Призер Олимпиады извинилась за перекрытие дороги скорой

Кроссовер Mercedes-Benz GLK c красивыми номерами а001кк196, который 27 декабря перекрыл дорогу скорой помощи в поселке Мичуринский под Екатеринбургом, как оказалось, принадлежит конькобежке Юлии Скоковой, участнице зимней Олимпиады в Сочи.

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

Напомним, что из-за припаркованной прямо у ворот иномарки с символикой сборной России медики не могли подъехать к дому и были вынуждены идти к больному пешком.

Позже выяснилось, что Mercedes-Benz GLK принадлежит Юлии Скоковой, конькобежке и бронзовому призеру сочинской Олимпиады, машину за это достижение ей вручил в 2014 году премьер Дмитрий Медведев.

Сетевому изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» удалось получить комментарий у спортсменки по поводу инцидента с неправильной парковкой:

«Дело в том, что я вернулась с чемпионата России поздно ночью. Я сделала два круга, но так и не смогла припарковаться, потому и была вынуждена встать у ворот соседнего дома, у наших место было занято. Плюс к тому у меня было много вещей, которые долго разгружала. После у меня просто не было сил продолжать искать место, так как было уже пять утра. И ушла спать.
Я хочу извиниться перед теми людьми, которым доставила неудобства своим автомобилем. Надеюсь, что повод для вызова скорой был некритическим».

  • В середине декабря Госавтоинспекция Екатеринбурга провела рейд по выявлению автолюбителей, не пропускающих кареты скорой помощи. На машину-приманку попались 29 нарушителей.
  • Летом 2017 года правительственная комиссия одобрила законопроект, ужесточающий наказание за непредоставление преимущества машине «скорой помощи» на дороге.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС, e1.ru

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Отзывы о Mercedes-Benz GLK-класса (2)

Mercedes-Benz 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Здорово едет.

Недостатки:

Дорогой. Тесный. Смешной.

Комментарий:

GLK 220 CDI "Особая серия" 2015 г.в. едет весьма достойно. От двигателя объемом 2,1л не ожидаешь такой прыти. В динамике мало кому уступит (с серийными моторами сопоставимого объёма). Есть с чем сравнить, и по моим личным субъективным ощущениям, например, очень породистый английский кро...

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