Призер Олимпиады извинилась за перекрытие дороги скорой

Напомним, что из-за припаркованной прямо у ворот иномарки с символикой сборной России медики не могли подъехать к дому и были вынуждены идти к больному пешком.
Позже выяснилось, что Mercedes-Benz GLK принадлежит Юлии Скоковой, конькобежке и бронзовому призеру сочинской Олимпиады, машину за это достижение ей вручил в 2014 году премьер Дмитрий Медведев.
Сетевому изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» удалось получить комментарий у спортсменки по поводу инцидента с неправильной парковкой:
«Дело в том, что я вернулась с чемпионата России поздно ночью. Я сделала два круга, но так и не смогла припарковаться, потому и была вынуждена встать у ворот соседнего дома, у наших место было занято. Плюс к тому у меня было много вещей, которые долго разгружала. После у меня просто не было сил продолжать искать место, так как было уже пять утра. И ушла спать.
Я хочу извиниться перед теми людьми, которым доставила неудобства своим автомобилем. Надеюсь, что повод для вызова скорой был некритическим».
- В середине декабря Госавтоинспекция Екатеринбурга провела рейд по выявлению автолюбителей, не пропускающих кареты скорой помощи. На машину-приманку попались 29 нарушителей.
- Летом 2017 года правительственная комиссия одобрила законопроект, ужесточающий наказание за непредоставление преимущества машине «скорой помощи» на дороге.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС, e1.ru
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