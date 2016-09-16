А теперь по буеракам! Кроссоверы Nissan пришли в каршеринг

Каршеринг плотно вошел в повседневную жизнь обитателей российских мегаполисов. Его бурное развитие привело к тому, что краткосрочной арендой автомобиля без водителя начали интересоваться не только те, кто искал альтернативу общественному транспорту, но и те, кто привык передвигаться с комфортом.

Мало кто знает, что свою историю каршеринг в России ведет аж с 2012 года: тогда компания Anytime стала предлагать краткосрочную аренду автомобиля без водителя, причем в ее парке были не только бюджетные автомобили, но и премиальные (BMW первой серии). Однако бурное развитие этот сервис получил в последние годы: власти в Москве делают все, чтобы владение личным автомобилем стало некомфортным, однако многие не готовы пересаживаться в автобусы и метро. Но и такси людей не устраивает.

В последние годы благодаря тому, что автомобили каршеринга имеют право бесплатной парковки, а стоимость аренды ниже, чем услуги такси, сервис начал развиваться такими темпами, что даже на Западе удивились. Сегодня только в Москве работает более пяти компаний-операторов каршеринга, парк транспортных средств насчитывает 3000 автомобилей, до конца года он увеличится еще на 2000 автомобилей.

Еще недавно парк практически полностью состоял из бюджетных автомобилей В-класса: Hyundai Solaris, Kia Rio, Datsun on-DO. Но удобство каршеринга, его доступность и распространенность привели к тому, что сервисом начали интересоваться люди, желающие передвигаться по городу с комфортом, рассматривающие автомобиль не только как средство передвижения, но и как компаньона. Операторы отреагировали мгновенно: в парке появились Mercedes-Benz, а также любимчики хипстеров — субкомпактные Смарты, причем сразу в нескольких версиях. Да что там, теперь на определенных условиях можно прокатиться даже на диковинном для России электромобиле BMW i3!

Местные власти всячески поддерживают развитие каршеринга, ведь он помогает и в борьбе с пробками. Автомобиль данного сервиса способен заменить до 10 личных автомобилей. В августе Правительство Москвы разрешило операторам использовать в каршеринге машины, превосходящие по своим габаритам традиционный B-сегмент.

Реакция не заставила себя ждать: несколько операторов решили сделать ставку на кроссоверы (это второй по популярности в России сегмент на рынке новых легковых автомобилей). По мнению представителей компании Anytime, уже в ближайшее время парк кроссоверов в московском каршеринге разрастется до 300–400 автомобилей.

Операторы выбрали компанию Nissan в качестве поставщика кроссоверов: так, у Car5 в парке появятся 30 больших кроссоверов Nissan X-Trail. Anytime делает ставку на Nissan Qashqai, еще 30 автомобилями японской марки обзаведется Youdrive.

Почему именно кроссоверы? Операторы говорят, что стоимость аренды и набор опций в выбранных ими автомобилях Nissan сравнимы с С-классом, но при этом кроссоверы куда удобнее, комфортнее, обладают большей вместимостью и лучшими повадками на плохих дорогах. И, что немаловажно, они безопаснее легковушек.

Появление кроссоверов в сервисе каршеринга логичный шаг, говорят эксперты: клиентам больше не придется делать выбор между любимым автомобилем и желанием снизить расходы: представленные в каршеринговых сервисах кроссоверы отлично подойдут для поездок на дальние дистанции и для активного отдыха. Ведь зона каршеринга тоже постоянно расширяется.

Уже сегодня действует специальный сервис для клиентов Car5, позволяющий взять автомобиль в аренду в Москве, а оставить его в Санкт-Петербурге. Следующим шагом компании будет расширение действия программы для каршеринговых автомобилей, и именно для региональных парков руководство Car5 выбрало кроссоверы Nissan X-Trail, в первую очередь из-за подключаемого полного привода и высокого клиренса, позволяющих беспрепятственно преодолевать дальние дистанции и бездорожье. В Москве и Санкт-Петербурге Nissan X-Trail будут доступны для аренды в бизнес-версии приложения компании Car5.

В компаниях, которые предоставляют автомобили в каршеринг, говорят, что в ближайшем будущем при достаточном развитии инфраструктуры и создании разветвленной сети зарядных станций не только в городах, но и на федеральных трассах в каршеринг придут высокотехнологичные электромобили (Nissan Leaf), а затем и автомобили с системами автономного вождения, которые объединят каршеринг и такси в совершенно новый вид транспорта. Это сократит количество автомобилей на улицах, и озоновые дыры над головами жителей мегаполисов начнут стягиваться.

Фото: Nissan