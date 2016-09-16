7 лет тюрьмы за обман: в США посадили топ-менеджера Volkswagen

В США завершился первый суд по уголовным делам, которые американская прокуратура возбудила против бывших топ-менеджеров концерна Volkswagen из-за дизельгейта.

Окружной суд Восточного Мичигана вынес приговор Оливеру Шмидту, единственному из руководителей Volkswagen of America, которого удалось задержать. Приговор был максимально суровым: Шмидт получил 7 лет тюрьмы, также он должен выплатить 400 тыс. долларов штрафа. Именно такое наказание просило для него обвинение.

Шмидт — один из шести топ-менеджеров, против которых в США были возбуждены уголовные дела из-за дизельгейта. Он последним покидал Северную Америку, ФБР арестовало его в аэропорту. В ожидании приговора Шмидт провел за решеткой 11 месяцев — обвинение боялось, что он скроется от правосудия сразу, как только попадет на свободу.

Оливер Шмидт возглавлял центр Volkswagen по инжинирингу и экологии в Мичигане. Прокуратура США считает его ключевой фигурой дизельгейта. По мнению обвинения, именно Шмидт нашел способ обойти экологические требования и скрыть информацию от американских регуляторов. Топ-менеджеру было предъявлено обвинение по 11 пунктам, в общей сложности ему грозило 169 лет заключения, но он пошел на сделку со следствием.

Последнее слово Шмидт прочел по бумажке, а потом попросил у всех, кто пострадал от его действий, прощения за свои действия. Судью это не разжалобило. «По моему мнению, вы являетесь ключевой фигурой в этой схеме, — цитирует судью Коха агентство Reuters. — В своих действиях вы видели шанс подняться по карьерной лестнице».

Остальным обвиняемым удалось улететь раньше и укрыться в Германии. Страна отказалась выдавать их. Однако стоит любому из обвиняемых топ-менеджеров покинуть пределы родины, как их может задержать полиция: на всех выданы ордеры Интерпола.

В Volkswagen судьбой бывшего топ-менеджера не интересуются. На прошедшем недавно мотор-шоу в Лос-Анджелесе Volkswagen выступил под девизом «Мы вернулись» и, по собственным прогнозам, в этом году продаст рекордное количество автомобилей в Северной Америке.

Помимо Volkswagen в историях с использованием обманного программного обеспечения для занижения вредных выбросов обвиняют и другие компании. Так, в Европе регуляторы проводят расследование в отношении Peugeot и Citroen.

В июле сама Германия обвинила Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen в картельном сговоре при разработке новых дизельных двигателей.

Фото: DPA/ТАСС