотая жила!

ОСАГО должно заниматься только государство, как и другими обязательными платежами. А страховщикам оставить только добровольные страховки! Иначе можно ожидать появление частных налоговых инспекций...

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+12

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идет война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Припев.

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Припев.

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
p.s. Участковый полицай! Иди в ... со своей ст. 282УК РФ. Из песни слов не выкинешь!

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+9

Да их всех начнут дружно на КУЙ посылать, это будет коллапс и полный ПИС — ДЕТЦ. Весь город на штрафстоянку не поставишь. Кто в здравом уме будет страховаться за 40 т ????Это свою ЗП отдать ни за куй собачий ? Пососут страхпёры по полной.

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+10
Евгений

Лучший способ — это понаставить машин в городе) Вот тогда интересно посмотреть что они будут делать, как, и главное КУДА это все эвакуировать)

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0
buro161rus

возможен другой сценарий. Типа сейчас стращают, а потом «сдобрятся» и.... повысят раза в 2( но не в 4–5, как брешут)

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0
Евгений

Евгений. Мне работяги из глубинки, придется 2.5 отдать. Как Вы думаете, готов ли я последний кусок хлеба отнять у ребенка, ради «Нивы» 1986 г. выпуска. Скорее без ОСАГО ездить буду, за мукой и сахаром , чем куплю полис.

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+7
antaey

езжу уже третий месяц, живу не в мегаполисе, там да, без страховки плохо, а в нашей деревне, плати 5 штук еще и в очереди день стой..идите на...

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+1
antaey

Ну так и я тоже. ) Придётся завязывать с этим «страхованием»

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+4
Евгений

Для начала надо устроить «предупредительную акцию». Всем автомобилистам на неделю отказаться от поездок на личных автомобилях. Взвоют продавцы и производители топлива, в городах произойдет транспортный коллапс, ибо общественный транспорт не справится. А желающим купить автомобиль эту же неделю (а лучше месяц) бойкотировать автосалоны. Автомобили подешевеют! ))

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+8
Евгений

щаз уже пока не ставят на штрафстоянку а просто 800 выписывают и можно в течение 2 недель 400 отдать и дело с концом до следующей проверки санитарами

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+1

Россия заПутанна

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+1

ОСАГО по стоимости КАСКО... Да они там уже в край обнаглели!

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+6
Lumi

Люмичка, а с «Платоном» — не обнаглели?

Или вы и хозяевам хотите подлизнуть, и народу быть защитником?
А если вдруг выяснится, что в страховом бизнесе ваш хозяин Вротенберг имеет долю, вы «переобуетесь»?
Будете рассказывать, что свободный тариф — это хорошо?

Лицемерный вы вротенбергозадолизатор — никто вам не верит.

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+2
Каплан Илья

Каклан, мое мнение не проститутка, оно не продается. А вот излагает ли вы свои мысли- большой вопрос, ибо последовательности нет...

Ответить#
0
Lumi

Так как с «Платоном» тогда быть, Люмичка?
Вы его так защищаете, а по факту — обычная обдираловка в пользу Вротенберга:)
Ваше мнение — мнение лицемерного путриота и задолизатора. Уенность его — ноль.
Сколько вам платят, Люмичка?

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0
Каплан Илья

Каклан, я же сказал, мое мнение- не проститутка. Мое мнение по поводу Платона вам уже известно, что еще хотите? Если есть желание в очередной раз сесть в лужу- пожалуйста, обращайтесь, но не ко мне, мне этот детский сад надоел.
Ну а по поводу оплаты, то вы тут хвастались своими параноидальными видениями в этой области...

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0

эволюция полисов: был ОСАГО стал СОСАГО

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+11

Надо запретить страховым компаниям заниматься Осаго раз оно им убыточно. И создать одну государственную компанию, которая бы занималось Осаго. Сейчас половина без страховок катаются, потому что дорого, а то вообще все будут без страховок.

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+13
филин фил

У нас есть уже одна большая госкомпания — ООО «РЖД»?
И как, цены на билеты вменяемые ли?

Смысл как раз в том, чтобы контор было много, но мелких, и они конкурировали бы друг с другом на грани убыточности. Тогда и ценник будет справедливым, а не с потолка взятым. Это и называется свободный рынок.

Монополистам проще сговориться об увеличении цены, чем сонму мелких конторок. Такой сговор страховщиков мы сейчас и видим в действии.

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+2

1 . Если для страховщиков убыточен ОСАГО, зачем они его продают и этим видом страхования занимаются? Никто их не заставляет!
2. У них убытки от ОСАГО, а у меня не убытки разве, за 15 лет ни одной аварии, значит мои денежки ушли в пустоту.
3. Все мои скидки по ОСАГО (5% в год) обнулились пару лет назад, из-за 100% подоражания полиса! Моя зарплата не выросла в 2 раза!
4. Недавно приняли изменение в законе об ОСАГО о безденежном ремонте, тогда страховщики уверяли, что данный закон поможет им в бизнесе и это действительно так, ведь теперь автолюбитель не сможет знать, какую деталь ему поставили. Но теперь, как мы видим, им этого мало, аппетит приходит во время еды.

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+22

Все таки нашли способ борьбы с пробками)

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+9

A эти упыри в курсе,какая зарплата в регионах?Настоящая,а не Росстатовская.

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+9

Одни эмоции...
Господа страховщики и прочие банкиры, а вы не пробовали заработать на хлеб не сидя в кабинете с кондиционером, а в шахте или на путях железных дорог? Или стоя у доски перед детьми, или работая медсестрой, ...
Господа, надорвётесь... ей-Богу надорвётесь...
У меня за плечами двадцать лет безаварийного стажа. штрафов всего три.
и  почему я должен кормить бездельников, таких, как вы? что в жизни вы сделали, что-бы вам все несли на блюдечке с голубой каёмочкой?
Не выгодно? Идите работать в сельское хозяйство. молоко и мясо всегда нужны. Правда- там зарплаты пониже...
Мой сын со стажем 2 года ездит аккуратнее многих- кто имеет большой стаж.
за что я должен отдавать в год две своих месячных зарплаты???
Зачем привязывать страховку к конкретной машине? какая разница- на какой машине я сегодня поеду? ведь сразу на двух я физически не могу ехать.
мне проще поставить машину в гараже, т.к. я на бензин трачу за год гораздо меньше тридцатки.

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+22

Ээээ... в таком случае ОСАГО должно перестать быть ОСАГО, т.е. обязательность страховки должна быть отменена. А то значит тарифы они хотят «свободные» и «плавающие», но при этом страховка должна быть обязательно-принудительной?
Если хотят безразмерные тарифы, то такая страховка должна стать добровольной, хошь страхуйся, не хошь посылай страховщиков в лес, а иначе получается даже не вымогательство, а узаконеный оброк, причем тариф тебе могут назначить любой, на усмотрение сборщика податей...

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+18
Слава

а за несуществующий обязательный капремонт многоквартирных дурдомов так щаз и берут как ты пишешь
назначают сколько хотят и вынь да полож или иначе в суд к главврачу телегу катают

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0
ДУРДОМ на колёсах

Это еще пока не ввели обязательное страхование жилья. Вот уже сколько лет удивляюсь как эти упыри до сих пор не решились освоить такую сладкую поляну...

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+2
Слава

Я тоже так думаю. Этот цирк мне уже надоел. Тогда сразу тарифы станут по настоящему рыночными и с кучей опций на выбор.

Ответить#
0

Нехватка автомобилей в автосалонах, решили поубавить спрос.

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0

)

Ответить#
0

Только решил приобрести второй авто в семью, для жены, и вот те на... Кстати вот вам и господдержка, собирались брать по программе «первый автомобиль», но теперь видимо не судьба

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+2

У меня стаж безаварийной езды 20 лет, а сейчас жена выучилась на права и у нас одна машина на двоих. Так я прошлом году за свой 3-х летний Кобальт по ОСАГО отдал 18,5 тыс. Это уже ни в какие ворота не лезет, а они еще повышать хотят.

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+12
Егорыч и сыновья

Вы же все-таки отдали. Вот и результат. У нас нет сплоченности. А ваши 18 я бы отложил на ремонт на счет.

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0

Все им мало, все им мало. Однако из-за убыточности, что-то никто не уходит с рынка авто страхования, даже наоборот, как только лицензию отбирают, сразу бегут восстанавливать. :-/

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+16

А я считаю, что не справедливо, что для новичков применяется самый высокий коэффициент, ты еще ничего не нарушил, а уже должен платить, как самый заядлый нарушитель. И не надо мне говорить, что по статистике новички нарушают чаще. Это не так. Новички, наоборот, самые аккуратные водители, потому, что боятся на дороге всего. А вот водилы с небольшим стажем, 1–2 года, нарушают чаще. И как раз у них будет стимул ездить аккуратнее.

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+9
Senor

Ты ещё не можешь ездить толком . Прокатись по серпантинам в районе Сочи(желательно ночью). Дойдёт сразу. А ещё учился на акпп — то просто не водитель вообще.

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-3
Евгений

а тип КПП как влияет на навыки вождения? =)

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+3
=) Добряк

На работу мозга за рулём.Очень просто — на ручном режиме мозг работает по полной, а на акпп в 3–4 раза меньше — по самой простой программе из всех возможных. Обороты мотора контролировать — НЕ НАДО, номер текущей передачи — НЕ НАДО,сцеплением работать НЕ НАДО,даже про рычаг кпп можно вообще забыть, правда вспомнить на парковке всё равно придётся )))))) А так руль и газ(тормоз).... И чем вы отличаетесь от детишек на автодроме ???????? Такое же детское вождение. На ручке вы не поедете вообще, даже не тронетесь. Зато любой «ручник» сразу и безоговорочно поедет на любой акпп. Выпускник на акпп поэтому ущербен, этакий полуводитель

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+2
Senor

По моим наблюдениям среди знакомых — чаще всего нарушают те, у кого стаж 5–7 лет.

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+5

И они наткнутся на полное непонимание со стороны людей.

Чтобы заставить кого-то брать ОСАГО по 34К, надо будет ввести штраф в 68К за отсутствие полиса, а если государство сделает так, то господину Пу для выборов себя понадобится перевезти в РФ Таджикистан в полном составе, что тоже довольно недешево, ага:)

Почему деятельность СК считается «убыточной» при том, что зарплата врача в 14К считается «достаточной»?

Ну покажите мне школьного учителя в Волгограде, который купит полис ОСАГО за 34К:)))

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+31
Каплан Илья

Они наткнутся на полное неповиновение со стороны людей.

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+3
antaey

Ну да, это и имелось в виду изначально.

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+2
Каплан Илья

глянь ка 
кажись к особо избранному чуток разум возвращается в спецприёмнике
чотко начирикал

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0
Каплан Илья

И ещё всех муфлонов с кавказа во главе с кадыровым

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0