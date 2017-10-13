Яндекс.Такси обвинили в слежке за клиентами

Один из конкурентов Яндекс.Такси направил в Федеральную антимонопольную службу письмо, в котором заявил, что сервис, возможно, следит за пользователями.

Письмо с просьбой проверить функционал Яндекс.Такси направил основной конкурент агрегатора, сервис Gett. В компании обратили внимание на публикации блогеров, которые отметили, что в случае, если на смартфоне установлены приложения обоих сервисов, то поездки на Яндекс.Такси становятся дешевле.

В Gett самостоятельно проверили эту информацию, размещая заказы в Яндекс.Такси с мобильных устройств, где также установлено приложение Gett, и без оного. В итоге обнаружилось, что цена поездки примерно на 60% ниже для тех заказов, которые были сделаны с гаджетов, на которых также стояло приложение Gett.

Представитель Gett говорит, что компания обратилась за консультацией к независимым экспертам, которые выявили, что приложение Яндекс.Такси выявляет все установленные на устройстве приложения, пишут «Ведомости», которые ознакомились с текстом письма. В Gett отказались дать оценку такому недокументированному функционалу у конкурентов, но говорят, что такую информацию Яндекс может использовать в своих целях, например для манипулирования ценами. По мнению Gett, если Яндекс.Такси действительно следит за клиентами, то в этом могут быть признаки недобросовестной конкуренции и признаки дискриминации клиентов, у которых не установлено приложение Gett.

В самой ФАС ситуацию не комментируют, подтверждая, что письмо действительно поступило, но оно носит гриф «для служебного пользования», потому комментировать его содержание в ведомстве не будут.

В Яндексе отвергли все обвинения, заявив, что у их приложения точно такой же доступ к функционалу, что и у Gett, и никакого влияния на стоимость поездки установленные приложения, а также «цвет телефона и его размер», не оказывают.

В России это первый случай такого обвинения. В США в настоящее время идет расследование против Uber: ФБР проверяет, могла ли компания вмешиваться в работу своего конкурента, сервиса Lyft.

Любопытно и то, что письмо от Gett в ФАС поступило в тот момент, когда ведомство должно разрешить или отклонить заявку Яндекс.Такси и Uber на объединение их сервисов.

Летом этого года Яндекс.Такси и Uber объявили о своем объединении в России и некоторых других странах.

В ближайшее время поездки на такси через Яндекс.Такси могут подорожать, так как агрегатор хочет страховать жизнь и здоровье пассажиров на время поездок.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС