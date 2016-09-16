Идет на рекорд: лишенный на 50 лет прав барнаулец снова сел за руль пьяным

Некоторых от вождения в нетрезвом состоянии не останавливают ни высокие штрафы, ни лишение водительских прав. Причем упорство отдельных личностей удивляет даже правоохранителей, которые, казалось бы, видели в своей жизни всё.

Похоже, житель Барнаула может стать рекордсменом по сроку лишения водительских прав. С 2016 года он 17 (!) раз попадался в пьяном виде сотрудникам ГИБДД. Общий срок лишения составил более 46 лет, права ему должны были вернуть в феврале 2053 года.

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Чем руководствовался барнаулец, когда снова сел за руль подшофе, неизвестно. Однако и в этот раз он попался на глаза сотрудникам ДПС, на него составили соответствующий протокол и отстранили от управления транспортным средством.

Неизвестно и то, впервые ли правоохранители задумались об адекватности человека, который раз за разом, несмотря на продление срока лишения водительских прав и штрафы, садится за руль. Но в этот раз они решили заодно провести и обыск в квартире у пьяного водителя.

В его ходе был обнаружен увесистый пакет с марихуаной весом более одного килограмма. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и теперь помимо продления срока лишения водительских прав и уголовного наказания за повторное вождение в пьяном виде уже будучи лишенным прав ему грозит и заключение за незаконный оборот наркотиков.

А вот в Норвегии за управление автомобилем в нетрезвом виде за решетку отправили молодую миллиардершу.

Впрочем, прохватить за рулем подшофе горазды не только простые смертные, но и жрецы Фемиды. Недавно с занимаемой должности был уволен краснодарский судья, который в нетрезвом виде устроил аварию на своем BMW X3.

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