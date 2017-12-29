Призер Олимпиады извинилась за перекрытие дороги скорой

«За» ЕсоGas. Интервью с Антоном Воротниковым (Avtoman)

Мы не раз писали о преимуществах использования альтернативных видов топлива, в частности о природном газе EcoGas. Кроме привлекательной стоимости природный газ выигрывает у традиционных видов топлива и по расходу, и, конечно, по экологическому показателю. Автомобили на топливе EcoGas соответствуют самым высоким требованиям экологического стандарта Евро-6 даже без дополнительных систем нейтрализации выхлопа.