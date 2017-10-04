Автомобилями Лада можно управлять со смартфона! Но не сегодня и не всем

Нет, речь не об автономном автомобиле, который будет передвигаться по командам со смартфона, а о специальном приложении для управления некоторыми функциями и контролем за автомобилем.

Приложение Lada Connect (в App Store для iOS оно отсутствует) внезапно появилось в Google Play. Его можно скачать, но пользоваться не удастся: необходимо ввести последние цифры некоего комплекта (видимо, установленного в автомобиле) и его IMEI-номер.

Впрочем, в описании Лады Коннект написано, что приложение «тестируется в закрытом бета-режиме». Судя по описанию и нескольким скриншотам, с его помощью можно будет дистанционно открывать и закрывать двери и багажник, запускать предпусковой подогреватель или использовать функцию автозапуска (в случае наличия штатной сигнализации).

Судя по скриншотам, с помощью приложения можно будет установить местонахождение автомобиля (слева). А еще оно будет оценивать манеру езды и начислять баллы (справа)

Также с помощью приложения можно следить за тем, где находится автомобиль, заведен ли у него двигатель, сколько осталось бензина, заряд аккумулятора и т.д. Также приложение сообщит об эвакуации (благодаря датчику наклона в сигнализации), ДТП или других внешних воздействиях. Естественно, машину с GPS найти будет проще. Фактически Лада Коннект оснащена теми же функциями, что и дорогая GSM-сигнализация с обратной связью.

Также в приложении предусмотрена функция удаленной диагностики: оно сообщит о неполадках и предложит посетить сервис-центр для ее устранения.

А еще приложение будет оценивать стиль вождения и давать свои рекомендации по тому, как управлять машиной, чтобы сократить расход топлива, уменьшить износ деталей и сэкономить на штрафах.

Таким видели интерфейс программы на АВТОВАЗе в прошлом году

Какие модели получат систему Лада Коннект и когда, пока неизвестно. Логично предположить, что произойдет это в обозримом будущем (раз оно появилось в магазине приложений), а первой ее должны будут получить седан и универсалы Lada Vesta.

Впервые систему показали на прошлогоднем Московском международном автосалоне. Тогда АВТОВАЗ обещал, что Lada Vesta и XRAY получит Ладу Коннект уже в 2017 году.

А вот компания Яндекс разработала глобальную платформу для штатных головных устройств автомобилей. Дистанционной связи там, конечно нет, зато есть все сервисы компании.

Фото: Google Play, АВТОВАЗ