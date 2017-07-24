Снова реформа ОСАГО: будет еще дороже

Страховщики, Центробанк и Минфин провели закрытое совещание, итогом которого стало решение о дальнейшей либерализации тарифов ОСАГО. Если чиновники прислушаются к страховому лобби, то стоимость «автогражданки» может сравняться со стоимостью добровольного автострахования.

Представители Центробанка, Минфина и страхового общества провели закрытое совещание. К какому-то окончательному решению стороны на нем не пришли, но простым автомобилистам в следующем году стоит ждать значительного повышения тарифов ОСАГО.

Страховщики по-прежнему настаивают на убыточности работы в сегменте «автогражданки» и просят Центробанк (а он является регулятором рынка ОСАГО) отпустить тарифы в «свободное плавание». Якобы тогда страховые компании будут бороться за каждого клиента, выведут свою деятельность на безубыточный уровень и серьезно повысят качество предоставляемых услуг.

В Центробанке пока окончательно не решили, что делать с тарифами, но готовы идти на уступки. Из-за этого даже было отложено введение новых коэффициентов по ОСАГО. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин поспешил успокоить автомобилистов, заявив, что переход на свободные тарифы ОСАГО будет плавным, а полисы сохранят «ценовую и физическую доступность».

«Мы пока вынуждены отложить эти новации. Есть законодательное ограничение, какое бы ни было изменение тарифов, мы можем сделать это один раз в год. Мы бы хотели комплексно подойти к актуарным расчетам — как по базовому тарифу, так и по региональным и другим коэффициентам, и уже предлагать изменения одновременно, чтобы не терять потом год, — заявил Чистюхин агентству ТАСС. — Я думаю, что это примерно первая половина 2018 года».

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Напомним, что в мае ЦБ предложил изменить сетку коэффициентов в зависимости от возраста и стажа водителя. По проекту указания, для водителей в возрасте 22–24 года со стажем 5–6 лет ОСАГО подорожает на 55%, в возрасте 25–29 лет с таким же стажем удорожание составит 31%, а со стажем 7–9 лет — 22%. «Пряник» предлагается дать водителям старше 49 лет со стажем от 14 лет, для них ОСАГО должно подешеветь на 34%. Также почти в два раза (с 1,7 до 2,8) предлагается поднять коэффициент для полисов без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем водителей.

Страховщики говорят, что как минимум в десяти регионах России тарифы уже сегодня нужно увеличить в 2–6 раз. Самым убыточным в Российском союзе автостраховщиков считают Волгоград, тут предлагается повысить минимальную стоимость полиса ОСАГО с 5353 руб. до 34 797 руб.!

Владимир Чистюхин пообещал для начала расширить тарифный коридор, причем как вниз, так и вверх. Впрочем, вряд ли кто-то из страховщиков будет предлагать ОСАГО дешевле максимально возможного. После перехода на натуральное возмещение (ремонт вместо денежной выплаты) даже самые крупные страховые компании стали продавать полисы по максимально возможной цене.

В любом случае автомобилистам стоит готовиться к тому, что уже в следующем году стоимость полиса ОСАГО значительно вырастет, а еще чрез год может сравняться с ценой добровольной автостраховки каско.

Центробанк также предлагает расширить прямое возмещение убытков на те аварии, в которых приняло участие более двух автомобилей.





Уже в ближайшее время лимит по европротоколу может увеличиться в два раза: с 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС